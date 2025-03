Dueñas Ruart Abogados se asocia con Azahara Cots Marfil para potenciar su liderazgo en Derecho Internacional

Dueñas Ruart Abogados refuerza su equipo con la incorporación de Azahara Cots Marfil como nueva socia, consolidando su apuesta por la excelencia en Derecho Internacional, Compliance y Crimen Financiero. Su llegada supone un paso estratégico en la expansión de la firma en el asesoramiento de transacciones globales, Corporate Governance y Enterprise Risk Management.

Según informa el propio despacho jurídico en una nota de prensa, Azahara Cots Marfil es abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y cuenta con una trayectoria de más de 19 años en el ámbito del derecho penal económico y el cumplimiento normativo. Su experiencia internacional abarca España, Reino Unido, Irlanda y EE.UU., asesorando a entidades financieras, fondos de inversión y empresas multinacionales en materia de regulación, compliance y gestión de riesgos corporativos, como son Deloitte, EY, Hudson Advisors, LaLiga y Arthur Cox.

Certificada en Compliance por el Institute of Banking - Ireland y experta en Delitos Financieros a nivel internacional por la Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), también es Especialista en Sanciones Internacionales acreditada por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Su amplio conocimiento del entorno regulatorio anglosajón y americano la posiciona como una referencia en su sector.

Además de su labor como abogada y consultora, es Profesora Asociada en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, impartiendo docencia en International Compliance y Corporate Governance en el Máster de Abogacía Internacional. Asimismo, participa activamente en el Compliance Institute - Ireland como miembro de los comités de Membership y Diversidad e Inclusión, y ejerce como mentora en la institución.

Juan Pedro Dueñas, fundador de Dueñas Ruart Abogados, ha destacado la importancia de esta incorporación: "Azahara aporta un conocimiento y una experiencia de primer nivel en el ámbito del Compliance y el derecho internacional. Su perfil global y su enfoque estratégico nos permitirán seguir creciendo y ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes."

Por su parte, Gustavo García-Herrera, director general corporativo de la firma, ha señalado: "Con la llegada de Azahara reforzamos nuestra capacidad para asesorar a clientes en entornos regulatorios complejos y en operaciones de carácter internacional. Su incorporación es una muestra del compromiso de Dueñas Ruart Abogados con la excelencia, la internacionalización y la innovación en el sector legal."

La incorporación de Azahara Cots Marfil se enmarca en los pilares estratégicos de Dueñas Ruart Abogados, que combina excelencia jurídica, consultoría estratégica internacional y tecnología para ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de sus clientes.