La Feria de Córdoba cumplirá el año que viene 30 años de celebración en el recinto de El Arenal. Las mejores iniciadas en el espacio ferial --principalmente en la calle del Potro-- deben aún completarse con el soterramiento del cableado, la mejora de las conducciones y el pavimento, o el incremento de las sombras y su adaptación al cambio climático.

Partido Popular: continuar con las mejoras del recinto

Seguiremos actuando, conforme fija el dictamen de la comisión de Feria, en el recinto del Arenal con obras de cualificación urbanística y mejora medioambiental. Por un lado, las concernientes a pavimentación y sombreado de la red de itinerarios peatonales, creación de zonas de estancia y n reposo familiar, con bancos y fuentes, instalación de pérgolas solares para la producción de energía renovable y plantación de arbolado de sombra. Y por otro, acometiendo iniciativas para la mejora de la red de recogida de aguas pluviales de la Feria, soterramiento de líneas eléctricas, mejora del alumbrado, que además servirá de soporte de los arcos de iluminación extraordinaria, y mejora igualmente de la pavimentación, tanto de las calles como de los espacios de las casetas, para facilitar la construcción de las mismas.

Incorporaremos a la ordenación urbanística las mejoras necesarias para que en el recinto ferial del Arenal puedan desarrollarse eficazmente los usos a los que debe su origen. Continuaremos con el proceso de recalificar la urbanización del ámbito, dotándolo de todos los elementos necesarios para el disfrute ciudadano de nuestra Feria en condiciones idóneas de seguridad y salubridad, y para permitir y asegurar que durante el resto del año el recinto ferial sea reconocido como nuevo y emblemático lugar de esparcimiento y ocio ciudadano de Córdoba.

Trataremos de lograr el consenso necesario para acometer la necesaria reforma de la Feria de Nuestra Señora de la Salud en cuanto a infraestructuras se refiere, y seguiremos en la línea de ofrecer los mejores estándares de seguridad, movilidad y accesibilidad. Será el colofón inmejorable a ese mes de mayo con el que se identifica a Córdoba, con las fiestas de las cruces y los patios; fiestas que disfrutarán de la mayor atención institucional.

PSOE: más inversión y mejoras en el recinto

Retomaremos el trabajo suspendido durante estos 4 años en cuanto a la puesta en valor de nuestra Feria. Seguiremos trabajando de la mano de la comisión de feria ejecutando el dictamen elaborado. Daremos la calificación urbanística que el recinto ferial debe tener, realizando todas las instalaciones fijas a cota cero, cambiar la pavimentación, aumentar arbolado y sombras, así como mejorar los accesos peatonales a El Arenal, entre otros.

No podemos olvidar el hecho de que cada vez haya menos casetas, y es que el esfuerzo (físico, emocional y económico) que las entidades asumen cada año se está tornando insostenible. El Ayuntamiento debe invertir más dinero en la feria y ayudar a quienes la hacen posible para aligerar el riesgo y el esfuerzo que asumen, mediante la asunción por parte del ayuntamiento de costes de instalación que actualmente asumen las casetas.

La Feria de Nuestra Señora de la Salud necesita de un Ayuntamiento que esté a la altura de lo que esta fiesta necesita, invirtiendo en ella primero y realizando una promoción de la misma que coincida con el orgullo que cualquier cordobés siente cuando habla de su feria y de su carácter abierto y acogedor.

Ciudadanos: continuar el trabajo de la comisión

Coincidimos en el planteamiento de la comisión ciudadana por la feria, que la integran numerosos colectivos que han hecho una propuesta conjunta a tener muy en cuenta. Córdoba debe mantener una feria abierta, accesible e inclusiva y para todos los públicos, donde tengan cabida todo tipo de casetas y se puedan conjugar la tradición y el ocio. Una feria de todos los cordobeses y de los colectivos y entidades que hacen posible que podamos celebrarla como merecemos. Apostamos por un recinto ferial más verde, sostenible, accesible y adaptado a la realidad climática. Transformaremos el lugar con más espacios verdes, nuevas zonas de sombra y nuevas áreas de descanso, como la de la calle del Potro, que permitan generar un nuevo espacio de convivencia para la ciudad durante los 365 días del año. Con el vínculo tan fuerte que tiene esta ciudad con la figura del caballo, la gran afición que existe y las yeguadas tan reconocidas con las que contamos, apostaremos por poner más en valor el tradicional paseo a caballo y acondicionar un espacio para él.

Hacemos Córdoba: el modelo requiere una reflexión

El modelo de la feria de Córdoba toma cuerpo con mayor identidad con su traslado al recinto de el Arenal. Aunque ya era conocida como una feria de casetas abiertas, amplias y diversas, en contraste con el formato de feria de otras ciudades.

La disminución en la oferta de casetas de los últimos años requiere de una reflexión conjunta en la que participen también colectivos que representan al mundo feriante, incluyendo empresas y asociaciones que están presentes en la feria con sus casetas.

El impacto del cambio climático se hace evidente en la feria, por las características del recinto ferial con poca sombra.

Vox: avanzar en estructuras estables el año entero

Una feria de calidad, para ello hay que presupuestar de una vez por todas el desarrollo de infraestructuras de la misma, para ello como se derivó del acuerdo de la mesa de la feria donde se convenció la necesidad de dotar de estructuras fijas de la misma para dar servicios de calidad a través de puntos de luz, canalización de agua o fuentes. Cuidar la climatización, las áreas de sombreado y cuidar el mundo del caballo para que esté presente y no perdamos la idiosincrasia de nuestra feria cuidar de los puntos de avituallamiento y zonas de sombreado. Es necesario invertir a largo plazo, no se puede estar improvisando constantemente con el cableado. La creación de esas estructuras fijas se rentabilizan con una zona de ocio segura y con autobuses que garantizan la accesibilidad para que no se generen problemas con los vecinos de esta zona y se dote de los puntos de seguridad para un ocio razonable. Todo eso contribuirá al mantenimiento de las instalaciones y a la rentabilidad en la inversión hecha.