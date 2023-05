¿Habrá sido el frío? ¿Los chaparrones intermitentes? ¿La feria? La campaña electoral ha pasado sin pena ni gloria por Córdoba --también es verdad, sin sobresaltos ni grandes insultos--, por más que nos hayamos empeñado los medios en hacer un seguimiento al minuto de los candidatos y éstos, en desgranar sus programas, hacerse selfies y reunirse con tirios y troyanos durante 15 días.

Todos los alcaldables se juegan hoy mucho, pero quizá el que más, el candidato a la reelección por el Partido Popular, José María Bellido, que sale no solo a conservar la Alcaldía de Córdoba, sino a gobernar en solitario con «una mayoría suficiente» que no le obligue a volver a la política de pactos. Sale, por tanto, a confirmar las encuestas y a no defraudar sus propias expectativas, muy altas, y que le obligan a conseguir entre 4 y 6 concejales más de los 9 obtenidos en 2019 (para contar con entre 13 y 15 ediles, la mayoría absoluta).

A la espera del efecto Juanma

Bellido ha celebrado varios foros sectoriales de formato medio y un acto algo más masivo -- 300 personas-- sin llegar a la grandilocuencia de pasadas elecciones. El candidato popular ha recibido la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, que también estuvo en puntos claves de la provincia como Puente Genil y Palma del Río. Para la propaganda electoral ha contado con el Bellibús, un autobús que ha paseado su cara y el lema de campaña Córdoba avanza por toda la ciudad.

Entre las promesas realizadas destacan la construcción de un puente que una el distrito Sur con la ciudad sanitaria y un poliderportivo nuevo, tipo Córdoba Arena; o la resurrección de proyectos que dormían el sueño de los justos como la remodelación de los Santos Mártires o la avenida de las Ollerías. Bellido ha centrado su mensaje en la rebaja fiscal --poner Córdoba en el top 10 de las ciudades españoles que pagan menos impuestos--; en la culminación del anillo verde de parques --1 millón de metros cuadrados más--, y en el impulso a la Córdoba logística con la base del Ejército de Tierra como proyecto tractor. Además, ha contado que quiere crear dos nuevas concejalías: Agricultura y Sostenibilidad.

El banco de Antonio Hurtado

Su oponente, el socialista Antonio Hurtado eligió un banco para escuchar las propuestas de los ciudadanos y para explicarles las suyas propias, centradas en hacer una Córdoba más amable, participativa y sostenible. El candidato del PSOE es el que más tiempo lleva en campaña (empezó en octubre) y ha recibido la visita del presidente, Pedro Sánchez (aunque antes de estos 15 días), de ministros como Albares o Planas, y del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, entre otros.

Entre sus promesas está la creación de 600 empleos municipales, la construcción de viviendas sociales, la eliminación de la burocracia, la activación del aeropuerto o el impulso de un puerto seco que ayude, junto a la base del Ejército de Tierra, al desarrollo logístico.

La gesta de la unidad

La gran gesta de Hacemos Córdoba ha sido lograr por primera vez la unidad de seis formaciones de izquierdas en torno a un proyecto y en medio de un escenario nacional con pugnas internas entre Yolanda Díaz y Podemos. Su candidato, Juan Hidalgo, ha dado a conocer el programa electoral de la confluencia en comparecencias a medios de comunicación y en reuniones con entidades y colectivos. No han celebrado mítines ni actos públicos y solo han recibido la visita a la Feria de Córdoba de la ministra Irene Montero (Yolanda Díaz expresó, eso sí, su apoyo a la candidatura) o el ministro Alberto Garzón.

En cuanto a las propuestas de Hacemos destacan las referidas al incremento de plantilla y de presupuesto a las empresas municipales y la recuperación de una vieja idea de la izquierda: la remunicipalización de la ayuda a domicilio. También han prometido una nueva ordenanza de comercio ambulante y la gratuidad del servicio de Aucorsa, una ciudad más transitable y peatonal, y el cuidado de la periferia «abandonada» estos años. Como el PSOE, Hacemos ha sido muy crítica con la presunta corrupción política en torno a los casos Infraestructuras.

Ciudadanos, entre dos aguas

Ciudadanos, por su parte, ha tocado el tema de Paco de Lucía Entre dos aguas, al defender y distanciarse al mismo tiempo de la gestión realizada por el partido naranja estos años en Córdoba. El candidato Jesús Lupiáñez ha tratado de vender «el nuevo Cs» y una lista renovada que no ha contado con ninguno de los concejales naranjas del actual mandato.

En la recta final de la campaña, su discurso diplomático se tornó más crítico y acusó a Bellido de haber fichado a Isabel Albás antes del final del mandato, incumpliendo a su juicio el pacto de gobernabilidad por Córdoba. Con las encuestas en contra, Lupiáñez --el único candidato que ha tenido que alternar la campaña con su actividad laboral-- se ha vendido como llave a izquierda y derecha para evitar un gobierno de PSOE o PP apoyado en «los extremos».

Vox sin actos públicos

Vox ha mantenido un perfil bajo en toda la campaña y no ha celebrado actos públicos. Su candidata, Yolanda Almagro, ha recibido la visita del presidente del partido, Santiago Abascal, pero no se les vio en ningún acto público, y ha centrado sus mensajes en fiscalidad, incentivos para las familias y para el comercio de cercanía. Ha propuesto, también, revitalizar los mercados de abastos y mejorar las instalaciones deportivas municipales, proyectos realizables a diferencia del 2019 cuando Vox se apuntó a la megalomanía con aquel Córdoba Ciudad de Luz, valorado en 40 millones y que incluía pasarelas hasta la Sierra y una gran torre mirador de telecomunicaciones.