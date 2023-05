El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha sido de los primeros en votar este domingo 28 de mayo. Lo ha hecho en la Facultad de Filosofía y Letras, su colegio electoral, donde ha recordado su mensaje electoral basado en la "esperanza".

"Tengo muchas esperanzas puestas en el día de hoy. Será toda mi vida inolvidable, porque ha sido una campaña muy intensa, en la que que he renunciado a muchas cosas", ha dicho Hurtado tras depositar su papeleta. También ha agradecido "el trato recibido, la generosidad, la amabilidad... no he escuchado una mala palabra, y llevo meses pateando la ciudad. La verdad es que tengo muchas esperanzas puestas" en este día.

Finalmente, el candidato socialista ha hecho un llamamiento a la participación, puesto que "mientras más llenas estén las urnas mejor será la decisión".