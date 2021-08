El nuevo establecimiento cuenta con el primer aparcamiento en cubierta hecho por la cadena en Andalucía y 2 puntos de recarga para vehículos eléctricos.  En la construcción y equipamiento del nuevo espacio, con un diseño semicircular, se han invertido más de 4,5 millones de euros.



Lidl abrirá mañana su tercera tienda en Córdoba capital, ubicada en la Carretera de Trassierra, con unas instalaciones más amplias, modernas y eficientes. El nuevo espacio, en el que se han invertido más de 4,5 millones de euros en su construcción y equipamiento, cuenta con una sala de ventas de más de 1.330 m2 y una amplia exposición de productos frescos y bio. De hecho, más de un 50% de la fruta y verdura es andaluza.

Además, en su apuesta por la producción responsable, buena parte de su surtido cuenta con certificaciones de sostenibilidad. En este sentido, por ejemplo, toda la carne fresca, huevos y leche que comercializa están certificados con el sello de Bienestar Animal; más del 70% del pescado fresco y congelado está avalado por sellos que certifican su origen sostenible; y ofrece una amplia gama de productos BIO en alimentación y cosmética.

Asimismo, el nuevo establecimiento incluye la nueva línea Vemondo para vegetarianos y veganos con un amplio surtido de más de 140 referencias, como, por ejemplo, base de pizza hecha de coliflor, helados veganos de tarrina y de palo, bebidas vegetales, hamburguesas y escalopines veganos, entre otros artículos. Todos los productos de esta nueva marca Vemondo son “neutros en carbono”, lo que garantiza que todas las emisiones directas de gases de efecto invernadero (CO2) que se generan en la cadena de suministro se compensan mediante proyectos certificados que protegen el clima.

En línea con su compromiso de contribuir a la generación de riqueza y el empleo local, la cadena de supermercados ha confiado a varias empresas de la zona la ejecución de este proyecto, que además ha generado 24 puestos de trabajo para la plantilla de Lidl.

La nueva tienda, con un horario comercial de 9:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, dispone de 120 plazas de parking distribuidas en sótano y cubierta e incluye dos puntos de recarga para vehículos eléctricos. El establecimiento cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad que Lidl ha puesto en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria, y que han sido avaladas con la certificación de Aenor.

Presentación de Productos Andaluces

Con motivo de la apertura, desde mañana y hasta el próximo miércoles 11 de agosto los clientes podrán disfrutar de una presentación de productos andaluces con varias referencias de la provincia de Córdoba, como sus populares vinos blancos y quesos. Este año la cadena ha reforzado su compromiso con el proveedor local y ha incorporado nuevos artículos como mini redondos de pollo de La Carloteña o aceite de Oliva Virgen Eco de Mueloliva. De hecho, el aceite de oliva premium de Lidl (Olisone picual y Olisone hojiblanca) está producido en la provincia de Córdoba.

A día de hoy, la compañía Lidl suma 9 puntos de venta en la provincia de Córdoba, donde ya cuenta con más de 150 empleados directos.

Ahorro con Lidl Plus

Con motivo de la apertura de la nueva tienda, durante una semana (del 5 al 11 de agosto), Lidl sorteará hasta 2.500 euros en cupones de compra gratis de hasta 50 euros entre todos los clientes que realicen sus compras a través de la App Lidl Plus.

Además, si aún no se es cliente de Lidl Plus, la cadena regala un Cupón extra de 3€ de bienvenida en la próxima compra al descargarse la App del 5 de agosto al 18 de agosto. Además de ahorrar en la comprar diaria, Lidl Plus ofrece al cliente la posibilidad de ganar premios y sorteos semanales, así como descuentos adicionales en gasolina, viajes, parques de atracciones y seguros médicos, entre otros, a través de acuerdos de colaboración que mantiene con distintas empresas.