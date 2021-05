La empresa Lucas Rojas celebró el pasado miércoles el acto institucional de su 60 Aniversario. Tras las emotivas palabras de su gerente, Tomás Rojas, intervino la presidenta de la Mancomunidad Francisca Carmona, quien dijo que «esta empresa es un proyecto que se lleva en el alma, ayudándome en el año 2007 a descubrir lo que es una central de compras». Posteriormente intervino Antonio Díaz, presidente de CECO, quien manifestó que no es normal que una empresa tenga un proyecto vital tan grande, «siendo un ejemplo de innovación, tecnología y logística». También resaltó «la generosidad de Tomás», y matizó que «las empresas las dan las personas con buenos sentimientos», alabando que durante estos tres últimos años mantenga el 80% de su clientela con la situación tan difícil que se está viviendo.

Por otro lado intervino el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, quien dijo que «Lucas Rojas es el ejemplo de una empresa volcada con los trabajadores, el futuro y la digitalización, dando un salto impresionante». También indicó que la Junta es su aliada para seguir trabajando junto a otras empresas del sector. Por último hizo una mención especial a la familia y a su padre, del que dijo que «seguro que se sentirá orgulloso desde el cielo». El presidente de la Diputación intervino posteriormente y manifestó que «las cosas no son gratis y cuestan mucho», haciendo alusión a la madre de Tomás Rojas, Mercedes, que estuvo presente en el acto junto a sus consuegros y la esposa de Tomás.

También indicó que «la presencia de tantas autoridades demuestra que apoyamos a los emprendedores, siendo Lucas Rojas un ejemplo de esfuerzo y buen hacer». Asimismo, dijo que «los proyectos hay que afrontarlos con optimismo y esta empresa es un claro ejemplo de ello, ya que ha sabido adaptarse en todo momento a los tiempos, apoyando el empleo, fijando la población al territorio. Concluyó diciendo que «la garantía de esta empresa es su capital humano». Por último cerró el acto el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, quien dijo que había visto crecer la empresa desde sus inicios, desde dentro, «ya que me he criado al lado de la librería que montaron al principio y su padre fue para mi un maestro, fundando la hermandad de La Borriquita, con lo que, además de emprendedor y buen ejemplo desarrolló en su familia la fe y el sentido espiritual». Resaltó, por otro lado, que «Mercedes y Lucas eran un matrimonio inseparable, con el que algunas veces me tomaba unas cervezas y me invitaba, demostrando un gran corazón siempre». Al mismo tiempo felicitó por este 60 cumpleaños a la familia y a sus empleados, «llegando a convertiros en la empresa número 1 del sector». Finalmente el acto concluyó con la firma de las autoridades en un pergamino para recordar la celebración