Nuevas ofertas de empleo en Córdoba para el sector tecnológico y la industria

El mercado laboral continúa ofreciendo nuevas oportunidades en la provincia de Córdoba. En esta ocasión, Adecco ha publicado procesos de selección para incorporar personal en dos sectores muy diferentes, pero con una elevada demanda de trabajadores: la tecnología y la producción industrial. Las ofertas buscan tanto perfiles técnicos especializados como profesionales interesados en incorporarse a una línea de producción.

Buscan técnicos electrónicos para una empresa líder en tecnología y defensa

Una de las ofertas está dirigida a la incorporación de técnicos y técnicas de Electrónica de Radiofrecuencia (RF) para una empresa especializada en tecnología y defensa ubicada en Córdoba.

Las personas seleccionadas realizarán pruebas y ajustes de equipos electrónicos y de radiofrecuencia, verificando su correcto funcionamiento mediante el uso de equipos de medida como osciloscopios, analizadores de espectro, analizadores de redes y generadores de señales.

La empresa busca candidatos con Formación Profesional en Electrónica, Telecomunicaciones o Informática, además de al menos dos años de experiencia en pruebas y ajustes de equipos de radiofrecuencia. También es imprescindible contar con conocimientos en instrumentación electrónica y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

La oferta contempla un contrato indefinido y un salario de 27.000 euros brutos anuales, además de la posibilidad de desarrollar la carrera profesional en proyectos vinculados al sector de la defensa.

Los interesados pueden consultar todos los requisitos y presentar su candidatura en la oferta de Técnico/a de Electrónica en Córdoba.

Adecco busca operarios de envasado para una empresa de Lucena

La segunda oferta publicada por Adecco está destinada a la incorporación de cinco operarios y operarias para una línea de envasado en una empresa dedicada a la producción de productos de limpieza ubicada en Lucena (Córdoba).

Las funciones principales incluyen el manejo de maquinaria de envasado, la supervisión de la calidad del producto, el etiquetado y organización de los artículos para su distribución, así como tareas básicas de limpieza y mantenimiento de la zona de trabajo. También será necesario comunicar cualquier incidencia técnica y colaborar con el resto del equipo para cumplir los objetivos diarios de producción.

La empresa ofrece un horario de lunes a viernes, con turnos rotativos de mañana o tarde, permitiendo disfrutar de los fines de semana libres.

Para acceder al puesto se valorará la experiencia previa en producción y disponer de carné de carretilla, aunque ambos requisitos no son imprescindibles. La compañía prioriza perfiles responsables, con capacidad de trabajo en equipo, atención al detalle y ganas de aprender.

Los interesados pueden consultar toda la información y enviar su candidatura a través de la oferta de operario/a de línea de envasado en Lucena.

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Estas nuevas oportunidades reflejan la diversidad del mercado laboral en la provincia de Córdoba, donde sectores como la tecnología, la defensa y la industria continúan reforzando sus plantillas con perfiles cualificados y trabajadores de producción.