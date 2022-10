Las ofertas de empleo en Córdoba para esta semana abarcan oportunidades para trabajar como autónomo o por cuenta ajena, con vacantes para dentistas, psicólogos, comerciales, conductores, agentes inmobiliarios o técnicos de calidad, entre otros muchos perfiles. En los últimos días se han publicado un total de 340 puestos vacantes en la provincia, por lo que si buscas trabajo en Córdoba, no puedes desperdiciar la oportunidad que supone este artículo de empleo.

OFERTAS DE EMPLEO EN CÓRDOBA

Empezamos con PRONTOPRO, plataforma digital que permite a los profesionales autónomos encontrar nuevos clientes, la cual necesita los siguientes perfiles en Córdoba:

DENTISTA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dentista en Córdoba.

PSICÓLOGO. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicólogo en Córdoba.

NUTRICIONISTA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Nutricionista en Córdoba.

PSICOTERAPEUTA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicoterapeuta en Córdoba.

ENTRENADOR PERSONAL. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Entrenador personal en Córdoba.

PREPARADOR/A DE PEDIDOS

GRUPO IMAN precisa cubrir una vacante para un perfil de repartidor/a de pedidos con necesidad de incorporación inmediata para trabajar en turnos de tardes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparador/a de pedidos - Incorporación Inmediata en Pedro Abad.

ADMINISTRATIVO/A DE OBRA

ADECCO, por su parte, busca un/a Administrativo/a de Obra para importante empresa en Córdoba. La persona seleccionada contará con una jornada parcial indiferente, necesitando al menos experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A DE OBRA en Córdoba.

CONDUCTOR/A C

Continuamos con GRUPO CRIT ESPAÑA, donde están buscando un conductor/a c para importante cliente del sector de alimentación para reparto de mercancía a nivel de Andalucía. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a C en Montilla, Córdoba.

TÉCNICO DE CALIDAD

Desde la misma compañía, necesitan un/a Técnico/a de Calidad para una importante empresa del sector alimentario. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de calidad en Córdoba.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO

Pasamos ahora al sector inmobiliario, ya que desde SAFTI demandan Agentes Comerciales Inmobiliarios en la provincia de Córdoba. Las funciones a realizar serán las de prospección de la zona, captación de inmuebles y clientes, valoración de propiedades, organización y realización de visitas, soporte a los propietarios y compradores durante toda la operación, realización de estudios de la competencia y de actividades de marketing. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Lucena / empleo de 'AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Córdoba.

DIRECTOR/A DE EXPANSIÓN

Desde el mismo sector, pero con IAD ESPAÑA, red inmobiliaria de última generación, llega la demanda de un/a Director/a de Expansión en Córdoba. Requieren que tengas experiencia en el sector inmobiliario, experiencia comercial demostrable y muy valorable, inglés hablado y escrito. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director de expansión en Córdoba.

GESTOR DE EQUIPO

NATIONALE NEDERLANDEN cuenta con 5 puestos vacantes para gestores de equipo comercial con contrato autónomo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL CORDOBA.

EJECUTIVO

Se precisan también cubrir otras 5 vacantes dirigidas a Ejecutivos Comerciales con estudios mínimos en ESO o equivalente, aunque sea mejor titulado medio o superior preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de EJECUTIVO COMERCIAL CORDOBA.

Y para finalizar; PAGE PERSONNEL, compañía con más de 40 años uniendo a profesionales y empresas, selecciona entre otros:

CUADRISTA ELÉCTRICO. El candidato seleccionado se incorporará como Técnico de Montajes realizando el cableado de cuadros eléctricos para importante empresa del sector industrial. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuadrista Eléctrico en Córdoba.

DESARROLLADOR .NET. Trabajarás en diferentes proyectos dentro de la compañía desarrollando con las principales tecnologías de Microsoft. El candidato seleccionado deberá aportar conocimientos en .NET FW, ASP.NET, C#, MVC, Entity FW, SQL Server. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador .NET en Córdoba.

TÉCNICO/A COMERCIAL FERTILIZANTES - CÍTRICOS. Empresa regional con sede física en la zona sur busca un/a Técnico/a Comercial para la provincia de Córdoba (Fertilizantes) (H/M/D) para seguir fidelizando y creciendo en la zona indicada. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Comercial Fertilizantes - Cítricos (H/M/D) en Córdoba.

ANALISTA PROGRAMADOR AXAPTA FULL REMOTE. El/la candidato/a seleccionado se incorporará al Departamento de Tecnología reportando al Director de IT directamente como Analista Programador Axapta para Importante cliente final internacional en pleno crecimiento tecnológico con sede en Córdoba. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Programador Axapta full remote en Córdoba.

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL INGLÉS para importante red de academias andaluza con presencia en varias ciudades y altos estándares de calidad. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Comercial Inglés (H/M/D) en Córdoba.

TÉCNICO DE CALIDAD ALEMÁN AVANZADO para compañía internacional del sector alimentación, reportando al responsable del departamento, el candidato/a, con formación técnica, deberá aportar experiencia en departamentos de calidad dentro del sector alimentación y un nivel de alemán nativo o muy avanzado y capacidad de comunicación profesional en español. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Calidad Alemán avanzado en Córdoba.

DESARROLLADOR C para compañía de referencia en el sector industrial con proyecto estable en expansión. El candidato seleccionado debe aportar conocimiento en desarrollo web, con .NET, ASP.NET, C#, VB etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador C# en Córdoba.

