La recta final de la campaña electoral en Córdoba ha despertado la lucha indisimulada de los dos grandes partidos por el voto a la fuga de Ciudadanos, una formación a la que la mayoría de las encuestas la dan fuera del Ayuntamiento. Los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista, José María Bellido y Antonio Hurtado, respectivamente, han hecho llamamientos directos a esa bolsa de votantes que en las elecciones del 2019 ascendieron a 22.094 en la capital cordobesa, donde lograron 5 concejales y entrar en el gobierno municipal gracias a un pacto con los 9 concejales del PP. Por su parte, el candidato de Cs, Jesús Lupiáñez, decidió ayer cortar con la vía diplomática que había defendido hasta ahora y arremetió contra los populares, a quienes acusó de haber roto el pacto de gobierno antes del final del mandato con el fichaje de su número 1, Isabel Albás.

Al votante de Cs no le gustan "los populismos"

El candidato a la reelección por el PP, José María Bellido, cree que el votante de Cs "lo tienen claro" y piensa que el pacto en estos cuatro años de mandato con el PP "ha funcionado" y ha dado "estabilidad" a la ciudad. Entiende el dirigente popular que la opción "útil" es que ahora esos votantes que "no quieren que haya vuelta atrás en la ciudad" lo voten a él.

Además, entiende el candidato, que el votante de Cs "no quiere gobiernos de populistas" por lo que no optará por la opción socialista de Antonio Hurtado que ya ha dicho abiertamente que gobernará si lo necesita con la confluencia de izquierdas (Hacemos Córdoba). "Eso al votante de Cs no le gusta, por eso le pido que confíe en el PP donde hemos abierto las puertas a los que en su día formaron parte de Cs".

Una alternativa "moderada y de izquierdas"

Antonio Hurtado ha hecho esta mañana un llamamiento expreso al votante de Cs, que considera ha sido "maltratado" por el PP y aquel que crea que los representantes del partido de Inés Arrimadas no han estado al nivel con casos de presunta corrupción en sus filas. Así, el alcaldable socialista ha hecho mención, aunque sin citarlos, al caso del exconcejal de Cs David Dorado, imputado en el caso Infraestructuras, y al fichaje del PP para que Isabel Albás formara parte de su lista. También ha deslizado críticas hacia el resto de concejales de Cs de quienes ha dicho han estado esperando hasta el último momento por si eran rescatados por José María Bellido para su candidatura. Por todo ello, los votantes de Cs han recibido, según Hurtado, "un trato humillante que no se merecen".

El candidato socialista ha pedido el voto de estos ciudadanos para que no se marchen a la abstención ni al PP y opten por una alternativa "centrada y moderada y de izquierdas" que es la que representa, dice, el PSOE.