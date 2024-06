Tres de cada cuatro profesionales tienen previsto permanecer en su puesto de trabajo durante 2024

En el contexto actual, caracterizado por la inflación, los conflictos internacionales y la aparición de la IA, los profesionales buscan mayor control sobre su futuro laboral priorizando aspectos como un liderazgo eficaz, más programas formativos y mayores oportunidades. Bajo esta perspectiva, LHH, proveedor líder mundial de soluciones integrales de talento de The Adecco Group y líder mundial en procesos de outplacement, acaba de presentar nuevos datos de su Estudio Global Workforce of the Future 2023 que analiza el mundo del trabajo desde la perspectiva de los propios empleados.

Una de las principales conclusiones de este informe es que 3 de cada 4 trabajadores (73%) tienen previsto permanecer en su puesto de trabajo durante 2024.

Sin embargo, esto no determina que se deba a una satisfacción plena sobre su situación laboral ya que preguntados sobre cuáles son las causas que les impedirían cambiar de trabajo más de la mitad de los encuestados señalan factores externos (52%) -como la estrategia empresarial, los resultados de la compañía o la situación económica general- y el “miedo a lo desconocido” (51%) como principales motivos que frenan su carrera profesional. Además, citan otros impedimentos como la situación económica (23%), la edad (22%) y las escasas oportunidades dentro de sus propios sectores (20%).

Estudio Global Workforce of the Future 2023 / LHH

En este sentido, son los profesionales de Australia (65%) y EE.UU. (57%) los que consideran en mayor medida que los factores externos tienen más control sobre sus carreras que ellos mismos. En el otro extremo de la escala se encuentran Japón (41%), Francia (45%) y Alemania (47%), con los porcentajes más bajos. España ocupa la quinta posición por debajo del ranking, con un 51%.

Estudio Global Workforce of the Future 2023 (2) / LHH

Por sectores, Marketing (57%), Finanzas (57%), Contabilidad (56%) e Informática (56%) son los que sienten mayor incertidumbre debido a los cambios que está generando la digitalización, la automatización de procesos y la IA en los procesos.

Retener el talento

El deseo de estabilidad de los trabajadores no implica falta de ambición profesional. En este contexto, siempre existe el riesgo de fuga en los mejores talentos. Es fundamental que las empresas no confundan la necesidad de estabilidad con la falta de aspiraciones laborales.

Según el estudio, la mitad (51%) de los profesionales que han decidido permanecer en su puesto de trabajo lo hacen con la condición de progresar en su carrera y mejorar sus competencias. Además, confían en que, si se van de la compañía, encontrarán rápidamente un nuevo empleo.

En concreto, la mayoría de los trabajadores (86%) confía en poder encontrar un nuevo trabajo en un plazo de seis meses, un porcentaje que ha aumentado respecto al año anterior (61%). Estos datos revelan que las empresas necesitan invertir en sus mejores talentos para conseguir una plantilla comprometida.

El informe destaca asimismo las principales razones por las que los empleados desean irse de sus puestos: sueldo insuficiente, deseo de dirigir su propio negocio, sensación de que su carrera no progresa, falta de satisfacción laboral, desgaste profesional, sensación de que no se aprovechan las competencias propias, falta de conciliación y condiciones laborales insuficientes.

En contraposición, entre las principales razones por las que permanecen en las empresas están la estabilidad, la satisfacción con la conciliación y las condiciones, buen ambiente laboral, sensación de que aprovechar las competencias propias, flexibilidad y satisfacción con las propias labores.

“Nos encontramos en un momento en el que ofrecer un salario competitivo no es decisivo para atraer talento, especialmente entre los jóvenes. Es esencial que las empresas tengan una cultura de formación y motivación; aseguren un equilibrio saludable entre la vida personal y laboral; y proporcionen un entorno laboral positivo. Las organizaciones que no se ajusten a estas nuevas expectativas probablemente enfrentarán una mayor rotación de empleados. En concreto, son los trabajadores altamente cualificados los que buscan en mayor medida empresas con una cultura de liderazgo sólida y un entorno de trabajo psicológicamente seguro que compartan sus valores e inviertan en su desarrollo profesional”, concluye Marcos Huergo, presidente de LHH España.

Acerca de LHH

El mundo del trabajo es siempre cambiante e imprevisible. Las organizaciones libran constantemente una batalla para encontrar y mantener su ventaja competitiva: su talento. Para tener éxito, no pueden limitarse a confiar en que lo que funciona hoy, sirva mañana. Tienen que estar preparadas para lo siguiente. LHH existe para ayudar a las personas, los equipos y las organizaciones a encontrar y prepararse para lo que viene. Con soluciones integradas de principio a fin, estamos en una posición única para trabajar juntos y lograr un impacto positivo en el futuro de cada persona con la que trabajamos en cada momento clave de su carrera. LHH es una división de The Adecco Group -la compañía líder mundial en asesoría y soluciones de talento-, los 8.000 colegas y coaches de LHH trabajan con 15.000 organizaciones en más de 30 países de todo el mundo. Ayudamos con éxito a cerca de 500.000 participantes a mejorar sus carreras cada año. Nuestra experiencia local, la infraestructura global y la tecnología líder del sector nos permiten gestionar la complejidad de las iniciativas críticas de personal y los retos de la transformación. Por eso la mayoría de las empresas de la lista Fortune Global 500 eligen trabajar con nosotros. LHH está a la vanguardia del cambio para construir una fuerza de trabajo más grande y audaz. Cada día es un nuevo día para prepararse, y estamos aquí para asegurarnos de que el futuro funcione para todos.