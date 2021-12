Esta semana las ofertas de empleo en Córdoba vienen acompañadas por una serie de vacantes dirigidas al colectivo de los autónomos y otras oportunidades laborales para otros perfiles profesionales. Consulta aquí mismo las bases para optar a estos puestos e inscríbete rápidamente en el que más te interese.

OFERTAS DE EMPLEO EN CORDOBA

PRONTOPRO selecciona:

DISEÑADOR WEB para Córdoba

El portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector busca diseñador web en Córdoba.

Se ofrece:

- Recientes solicitudes de nuestros usuarios directamente en tu área.

- Oportunidad de ampliar tu clientela y extender tu negocio.

Requisitos:

- Equipo necesario y conocimientos técnicos.

- Profesionalidad y seriedad.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador web en Córdoba.

FONTANERO para Córdoba

El portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector busca fontanero en Córdoba.

Se ofrece:

- Recientes solicitudes de nuestros usuarios directamente en tu área.

- Oportunidad de ampliar tu clientela y extender tu negocio.

Requisitos:

- Equipo necesario y conocimientos técnicos.

- Profesionalidad y seriedad.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontanero en Córdoba.

GRUPO IMAN selecciona:

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTROMECÁNICO para Pedro Abad

Si te apasionan los entornos industriales y estás interesado en trabajar con una empresa modelo del sector agroalimentario, estás en el lugar indicado. Seleccionamos para importante empresa ubicada a 35km de Córdoba, Técnicos/as de Mantenimiento Industrial Electromecánico.

Funciones:

- Principalmente, en este puesto te encargarás junto al resto del equipo del mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria industrial implicada asegurando así la puesta a disposición del equipamiento de producción.

Se ofrece:

- Incorporación inmediata.

- Horario rotativo mañana, tarde y noche.

- Contrato de tres meses por ETT con posterior incorporación directa a plantilla.

- Estabilidad laboral.

- Formar parte de un gran equipo que ofrecerá todo su apoyo.

- Buen ambiente laboral.

Requisitos:

- Se precisan perfiles experimentados por más de tres años en mantenimiento industrial y líneas de producción con formación en electromecánica industrial o similares.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Mantenimiento Industrial Electromecánico en Pedro Abad.

CARRETILLERO/A para Pedro Abad

Para importante cliente del sector agroalimentario, desde nuestra delegación de Córdoba, seleccionamos un/a operario de logística para incorporarse en su sede de Pedro Abad.

Funciones:

- Carga y descarga de productos.

- Recepción y clasificación de pedidos.

- Control de stock y albaranes.

- Gestión informática de envío/recepción de pedidos.

- Manejo de traspalea eléctrica.

Ofrecemos:

- Estabilidad profesional.

- Salario según convenio.

- Incorporación por ETT + incorporación a plantilla.

- Desarrollo profesional.

- Disponibilidad inmediata.

- Trabajo a jornada completa (Horario de 15:00 a 23:00, de lunes a sábado con un día de descanso, se necesita de disponibilidad para trabajar horas extra y también los domingos en picos de producción).

Requisitos:

- Experiencia en puesto similar de al menos tres años.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Carnet de Carretilla en Vigor.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a en Pedro Abad.

TÉCNICO/A RRHH Y PRL para Córdoba

Seleccionamos técnico/a en RRHH Y PRL para importante cliente líder en su sector, en la que desarrollará funciones en las siguientes áreas:

Administración de personal:

- Confección y gestión mensual de nómina.

- Conocimientos de Cret@ Sistema de Liquidación Directa y Siltra.

- Sistema Red/Siltra. Altas, bajas y modificaciones de contrato.

- Cálculo de finiquitos y comunicación a través del sistema Certific@

- Confección de contratos de trabajo, prórrogas, transformaciones a indefinido y comunicación a través del sistema Contrat@.

- Confección y trámite en Red de novaciones contractuales: ampliaciones, reducciones, cambio de grupo de cotización, etc.

- Seguimiento y control de absentismos por IT y AT: envío y recepción de bajas, altas y partes de confirmación de IT.

- Gestión de bajas por riesgo de embarazo y maternidad/paternidad.

- Resolución de consultas de empleados en materia laboral.

- Gestión de trámites en organismos oficiales, TGSS y SEPE

Prevención de Riesgos Laborales:

- Conocer y aplicar la estrategia de PRL en la empresa.

- Promover y gestionar la formación de los trabajadores.

- Gestión medioambiental.

- Colaboración con el servicio de prevención.

- Gestión documental de seguridad de los trabajadores y de las instalaciones.

- Realizar las investigaciones de accidente laborales e incidentes ambientales en colaboración con los responsables de planta y

plantear planes de acción.

Se ofrece:

- Incorporación en empresa nacional con varias sedes repartidas y con presencia en 4 países.

- Buen ambiente de trabajo.

- Salario según convenio.

Funciones:

- Master en PRL en las tres especialidades.

- Experiencia de al menos dos años en un puesto similar.

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a RRHH Y PRL en Córdoba.

OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO MECÁNICO para Fernán-Núñez

Desde nuestra delegación de Córdoba seleccionamos un/a Operario/a de Mantenimiento Mecánico para la localidad de Fernán Núñez.

Funciones:

- Montaje mecánico de maquinaria industrial.

- Gestionar y resolver los problemas de la maquinaria industrial.

- Verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria.

- Localización y reparación de averías.

Se ofrece:

- Incorporación inmediata mediante contrato de tres meses.

- Buen ambiente laboral.

- Salario según valía.

Funciones:

- Experiencia de al menos tres años en puestos similares.

- Grado medio y/o superior en mantenimiento y servicios a la producción o similar.

- Posibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Mantenimiento Mecánico en Fernán-Núñez.

OPERADOR/A DE PLEGADORA DE CHAPA para Lucena

Se precisan operarios/as de plegadora de chapa para importante empresa del sector del frío industrial ubicada en Lucena.

Funciones:

- Interpretación de planos para la correcta introducción de parámetros en la centralita CNC de la plegadora.

- Correcto mantenimiento de la maquinaria implicada.

- Introducción de chapas y sustracción del material acabado.

Se ofrece:

- Incorporación inmediata con contrato de seis meses a jornada completa.

- Salario según convenio.

- Buen ambiente de trabajo.

Funciones:

- Un año de experiencia en puesto similar.

- Posibilidad de trabajar en turnos rotativos.

- Conocimiento de interpretación de planos.

- Conocimientos de programación CNC.

- Valorable residencia en la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador/a de Plegadora de Chapa en Lucena.

AUXILIAR CONTROL DE CALIDAD para Pedro Abad

Desde nuestra delegación de Córdoba seleccionamos un/a Técnico/a de Calidad para importante empresa del sector agroalimentario situada en Pedro Abad.

Funciones:

- Supervisión de cada uno de los procesos de producción en fábrica.

- Realización de toma de muestras para su posterior análisis.

- Control en línea.

- Realizar análisis fisicoquímicos de producto.

- Verificaciones de la instrumentación.

- Supervisar o realizar el control de calidad de los productos.

Se ofrece:

- Contrato a jornada completa de tres meses con posibilidad de ampliación.

- Horarios rotativos de mañana y tarde.

- Buen ambiente laboral.

Requisitos:

- CFGS y/o Grado Universitario en Química o similar.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Experiencia de al menos un año como técnico de calidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Control de Calidad en Pedro Abad.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

ADJUNTO DIRECCIÓN COMERCIAL SECTOR FARMACIA para Córdoba

Seleccionamos para importante laboratorio en Córdoba un/a Adjunto a dirección comercial del sector farmacia.

Se ofrece:

- Contrato parcial 5 horas/semana.

- Horario de mañana (9-14).

- Salario según convenio.

- Posibilidad de incorporación en plantilla.

- Incorporación inmediata.

Requisitos:

- Persona con perfil comercial, experiencia con clientes mayoristas, farmacias, etc.

- Grado en Farmacia.

- Valorable inglés.

- Experiencia en puesto similar mínimo 1 año.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADJUNTO DIRECCION COMERCIAL SECTOR FARMACIA en Córdoba.

GRUPO EUROFORMAC selecciona:

TÉCNICO/A IGUALDAD (TELETRABAJO) para Córdoba

GRUPO EUROFORMAC consultoría de Formación que diagnostica, planifica, ejecuta y evalúa las necesidades de formación de empresa, organizaciones y otros colectivos, selecciona a un/a TÉCNICO/A IGUALDAD (TELETRABAJO), para importante proyecto.

Funciones:

El objetivo del proyecto, será impartir formaciones TIC (básicas) y de Políticas de Igualdad en medios rurales, a través de AULA VIRTUAL. Estas formaciones, tienen que estar coordinadas por un/a técnico de igualdad.

Tareas principales:

- Coordinación en el desarrollo de los planes y proyectos de formación.

- Interlocución directa con el organismo cliente.

- Participar en el diseño, redacción de propuestas y memorias técnicas.

Se ofrece:

- Contrato estable.

- Atractiva Remuneración.

- Teletrabajo.

- Beneficios sociales.

- Teléfono móvil.

- Porcentaje sobre objetivos.

- kilometraje.

Requisitos:

- Titulación universitaria.

- Imprescindible formación especializada en perspectiva de genero.

- Experiencia mínima de cinco años como técnico de formación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A IGUALDAD (TELETRABAJO) en Córdoba.

FORMADORES TIC IGUALDAD (TELETRABAJO) para Córdoba

Selecciona 10 FORMADORES/AS TIC IGUALDAD, para importante proyecto formativo. El objetivo del proyecto, será impartir formaciones en área TIC y Políticas de Igualdad en medios rurales, a través de AULA VIRTUAL.

Funciones:

- Impartir clases y programas enfocados en la formación.

- Adaptar los contenidos de los cursos en función de las necesidades de los alumnos.

- Evaluar y asesorar a los alumnos.

Se ofrece:

- Contrato estable.

- Atractiva Remuneración.

- Teletrabajo.

- Beneficios sociales.

- Porcentaje sobre alumnos finalizados.

Requisitos:

- Titulación académica.

- Imprescindible formación especializada en perspectiva de genero.

- Formación docente (CAP. master profesorado, certificado docencia o similar).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FORMADORES TIC IGUALDAD (TELETRABAJO) en Córdoba.

ADECCO selecciona:

COORDINADOR/A DE PROYECTO FORMATIVO EN PROVINCIA DE CÓRDOBA

Desde Adecco L&C en Jaén buscamos un/a coordinador/a para la ejecución de un proyecto formativo a largo plazo de desarrollo de servicios formación en la provincia de Córdoba.

Se ofrece:

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Requisitos:

- Titulación universitaria.

- Experiencia laboral de más de 5 años en el diseño, coordinación y gestión de actividades formativas.

- Experiencia demostrable de, al menos, 6 meses en la coordinación y gestión de planes de acción y programas formativos destinados a mujeres o que tengan en cuenta la dimensión de género o en la realización de proyectos y actividades con mujeres o en proyectos de transversalización de la perspectiva de género en políticas, planes y procedimientos administrativos/as y en organizaciones, o en la realización de investigaciones o diagnósticos con perspectiva de género.

- Experiencia demostrable en el trabajo con mujeres del ámbito rural.

- Formación especializada en materia de perspectiva de género y políticas de igualdad de oportunidades acreditada mediante máster universitario o título correspondiente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Coordinador/a de proyecto formativo en provincia de Córdoba.

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO FRIGORISTA para Pozoblanco

Buscamos Técnicos/as de Mantenimiento con experiencia previa habituados a trabajar tanto en la reparación de maquinaria como en la resolución de problemas.

Funciones:

- Hacer mantenimiento correctivo y preventivo.

- Rondas de control en planta.

- Conocimiento total del funcionamiento de los equipos de fábrica.

- Operar con calderas, aire comprimido, vacío y frío.

- Rellenar los partes de trabajo.

- Velar por la seguridad de los trabajadores.

- Conocimiento en electricidad industrial y automatización.

- Conocimiento en frío industrial (sala máquinas, amoniaco-glicol y freón).

- Conocimiento de ofimática.

Requisitos:

- Formación Profesional Superior en Mecatrónica Industrial, Electricidad o electrónico/a.

- Experiencia mínima de 2 años desarrollando funciones descritas.

- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos.

- Conocimientos en rama hidráulica, neumática y mecánico/a.

- Persona organizada que sabe priorizar las tareas del día a día.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TECNICO/A MANTENIMIENTO FRIGORISTA en Pozoblanco.

FORMADOR/A PARA IMPARTIR ITINERARIO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (PROVINCIA DE CÓRDOBA)

¿Eres formador/a y tienes experiencia en la impartición de formación relacionada con la alfabetización digital? Te estamos buscando.

Funciones:

- Persona con capacidad de comunicación, planificación, organización y gestión.

- Destreza en el manejo de métodos, técnicos/as y recursos didácticos.

- Disponibilidad horaria y posibilidad de desplazamiento entre los municipios de la provincia de Córdoba.

Requisitos:

- Titulación universitaria (de cualquier especialidad) o Técnico/a superior de la familia profesional de informática y comunicaciones.

- Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo regulado por Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre o certificado de profesionalidad de formador/a ocupacional.

- Titulación universitaria oficial de licenciatura o Grado en Pedagogía, Psicopatología o de Maestro/a en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.

- Máster universitario de Formación de Formadores/as u otras acreditaciones oficiales equivalentes.

- Experiencia docente contrastada, en los últimos diez años, de al menos 300 horas de impartición, en modalidad presencial, de acciones formativas de formación.

- Experiencia laboral demostrable de, al menos 1 año, en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

- Experiencia laboral demostrable de, al menos 4 meses, en la impartición de programas o acciones formativas que tengan en cuenta la dimensión de género, en la realización de proyectos y actividades con mujeres, en la transversalización de la perspectiva de género en políticas, planes y procedimientos administrativos/as y en organizaciones, en la realización de investigaciones o diagnósticos con perspectiva de género.

- Experiencia demostrable en el trabajo con mujeres del ámbito rural.

- Formación especializada en materia de perspectiva de género y políticas de igualdad de oportunidades acreditada mediante máster universitario o título correspondiente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Formador/a para impartir ITINERARIO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (provincia de Córdoba).

VEOLIA selecciona:

OPERADOR SALA MÁQUINA FRÍO INDUSTRIAL para Puente Genil

Buscamos un/a Operador y/o mantenedor de la sala de máquinas de frío industrial, para uno de nuestros clientes ubicado en Puente Genil (Córdoba).

Funciones:

- Manejo de la instalación de frío industrial de NH3 y mantenimiento de la planta de frío.

Se ofrece:

- Contrato temporal 6+6+indefinido.

- Salario en función valía candidato.

- Trabajo en jornada completa en régimen de trabajo a turno americano.

- Incorporación inmediata.

Requisitos:

- Buscamos un perfil con al menos 5 años de experiencia en una posición similar, con capacidad de aprendizaje y motivado por desarrollar su carrera profesional en este ámbito.

- Formación Profesional Grado Medio o experiencia equiparable.

- Carnet de frigorista (NH3)

- Certificado Oficial de Mantenimiento de Instalaciones con Riesgo de Legionella.

- Carnet de Manipulador de Gases fluorados.

- Conocimientos electromecánicos.

- Manejo de cuadros eléctricos.

- Conocimientos de climatización.

- Carnet de manipulador de alimentos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador sala máquina frío industrial en Puente Genil.

AVANSEL SELECCIÓN selecciona:

ATENCIÓN AL CLIENTE/CONDUCTOR-TANATORIO para Montilla

Estamos realizando un proceso de selección de un puesto de Atención al Cliente-Conductor para Tanatorio en Córdoba y Montilla.

Funciones:

- Atención a familias.

- Recoger y trasladar al difunto.

- Tramitar documentación de defunción.

- Acondicionamiento del difunto.

- Gestión y agilidad comercial.

- Vocación por el trabajo con difuntos.

Se ofrece:

- Trabajo estable.

- Formación continua.

- Contrato a turnos rotativos.

- Contrato indefinido.

- Salario según convenio.

Requisitos:

- Residencia en Montilla.

- Carnet de conducir.

- Persona Polivalente con capacidad de escucha y empatía.

- Alto sentido de la responsabilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Atención al Cliente/Conductor-Tanatorio en Montilla.