26·05·2023 21:55

Rafi Crespín afirma que los populares han fracasado en Baena

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha cerrado la campaña electoral en Baena de la mano de María Jesús Serrano, candidata a la alcaldía. No ha dudado en que el PSOE recuperará la alcaldía porque «se pueden resumir los últimos cuatro años en que el PP ha fracasado y la alcaldesa ha suspendido». Algo que, señala, «se pone de manifiesto en cada una de las actuaciones que hemos ido denunciando». Crespín recuerda que los socialistas han estado en Baena «al lado de los comerciantes cuando no han sido atendidos, en el centro de Salud denunciando el desmantelamiento que está haciendo de la sanidad pública el PP con una alcaldesa pasiva ante una situación de tal magnitud, la denuncia de los problemas con las viviendas y en el polígono industrial». Y añade que a su llegada al acto en el parque de la Cañada «los vecinos denuncian que no hay manera de que los atiendan» en el Ayuntamiento.