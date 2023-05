Acompañando a su madre, como hace desde que muriera su padre, el candidato a la Alcaldía de la capital por Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, se ha dejado ver en la mañana de este domingo en el CEIP Condesa de las Quemadas, situado en el barrio donde se crió. El alcaldable ha llamado al voto masivo en un proceso electoral tan relevante como puede ser este en la vida de los ciudadanos. Así, ha reivindicado una Administración cercana para los cordobeses a través de su ayuntamiento.

A Hidalgo no se le ha visto depositar la papeleta. Pero no es que no haya votado. Él ya ejerció su derecho por correo previamente. Y hay dos razones fundamentales. La primera, por tener el tiempo para acompañar a su madre y, de paso, tomar el café que le debe, como ha contado, tras el trajín que conllevan las elecciones. La segunda, porque cree fervientemente en la importancia del voto por correo. Y más en Córdoba durante unas fechas en las que, por la Feria, se puede hacer más complicado hacerlo presencialmente.

Inicio de una larga jornada

En este sentido, el candidato de la confluencia de izquierdas se ha congratulado de que la dinámica de votar por correo sea "positiva" y confía en una buena afluencia a las urnas, lo que, en su opinión, sería un "signo de que nuestra democracia va bien". Tras un breve alegato, Juan Hidalgo ha abandonado el centro con su madre. Más tarde, acudirá a la caseta de Izquierda Unida para echar una mano en los últimos trabajos, antes de llegar a la sede de IU para seguir el recuento.

La madre del representante de Hacemos Córdoba ha mostrado su orgullo por su hijo y ha querido dejar claro que cuenta con todo su apoyo. "Me daría mucha alegría porque lleva muchos años luchando por esto", ha expresado. Pero, como todas las madres, ha dejado claro que siempre ha intentado que sus hijos tengan los pies en la tierra.