Este artículo de empleo en Córdoba va más allá y traspasa fronteras. Centrándose en los perfiles sanitarios, desde iberempleos.es, el portal de empleo de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico, destacan distintas oportunidades para irse a trabajar al extranjero. En estos momentos, en países como Francia y Alemania se demandan, entre otros, médicos de distintas especialidades, enfermeras, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc. Oportunidades laborales con interesantes condiciones, ideales para vivir nuevas experiencias, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Coinciden estas sensaciones con tus planes?. Si es así, no pierdas detalle de las siguientes ofertas de empleo.

Ofertas de empleo para sanitarios en Alemania

TTA, consultora de Recursos Humanos líder en la colocación de profesionales hispanos en todo el territorio alemán, busca en estos momentos los siguientes perfiles:

PEDIATRA PARA CONSULTA EN CANTÓN SOLEURA, SUIZA

Para grupo de consultas con ambiente familiar, situado en el cantón de Soleura y, concretamente, en la localidad de Fulenbach, TTA Personal selección un/a pediatra. La empresa sanitaria cuenta en la actualidad con dos centros, siendo una referencia en la zona en la atención primaria. Para ampliar el equipo multidisciplinar precisan de un/a médico especialista en Pediatría, que completará la plantilla con otros 2 médicos, además de las enfermeras y auxiliares.

El puesto se puede cubrir con un contrato indefinido del 60 al 100%, como el pediatra desee. Las funciones sería las clásicas de atención primaria pediátrica.

En la compañía ya trabajan 4 personas llegadas de España, quienes apoyarán a los nuevos fichajes en los primeros pasos en el país.

Se ofrece:

- Un trabajo estable en un grupo en crecimiento. Un equipo joven y motivado, con ganas de trabajar bien, con un ambiente excelente, donde todos se ayudan, con 2 consultas muy próximas.

- Un buen lugar de trabajo en Suiza con instalaciones de primera categoría (gran edificio histórico, renovado, elegantemente amueblado, etc.)

- Buena remuneración acorde a tu trabajo, donde le damos a los pacientes el tiempo necesario y tenemos en cuenta la conciliación familiar de nuestros médicos. Se ofrece un salario fijo + incentivos en la compañía, dependiendo del compromiso del profesional varía de 180.000-220.000 CHF/anuales.

- Flexibilidad con horarios; generalmente de 7:30 a 12 y de 14 a 18h., la consulta está cerrada a partir de las 12:00. Esto es muy común en Suiza porque los niños vienen a casa a comer. Se puede hacer la administración durante la hora del almuerzo si no quiere irse a casa (editar informes, revisar los valores de laboratorio, etc.) No hay turnos de noche, ni turnos de fin de semana por parte de la consulta, pero probablemente una obligación de participar en el servicio de emergencia del cantón esporádicamente. (Ese caso está altamente remunerado.)

- Formaciones continuas; generalmente se reembolsan (por acuerdo) al 66% o al 100% (según la temática, también refuerzo de alemán, si se requiere) 3 días por año cuentan en el horario laboral.

- 5 semanas de vacaciones al año.

- Atractiva ayuda económica para la mudanza, incluso para la familia.

Se requiere:

- Estudios de Medicina y especialidad en Pediatría.

- Altos conocimientos de alemán, mínimo B2 (requisito fundamental para las homologaciones de los títulos). Bienvenidos otros idiomas.

Ideal con las primeras experiencias en el área, no imprescindibles

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pediatra para consulta en cantón Soleura, Suiza (Fulenbach).

5 ENFERMERAS EN RESIDENCIA DE ANCIANOS DE ESCHBORN, ALEMANIA

Para grupo sanitario con residencia de ancianos de alto standing, situada en la ciudad de Eschborn, Alemania, TTA Personal selecciona 5 enfermeras o enfermeros.

La compañía ofrece a sus residentes habitaciones individuales en unas amplias instalaciones con salas, cocina y comedor integrado, así como ambiente agradable rodeado de jardines. Todo lo importante para el cuidado adecuado de los pacientes está a disposición para ofrecer unos cuidados al más alto nivel.

Buscamos enfermeras con empatía con este grupo de pacientes que trabajarán en un sistema de turnos de 6:30 a 14h o de 13:30 a 21h. Cada 2 semanas rotación en fin de semana.

Además del servicio estacionario del centro, se ofrecen cuidados a domicilio a pacientes de la región con problemas de movilidad, enfermedades o que simplemente prefieren vivir en sus casas donde reciben los ciudados. Para ello, necesitamos enfermeras que dispongan de carnet de conducir, la empresa pone el coche a disposición. Aquí los turnos son similares: 6:30 - 14h o 13:30 – 21h.

Se ofrece:

- Contrato indefinido en empresa sanitaria con ambiente familiar, donde te ayudaremos con los primeros pasos en el país.

- Un equipo internacional de trabajadores donde nos apoyamos todos.

- Un atractivo salario, comienzo como enfermera homologada desde 3.200€ brutos mensuales, a lo que añadimos extras por turnos y una paga de Navidad. Si vienes con bajo nivel de alemán, mínimo A2, comienzo como enfermera auxiliar desde 2.300€.

- Ayuda con la adquisición de alojamiento en la región, precios orientativos 12-15€ metro cuadrado.

- Reembolso del billete de avión hacia Alemania.

- Ayuda con las traducciones y documentación necesaria.

- Cursos de alemán en el país y acompañamiento para complementar la homologación si es necesario.

Se requiere:

- Grado universitario o licenciatura en enfermería.

- Conocimientos de alemán, mínimo A2. Posibilidad de formarse con TTA de manera gratuita online.

- Muy valorable el permiso de conducir para poder trabajar en la enfermería móvil.

* Candidatura abierta a profesionales procedentes de Sudamérica.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 5 Enfermeras en residencia de ancianos de Eschborn, Alemania (Eschborn).

2 FISIOTERAPEUTAS EN BAD SODEN, ALEMANIA

Para importante grupo de clínicas en la región de Hesse, centro de Alemania, TTA Personal selecciona 2 Fisioterapeutas. La compañía sanitaria cuenta actualmente con 5 modernos centros en diferentes localizaciones. Las inserciones se realizarán para el municipio de Bad Soden.

La clínica en concreto cubre una amplia gama de cuadros clínicos, con un enfoque en la cirugía ortopédica; Fisioterapia Externa Extendida (EAP) Fisioterapia (KG), Terapia de prótesis, Fisioterapia asistida por dispositivos (KGG), Fisioterapia para la disfunción de la articulación temporomandibular (DMC), Fisioterapia de base neurofisiológica (KGN/KG-ZNS, Bobath para adultos, PNF), terapia de entrenamiento médico (MTT), Sling table / tratamiento de tracción, Terapia de escoliosis de Schroth o Terapia manual (MT). Además, la clínica completa sus servicios con Osteopatia y Crioterapia y cursos de pilates o yoga.

Se ofrece:

- Un empleo estable en un grupo sanitario en expansión con amplias posibilidades de promoción.

- Un equipo internacional y joven de profesionales en un excelente ambiente laboral.

- Un horario cómodo entre 8 y 16:30h con pausa incluida.

- Un atractivo salario. Si llegas con bajo nivel de alemán, mínimo A2, comenzaremos con 2.600€/mensuales. A esto se le suma un extra mensual de 100€ por horario de tarde (hasta las 20h.). Requerimos un turno de tarde por semana. Con la homologación de título (nivel B2 de alemán), se aumenta el salario a una base de 3.000€ y se le añade variable por ventas.

- Puedes realizar horas extraordinarias de forma voluntaria y pueden pagarse o compensarse con tiempo libre

- Capacitación y formación continua a cargo de la empresa. Si concluyes formaciones relevantes para la compañía, aumentas 150€ mensuales; PNF, MT, KGG y neurological, PNF o Bobath. Con los cuatro cursos de formación, horario vespertino + bono, es posible ganar 4.500 € brutos al mes.

- 28 días laborables anuales de vacaciones, más de 5 semanas.

- Ayuda para el alojamiento. Primer mes en hotel con cocina en las proximidades de manera gratuita. Segundo mes subvencionado al 50%. A partir de entonces te apoyamos en la búsqueda de alojamiento

- Posibilidad de ayuda económica para la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES.

- Posibilidad de ayuda económica para posteriores cursos de alemán en Alemania, hasta 2.500€ a través de EURES.

Se requiere:

- Grado en Fisioterapia.

- Conocimientos de alemán, mínimo A2. Aunque hablamos otros idiomas, el alemán sigue siendo el oficial entre compañeros y pacientes. Posibilidad de formación previa gratuita con TTA Personal.

- Interés en la formación continua. Se ofrece un buen desarrollo profesional, pero para ello necesitamos gente con ganas y motivación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 2 Fisioterapeutas en Bad Soden, Alemania (Bad Soden am Taunus).

FISIOTERAPEUTA EN MÚNICH

Para moderna e importante clínica de fisioterapia fundada en 2009 y situada en la localidad de Múnich, Alemania, TTA Personal selecciona un/a fisioterapeuta.

En el centro multidisciplinar trabaja un joven equipo ofreciendo terapias al más alto nivel, principalmente en las siguientes áreas: Ortopedia Cirugía y Neurología, así como tratamientos del dolor (espalda, hombros, cuello, articulaciones) y cuidados postoperatorios, prevención y un acompañamiento terapéutico; Terapia Manual, Bobath, Drenaje Linfático, Kinesiotape, electroterapia, tratamiento de ultrasonidos, aire calientes, fango,etc.

Las instalaciones cuentan con salas totalmente acondicionadas, así como un gimnasio para un desarrollo cómodo del trabajo.

Se ofrece:

- Contrato estable en un equipo joven y motivado.

- Un excelente ambiente laboral donde todas las nacionalidades son bienvenidas.

- Un atractivo pago; comenzamos con 2.500€ bruto si dispones al menos de un conocimiento básico de alemán. (A2). A partir de B2 y homologación del título desde 3.000€.

- Un equipo de recepción que organiza el trabajo para ti, te puedes centrar en tus tratamientos.

- Financiación de formaciones continuas.

- Uniforme de la empresa.

- Ayuda para la adquisición del alojamiento en la ciudad. Tu ayuda también será bienvenida para comenzar en un piso compartido.

- Ayuda económica para la mudanza a través de EURES, hasta 1.000€.

- Posibilidad de apoyo económico para cursos de alemán, EURES hasta 2.500€.

Se requiere:

- Grado en Fisioterapia.

- Ideal con las primeras experiencias, no imprescindibles.

- Conocimientos de alemán, mínimo básicos A2.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Múnich, Alemania (München).

TÉCNICO DE RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA EN BAVIERA, ALEMANIA

Para importante grupo de clínicas sanitarias especializadas en tratamientos de enfermedades y dolencias a través de la radioterapia, TTA Personal selecciona un Técnico en Radioterapia y Dosimetría.

El grupo de salud cuenta en la actualidad con 7 centros repartidos por la comunidad de Baviera con cientos de trabajadores, muchos de ellos llegados también del extranjero. La contratación será para ampliar la plantilla en el centro de la localidad de Kaufbeuren.

Todas las instalaciones de la compañía están equipadas con la última tecnología y un equipo bien formado en la materia para ofrecer un servicio ambulatorio y hospitalario a todos los pacientes al más alto nivel.

Se ofrece:

- Un empleo estable y a largo plazo con contrato indefinido en un grupo sanitario en expansión.

- Excelente ambiente laboral. Nos ayudamos unos a los otros.

- Un trabajo variado en la preparación, programación e implementación de la radioterapia, así como posicionamiento del paciente y realización de la radiación.

- Se trabaja en sistema de 2 cómodos turnos: uno de 7:30 am a 5:00 pm y otro de 10:00 am a 6:30 pm. Como regla general, no hay servicios en festivos o de fin de semana.

- Jornada completa de 40 horas/semana. Pero también existe la opción de reducir la jornada. Aquí damos la posibilidad, dentro de un criterio, de organizar las horas de trabajo de manera flexible (por ejemplo, si se debe continuar con cursos de alemán, etc…).

- Un atractivo salario, inicial a partir de 3.000€ brutos mensuales.

- 30 días de vacaciones.

- Plan de pensiones a través de la empresa de hasta 60 € al mes.

- Posibilidad de alquiler de bicicletas en colaboración a bajo coste.

- Cursos de formación internos y externos a través de la empresa.

- Estacionamiento gratis en la clínica.

- Varios eventos de empresa a lo largo del año, como fiestas navideñas, excursiones, visitas conjuntas a eventos de formación continua.

- Ayuda para conseguir un primer alojamiento en la ciudad. Precios por apartamento entre 350 y 400€ mensuales.

- Posibilidad de ayuda económica a través de EURES para la mudanza de hasta 1.200€.

- Posibilidad de ayuda a través de EURES para posteriores cursos de alemán de hasta 2.500€.

- Formación como Técnico en Radioterapia y Dosimetría.

- Primeras experiencias son bienvenidas, no obligatorias.

- Conocimientos de alemán, mínimo A2. Existe la posibilidad de formarse con TTA de manera gratuita.

- Buena actitud, compañerismo y orientación hacia el paciente.

- Interés en la formación continua y evolución en la profesión.

- Persona amable simpática y con capacidad de trabajo individual y en equipo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Radioterapia y Dosimetría en Baviera, Alemania (Kaufbeuren).

Ofertas de empleo para sanitarios en Francia

MediTalent selecciona personal sanitario para trabajar en Francia ofreciendo ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación), control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros) y acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad, etc.). En estos momentos, disponen de los siguientes puestos vacantes:

FISIOTERAPEUTAS PARA FRANCIA

Se necesitan fisioterapeutas para consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de Francia. Trabajo estable y buenas condiciones laborales. Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia.

ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA

Se necesitan enfermeros para trabajar en consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de Francia. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermeros/as para Francia.

FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA

Se necesitan farmacéuticos/as para trabajar en farmacias y hospitales en varias regiones de Francia. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Farmacéuticos/as para Francia.

MÉDICOS DE FAMILIA, DERMATÓLOGOS Y OFTALMÓLOGOS PARA FRANCIA

Se necesitan médicos (Médicos de familia, Dermatólogos y Oftalmólogos) para trabajar en consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de Francia. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia.