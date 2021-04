Existen cientos de agencias de marketing digital y multitud de estrategias en cada una de ellas, pero la segmentación de mercados, también denominada, como segmentación de clientes o segmentación de audiencias, es una de las técnicas que consiste en alcanzar al cliente o público objetivo con la mayor efectividad y al menor coste posible.

Hoy en día, no basta con hacer una campaña de publicidad en Redes Sociales o en Internet sin tener un objetivo definido previamente.

¿Por qué debes confiar en una Agencia de Marketing?

Crear una campaña de publicidad sin el conocimiento preciso puede ocasionar grandes pérdidas económicas y frustraciones.

Raúl Sánchez, CEO de la Agencia de Marketing HOLASEO, nos expone algunas de las claves más importantes para una correcta segmentación de mercados en una estrategia de Marketing Digital: ubicación, comportamiento, psicografía y demografía.

La ubicación en la segmentación de mercados es esencial para ofrecer tus productos o servicios al público de tu interés (Córdoba, Madrid, Granada…).

Gracias a los avances tecnológicos como el Big Data, se pueden mostrar anuncios o campañas de publicidad a personas según sus hábitos de búsquedas en Internet, búsquedas relacionadas según sus intereses, etc… De esta parte, se encarga la segmentación de audiencias según comportamientos.

Por otro lado, la psicografía, es la encargada de llevar a cabo una segmentación según el estilo de vida de las personas. Esta puede ser una de las segmentaciones de audiencias más complejas ya que se realizan en función de las tendencias, creencias, formas de pasar el tiempo libre, e intereses personales.

Segmentar según la edad, el género, profesiones, por volumen de ingresos, estado civil, etc… es otro aspecto conocido como la demografía.

La segmentación en cualquier campaña publicitaria en medios digitales se ha convertido en un factor de vital relevancia para ayudar a las empresas a encontrar su cliente potencial y a reducir los costes.

El enfoque de la segmentación según objetivos puede ser muy variado

Las segmentaciones de audiencias no solo están destinadas a conseguir clientes directos en tus anuncios publicitarios, sino que puede ir destinadas a otras acciones o estrategias de marketing para conseguir un mayor reconocimiento de marca, realizar campañas de email marketing o crear una comunidad fiel de seguidores.

Conocer al cliente siempre ha sido la dificultad con la que se han encontrado las empresas, pero gracias a una segmentación 360º podemos conocer, mejor que nunca, lo que quieren los consumidores, ayudándoles a conseguir una experiencia satisfactoria en los anuncios que ven en la red.

Todas las empresas y comercios deben adaptarse a las expectativas de sus consumidores para conseguir un mayor “enganche” en sus anuncios.

Desde HOLASEO nos comentan: “Después de una segmentación adecuada no puedes esperar que tu anuncio lo vea todo el mundo, sino las personas que pueden ser tu cliente objetivo. No se trata de cantidad, sino de calidad.”

Después de la segmentación, hay que cuidar los detalles de la experiencia del usuario.

Llegar al final del anuncio publicitario, al público objetivo adecuado y que el botón de compra no funcione, arruina la credibilidad de cualquier empresa.

La segmentación debe ser, en todo momento medible, aportar accesibilidad, rentabilidad y estabilidad. Al ser medible, puede mostrar resultados sobre los criterios del tamaño de mercado y el nivel económico de los integrantes, aunque por otro lado, hay aspectos que no pueden ser medibles, como la personalidad o las actitudes.

La rentabilidad de una segmentación de mercados tiene que ser un aspecto esencial a tener en cuenta, de lo contrario, el volumen de negocio e ingresos pueden verse afectados negativamente.

Permanecer durante un periodo más o menos extenso es otra cualidad de la segmentación, de no ser así, no serviría de nada realizar un trabajo tan laborioso para aprovechar esa información en un corto espacio de tiempo.

Aprovechando la información de la segmentación se puede satisfacer las necesidades de los consumidores, dándoles un enfoque en aquello que necesitan o que están buscando. Esto, acompañado de una intensa estrategia de marketing, puede aumentar las ventas de cualquier sector, ofreciendo unos resultados exitosos.

Si no hay segmentación de mercados, no cabe la posibilidad de realizar ninguna estrategia de marketing, los anuncios no conseguirán ningún retorno de inversión porque se estarán mostrando al público objetivo erróneo.