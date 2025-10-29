Aiudo abre sede en Euskadi para ofrecer un cuidado más cercano y humano

Aiudo, la empresa especializada en el cuidado a domicilio, da un paso más en su expansión nacional con la apertura de una nueva sede en el País Vasco. Después de más de diez años acompañando a familias de las tres provincias, la compañía inaugura oficinas físicas con el objetivo de ofrecer un servicio aún más personalizado y adaptado a la realidad local.

El nuevo espacio contará con un equipo de profesionales especializados en la atención a personas mayores y con dependencia, lo que permitirá una respuesta más rápida, cercana y ajustada a las necesidades de cada familia.

"Euskadi tiene una identidad cultural muy fuerte, algo que influye positivamente en la forma de cuidar", explica Daniel Ibiza, CEO de Aiudo. "Muchas de nuestras cuidadoras comparten idioma, tradiciones y forma de entender la vida, y eso marca la diferencia en el trato y la confianza que se genera", añade.

Apoyo al tejido social y empresarial vasco

Además de prestar servicios de cuidado, Aiudo ha contribuido desde 2022 a fortalecer el tejido empresarial del ámbito social en Euskadi, especialmente en Donostia y Vizcaya. En los últimos tres años, la empresa valenciana ha colaborado en la creación y consolidación de proyectos locales, aportando recursos técnicos, formación y acompañamiento profesional.

Gracias a estas alianzas, se han gestionado más de 1.500 contratos indefinidos de personas cuidadoras, generando un impacto directo en la inclusión laboral y en la calidad del cuidado que reciben las familias.

Ibiza, que viaja cada año a la región para seguir mejorando el servicio, destaca el valor de la colaboración con empresas locales: "Poder compartir conocimiento y sumar esfuerzos con otras entidades que buscan un impacto social real es lo que más nos motiva".

Un 2024 histórico y un 2025 de expansión

La apertura en Euskadi llega tras un 2024 de récord para Aiudo, con un crecimiento del 20,5% en facturación y un 62% más de beneficio neto respecto al año anterior. La compañía, además, facilitó la inserción laboral de 1.206 personas en riesgo de exclusión social, reafirmando su compromiso con la inclusión y el empleo digno.

"En septiembre ya habíamos igualado las cifras de todo 2024, así que todo lo que venga ahora es crecimiento", comenta Ibiza con humor. "Nada de esto sería posible sin nuestro equipo: trabajadores sociales, psicólogos, asesores y también los informáticos", añade entre risas.

La nueva sede Aiudo en Bilbao se suma a las aperturas de Galicia, Madrid y Sevilla, consolidando a Aiudo como una de las empresas de referencia en el cuidado a domicilio en España.

Para más información o entrevistas, contactar con: prensa@aiudo.es, Daniel Ibiza, CEO de Aiudo:600 519 073.