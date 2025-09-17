¿Reto de la última milla? Si eres autónomo o tienes una pyme, el alquiler de furgonetas es la solución más práctica y accesible

Uno de los grandes retos del sector logístico y de transporte en 2025 es la denominada última milla. Se trata del trayecto final en la entrega de un producto o mercancía, abarcando desde su salida del centro de distribución o almacén, hasta el punto de entrega o de recogida. Durante esta fase, la rapidez, la flexibilidad y la adaptación de los vehículos a los entornos urbanos, que cada vez es más compleja, marcan la diferencia.

En este contexto, alquilar una furgoneta se presenta como una solución práctica y accesible para pymes y autónomos. Empresas locales como Pinveco, con sede en Córdoba y con delegaciones en Málaga y Sevilla, han respondido a esta demanda con una oferta cercana y flexible, poniendo a disposición de sus clientes vehículos modernos y bien conservados.

La firma ofrece un sistema flexible de alquiler. / Pinveco

Hacia un cambio de tendencia en el sector logístico

El comercio online, las restricciones en las zonas urbanas y las nuevas políticas medioambientales traen consigo desafíos para los profesionales, que tienen que replantear sus flotas y servicios. Al alquilar una furgoneta, los usuarios pueden ajustar el transporte a sus necesidades reales sin tener que hacer frente a los costes fijos y a las complicaciones administrativas que puedan surgir.

Y es que este cambio de tendencia no es casual. La mayor parte de la flota de Pinveco está compuesta por vehículos convencionales, aunque la firma está empezando a incorporar furgonetas eléctricas para alquileres de larga temporada. Hoy en día, este tipo de vehículo aún no ha despuntado en el alquiler puntual, sin embargo, su presencia refleja el compromiso de la empresa por la sostenibilidad y por responder a las demandas medioambientales.

Empresa sostenible: más seguridad y control

Para ser una empresa más sostenible, Pinveco renueva su flota cada tres años. «Esto permite tener vehículos nuevos que se adaptan a la normativa de emisiones más exigente, a la par que mejora el consumo de los automóviles, la seguridad activa o pasiva, entre otros», han explicado desde la empresa.

Nave de Pinveco en Córdoba. / Pinveco

El alquiler flexible, clave para el presente y futuro

Pinveco, con más de dos décadas en el mercado, refleja este cambio que, poco a poco, está transformando el sector logístico. Su propuesta, basada en la cercanía y en un trato personalizado, le permite brindar una respuesta rápida y efectiva a los profesionales que operan en un entorno que es cada vez más exigente.

La empresa dispone de furgonetas eléctricas. / Pinveco

El sector camina hacia un futuro donde la sostenibilidad, la innovación y la adaptabilidad son esenciales. Mientras tanto, el alquiler flexible sigue ganando protagonismo como un recurso clave para la movilidad y eficiencia en la última milla.

¿Cómo puedo obtener más información?

Delegación de Córdoba

Teléfono: 957 322 664

Mail: cordoba@alquilerpinveco.com

Horario: lunes a viernes de 08.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas y sábados de 09.00 a 13.00 horas.

Delegación de Málaga

Teléfono: 951 334 559

Mail: malaga@alquilerpinveco.com

Horario: lunes a viernes de 07.00 a 19.00 horas y sábados de 09.00 a 13.00 horas.

Delegación de Sevilla