Fundación Nortempo impulsa en Sevilla el programa Integra-T3 para mejorar la empleabilidad de personas en búsqueda activa de empleo

Fundación Nortempo continúa avanzando en la ciudad hispalense con el desarrollo del programa Integra-T3 Sevilla, una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla orientada a mejorar la empleabilidad de personas en situación de búsqueda activa de empleo o que desean acceder a una mejora laboral.

El programa está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 67 años, empadronadas en los distritos sevillanos de Nervión, San Pablo y Santa Justa. También podrán participar aquellas personas que, aun estando trabajando, lo hagan por debajo de la mitad de la jornada laboral y busquen nuevas oportunidades profesionales.

Integra-T3 Sevilla ofrece un itinerario integral que combina orientación laboral, formación gratuita, prácticas remuneradas en empresas y acompañamiento al empleo, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y mejorar las competencias profesionales de las personas participantes.

Entre las próximas formaciones previstas se incluyen cursos de dependiente/a de comercio, competencias digitales online, control de acceso/auxiliar de vigilancia, jardinería, pinche de cocina, camarero/a de sala, camarero/a de piso, limpieza y mantenimiento, manipulador/a de alimentos, carretillero/a, carnicería y charcutería, logística, administración y ayuda a domicilio, entre otros.

Durante el periodo de ejecución del programa, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2027, Fundación Nortempo prevé atender a 800 personas, ofrecer 200 plazas en cursos formativos gratuitos, facilitar 200 plazas de prácticas remuneradas en empresas y lograr la inserción laboral de más de 150 personas.

Con esta iniciativa, Fundación Nortempo refuerza su compromiso con la inclusión sociolaboral y con el impulso de oportunidades reales de empleo, especialmente para aquellas personas que necesitan mejorar su cualificación, adquirir experiencia práctica y contar con acompañamiento profesional en su proceso de búsqueda de empleo.

Las inscripciones para las nuevas formaciones ya están abiertas en su página web.

Sobre Fundación Nortempo

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Fundación Nortempo trabaja desde 2005 para favorecer la empleabilidad, la inclusión laboral y el desarrollo profesional de personas en situación de vulnerabilidad o con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, a través de programas de orientación, formación, acompañamiento e intermediación laboral.