El Grupo Adecco premia con 15.000 euros la mejor propuesta de Adventure: una plataforma de gestión del conocimiento interno de las empresas

El Grupo Adecco ha dado a conocer la propuesta ganadora de Adventure, su programa creado para identificar ideas capaces de responder a los desafíos más urgentes del mercado laboral actual. Tras una convocatoria abierta y un bootcamp intensivo, el jurado ha elegido la solución presentada por Carlos Araujo, Javier Fraguas y Ana Artavia, centrada en la gestión del conocimiento. El proyecto desarrolla una Inteligencia Artificial que, conectada a una base de datos permite mantener vivo, accesible y actualizado, el conocimiento dentro de las empresas.

El equipo ganador ha sido galardonado con 15.000 euros para desarrollar la idea, además de tres meses de trabajo y acompañamiento de la mano de EZRA, la plataforma de coaching del Grupo Adecco.

Adventure arrancó en septiembre y se concibió como un espacio para impulsar soluciones que respondan a un mercado laboral en transformación, marcado por el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, la llegada de nuevas generaciones con expectativas distintas y una creciente atención a la salud mental.

Para Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco y miembro del jurado que ha evaluado las propuestas finales: “En un momento en el que el mundo del empleo cambia más rápido que nunca, necesitamos espacios donde escuchar ideas nuevas, abrir diferentes conversaciones y ponerlas en marcha. Iniciativas como “Adventure” nos permiten poner el foco en soluciones que nacen del propio talento, protagonista verdadero del cambio, y que pueden ayudar a empresas y profesionales a dejar huellas que importan”.

Además, sobre el proyecto ganador Iker Barricat ha añadido que “es la propuesta que mejor ha sabido combinar aspectos como la relevancia del proyecto, el uso de la innovación y la creatividad en el desarrollo de la idea, su viabilidad e implementación real y el gran trabajo en equipo.

Deseamos de verdad ver hecho realidad el proyecto en unos meses. Desde el Grupo Adecco seguiremos apostando por crear espacios de conversación y colaboración en los que todos aprendemos y en los que potenciamos lo mejor que tenemos: el talento”.

Tres retos a desarrollar

Personal The Adecco Group / The Adecco Group

La iniciativa abrió su periodo de inscripción hace unos meses. Una vez cerrado el plazo, un jurado de expertos del Grupo Adecco evaluó las candidaturas y seleccionó a las 20 personas finalistas, que fueron organizadas en cinco equipos, cada uno asignado a uno de los desafíos planteados por la iniciativa.

Estos cinco equipos han participado en un bootcamp online de tres semanas, en el que han trabajado con el apoyo de consultores especializados en innovación y herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Durante ese proceso, cada grupo ha desarrollado una propuesta centrada en uno de los tres retos estratégicos del programa: mantener y transferir el conocimiento dentro de las organizaciones; reinventar el bienestar emocional, físico y mental en el entorno laboral; y diseñar nuevas formas de atraer al talento emergente mediante soluciones innovadoras apoyadas en tecnología.

El bootcamp ha culminado en la final celebrada este jueves, 4 de diciembre, en Madrid, en la que los cinco equipos han presentado sus propuestas ante el jurado encargado de seleccionar al proyecto ganador.

El equipo formado por Javier Fraguas, Ana Artavia y Carlos Araujo era retado por la idea de saber qué pasaría si el conocimiento no desapareciera cada vez que alguien deja una empresa. Y es que, hoy en día, los equipos cambian continuamente, la movilidad laboral es una constante, especialmente, de las nuevas generaciones. Pero cuando se pierde talento, también se pierde su conocimiento y su experiencia, un activo intangible muy valioso para las empresas.

El desafío al que se enfrentaban consistía en crear una forma inteligente y escalable para que las empresas capten, retengan y transfieran experiencia, ayudándolas a preservar la continuidad y a desarrollar inteligencia colectiva. Y con esta premisa han diseñado una plataforma modular que, con ayuda de una IA y una base de datos permite mantener vivo, accesible y actualizado ese conocimiento dentro de las empresas.

Un programa con vocación global

Tras su lanzamiento en España, Adventure tiene la vocación de evolucionar hacia un proyecto global en aquellos países en los que está presente el Grupo Adecco, consolidando un modelo de innovación abierta que permite identificar y acompañar soluciones con potencial de impacto en el mercado laboral.

La iniciativa se integra en la estrategia del grupo de impulsar el desarrollo del talento y fortalecer la empleabilidad, especialmente entre los más jóvenes. En este marco, Adventure convivirá con otros programas como Trabajando en ti, centrado en ofrecer propuestas formativas, laborales y de orientación para apoyar a los jóvenes en su incorporación al mundo profesional.