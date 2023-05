El próximo domingo están llamados a las urnas un total de 629.797 cordobeses, el 81,5 por ciento de toda la población de acuerdo al padrón del año 2023. Muchos de ellos no acudirán a las urnas por los motivos que sean, ya que habitualmente en las elecciones municipales (que son las que suelen concitar una mayor participación) en torno a un tercio de los votantes acuden a la abstención.

Otros saben que no podrán estar el domingo en los colegios electorales, pero no quieren dejar de lado su derecho y han optado por pedir el voto por correo. Esos son en suma 18.875 electores que ya han depositado su papeleta en las oficinas de correos, bien de forma presencial (11.276) o telemática (7.609). La gestión de todo tipo de actos administrativos a través de Internet está cada vez más presente en nuestras vidas.

Esos votantes por correo suponen una pequeña parte de todo el electorado, apenas un 3 por ciento. Pero el dato destacado es que esa cifra crece cada vez más. Este año 2023, el aumento en el número de votos por correo ha sido del 16,57 por ciento, de acuerdo con el balance estadístico realizado este jueves por la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela.

Explicaciones

La representante del Gobierno no cree que haya la más mínima sospecha de 'pucherazo' en el voto a distancia, como sí está ocurriendo según los primeros indicios (el caso está en fase de investigación judicial) en Melilla o algunos puntos de Almería. "Quiero creer que esto (el aumento de votos por correo en la provincia) es algo puntual. En Córdoba estoy segura" de que no ha habido ninguna incidencia al respecto.

Entonces, ¿cómo se explica un incremento del 17 por ciento en los votantes que prefieren validar su lista a distancia? Fácil, según la delegada del Gobierno. Se debe a la coincidencia en el tiempo de la salida hacia la Romería del Rocío y del último fin de semana de la Feria. Muchos cordobeses prefieren celebrar esos días, o bien tienen días de asueto que prefieren gastar en alguna playa cercana. No obstante, la coincidencia temporal de ambas fiestas populares con los comicios locales no es algo nuevo: se produce con frecuencia dado que las Municipales siempre caen a finales de mayo. A diferencia de lo que ocurre con las elecciones Autonómicas o Generales, la fecha es inamovible y no depende de las veleidades de ningún partido político. Siempre se cumplen los cuatro años del mandato local sí o sí.

Seguridad

En materia de seguridad, habrá 1.800 agentes de todos los cuerpos presentes en la provincia de Córdoba para comprobar que todo se desarrolla con normalidad. Los problemas más frecuentes tienen que ver con el sabotaje, por los motivos que sean, de los colegios electorales, como el empleo de silicona (o peores materiales) para sellar las cerraduras de las instalaciones e impedir así su apertura a tiempo. Para impedir este y otros inconvenientes, las fuerzas de seguridad llevan activas desde el comienzo de la campaña electoral, pero se reforzarán notablemente desde las 24 horas previas.

Al estar organizadas por el país, son las Fuerzas de Seguridad del Estado quienes llevan el peso de la seguridad en las Elecciones Municipales; habrá también policías locales, pero muchos menos. En concreto, el próximo domingo habrá 950 guardias civiles activos, prácticamente toda la plantilla que actúa en la provincia; 555 policías nacionales (en la misma situación que la Benemérita); y 295 agentes locales entre todos los municipios.