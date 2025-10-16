Más de 200 empleos en Córdoba: Salario atractivo + bono de bienvenida de 2.025 euros

En el competitivo mundo laboral actual, las oportunidades de empleo que se presentan son fundamentales para profesionales en búsqueda de crecimiento y desarrollo en sus respectivas áreas. A continuación, se presentan cuatro atractivas ofertas de empleo que no solo destacan por sus condiciones laborales, sino también por las oportunidades de desarrollo y aprendizaje continuo que ofrecen. Desde el sector sanitario hasta el de las tecnologías de la información, pasando por el ámbito textil, estas ofertas están dirigidas a aquellos que desean avanzar en sus carreras en entornos que fomentan el crecimiento profesional.

10 Odontólogos/as

LHH, en colaboración con una importante compañía del sector salud, se encuentra en búsqueda de Odontólogos/as en todas las especialidades para integrar clínicas distribuidas a nivel nacional. Esta oferta es ideal para profesionales apasionados por el ámbito sanitario, que buscan estabilidad y un ambiente laboral excelente. Las especialidades que se requieren incluyen odontología general, endodoncia, odontopediatría, periodoncia, ortodoncia, y cirugía oral e implantología. Las jornadas pueden ser completas o parciales, con un contrato a convenir según disponibilidad y especialidad, y una incorporación inmediata. Ofrecen un entorno de trabajo moderno, con tecnología avanzada y equipos multidisciplinares, formación continua y una agenda activa de pacientes desde el primer día. Las condiciones salariales son competitivas y negociables.

12 Fisioterapeutas para Alemania, formación incluida

TTA Personal GmbH lanza un proyecto de formación y empleo para fisioterapeutas que ofrece doce plazas para trabajar en clínicas de Alemania. Este programa incluye un contrato indefinido en clínicas de crecimiento constante, con un ambiente laboral excelente en un entorno internacional. Además, financian formaciones continuas, ofrecen un sueldo competitivo para quienes posean amplias experiencias y homologación del título alemán. Brindan ayuda con el alojamiento y para la mudanza a través de EURES.

Los candidatos deberán tener estudios de fisioterapia y conocimientos de alemán, aunque el programa incluye formación gratuita en el idioma. Las clínicas se centran en áreas diversas como la deportiva, neurológica y ortopédica, y se equipan con maquinaria de última generación.

Docente TIC Córdoba

Adecco busca un Docente TIC para unirse a su equipo en un prestigioso organismo educativo en Córdoba. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de enseñar e inspirar en el mundo de las Nuevas Tecnologías, creando experiencias educativas innovadoras. La titulación en informática es necesaria, además de experiencia en impartición de cursos en tecnología. Se ofrece una remuneración competitiva y un entorno laboral que fomenta la igualdad de oportunidades.

Mozo/a clasificado textil

Adecco Outsourcing busca personal para apoyar en la apertura de un nuevo proyecto textil en Córdoba. Este puesto ofrece una excelente oportunidad para ganar dinero extra trabajando como mozo/a de almacén en horario nocturno. Las funciones incluyen la descarga y clasificado de prendas. Aunque se trata de un contrato corto para las fechas indicadas, existe la posibilidad de continuar como parte del equipo definitivo. Los candidatos deben tener disponibilidad inmediata y experiencia previa en sector textil es valorada.

Estas ofertas representan una valiosa oportunidad para profesionales que desean avanzar en sus carreras en distintos sectores. Desde la atención dental a nivel nacional hasta el impulso de la digitalización en Córdoba, pasando por oportunidades internacionales en Alemania, los candidatos pueden encontrar en estas posiciones un entorno propicio para su crecimiento profesional y personal.

