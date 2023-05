Antonio Hurtado (Aguilar de la Frontera, 1961) llega temprano a su cita con Diario CÓRDOBA. Es la primera agendada del día en una campaña electoral que está siendo intensa para el candidato. No sólo por sus reuniones con colectivos, sino porque Hurtado ha optado por una campaña lo más cercana posible al ciudadano, con un banco (de los de sentarse; los otros también están en su programa con una idea poco amistosa) que se lleva de un punto a otro de la ciudad. Casi siempre con su inseparable pajarita.

Quien quiera escucharlo apreciará que Hurtado conjuga la campaña en primera persona del singular: yo, mí, me, un poco de tú y nada de nosotros. «Yo quiero», «yo sé cómo hacerlo», «la nave la piloto yo», dirá un alcaldable que presume de su experiencia como funcionario y economista. Cree que su conocimiento de ambas facetas le servirá para desatascar las tuberías de una administración pública anquilosada. Difícil tarea, para la que primero tiene que ganar los comicios. Que tampoco es fácil.

En la entrevista participan como representantes de la ciudad Antonio Díaz (patronal CECO), Eva Pozo (directora de Rabanales 21), Juan Andrés de Gracia (presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano), María Dolores Navajas (presidenta de CSIF), José María Molina (director de Ánfora Nova) y Francisco Bocero (periodista). Modera el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero.

RAFAEL ROMERO

Tras treinta años de carrera política y una dilatada trayectoria en todas las administraciones, ¿qué le ha llevado a protagonizar este enorme reto?

Tengo una ventaja y es que no tengo que aspirar a nada. La Alcaldía no es una plataforma para mí. Vengo a dar mi experiencia, mi formación y un conocimiento muy exhaustivo de la administración. Soy un servidor público por encima de todo, así que lo que me trae es un compromiso con mi ciudad y un débito que tengo con la misma. Vengo a dar de mí todo lo que pueda.

"Vengo a dar de mí todo lo que pueda"

RAFAEL ROMERO

Lleva ya bastantes días en precampaña y en campaña y ha escuchado a muchos cordobeses. ¿Qué necesidades le han transmitido los ciudadanos?

Ha sido una experiencia de las más cariñosas y amables que he tenido. La gente no siempre se sienta contigo a reclamar y a preguntar, muchas veces se sientan contigo sin pedir nada, a comentarte una situación difícil, unas circunstancias para ver si en el ámbito que les corresponde podemos actuar, y si podemos lo hacemos. Ha sido una comunicación directa, muy próxima a la gente. La experiencia ha sido buenísima, la mejor que he tenido. Prioritariamente me han trasladado la suciedad, y ponen como imagen las naranjas de la ciudad. Y luego la seguridad, sobre todo en las barriadas. Por lo general no me han planteado cuestiones ambiciosas, sino cosas básicas que la gente considera importantes y que no están cubiertas, como el estado de las luminarias o el acerado.

MARÍA DOLORES NAVAJAS

La plantilla de funcionarios del Ayuntamiento viene arrastrando un déficit incluso desde antes de la crisis económica. ¿Qué medidas piensa tomar para solucionar este problema?

En el caso de la Policía Local me daría con un canto en los dientes si llegamos a 1,2 agentes por cada 1.000 habitantes. Para llegar a las recomendaciones de Bruselas tendríamos que tener 150 policías más, eso demuestra el déficit que hay. Es uno de los problemas más graves del Ayuntamiento, porque la ciudad de los servicios públicos tiene que ver con la organización, pero también con los recursos humanos. Ese es un problema que lleva muchos años, desde que el ministro Montoro puso una tasa de reposición cero en todas las administraciones públicas. Eso significa que se iba jubilando gente en todas las administraciones públicas y no se cubrían las plazas, de modo que cada año había menos funcionarios públicos en todos los servicios. Eso fue generalizado y en un mal momento, y después de siete años ahora tenemos las plantillas diezmadas y envejecidas. A la derecha la calidad de los servicios públicos le interesa poco, pero Pedro Sánchez se puso manos a la obra y la tasa de reposición en algunos casos llega al 120 por ciento. Vamos a necesitar un tiempo para ir a una tasa de reposición superior al 100 por cien e ir compensando esos siete años en que ha habido política de reducción de la calidad de los servicios públicos. Pero hay otro problema: la gestión de recursos humanos es un cuello de botella. Hay ofertas de empleo con cantidad de plazas y que, sin embargo, no salen, porque conllevan un proceso de duración determinado, pero se dilata tanto que estamos ahora con oposiciones de oferta pública de hace cinco años o seis. Son dos problemas distintos, uno estructural y otro de gestión municipal. El periodo de maduración para cubrir las plazas que se ofertan ha aumentado mucho porque no hay una buena gestión. Otra cuestión es el caso de Sadeco (Saneamientos de Córdoba). Se está echando mano de contrataciones externas con el riesgo que ya hemos visto. No se prioriza el fortalecimiento del personal propio y se trata de cubrir una serie de necesidades a través de subcontratas externas, porque considera la derecha que es la mejor fórmula o la más económica, cuando se ha visto que no lo es. Hay que tener personal de limpieza propio en la empresa pública Sadeco. Habrá circunstancias extraordinarias que requerirán de un apoyo específico y puntual con contratación externa, pero la necesidad es permanente.

FRANCISCO BOCERO

Lleva en su programa una apuesta importante por la vivienda social, que tiene dos problemas: el precio y la falta de suelo. ¿Cree que haría falta una reforma del PGOU?

Voy a partir del compromiso de Bellido, que se ha quedado en 104 viviendas construidas. Se hizo una foto mostrando las grúas, que no son suyas, son privadas para hacer vivienda libre. La vivienda es fundamental. Hay 100.000 demandantes de vivienda que no son todos, ya que hay gente que no se apunta porque no reúne las condiciones y no se lo plantea. El PGOU se ha desarrollado pero sólo en vivienda libre. Debería haber un 40 por ciento de VPO que no se ha desarrollado en absoluto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero abordar un problema habitacional en el Casco Histórico que se nos está cayendo. Hay 100.000 metros de suelo vacante, en solares o casas vacías. Ahí entraría el plan de rehabilitación que en su día estaba previsto y que se suspendió en la Axerquía Norte. Proponemos un plan de vivienda para el Casco Histórico y poner en valor 100.000 metros de suelo barato. Para todo ese suelo público que no se ha abordado en estos cuatro años tenemos un programa específico, que va a significar un convenio de cuatro más cuatro años con la sociedad civil para poner en valor ese suelo, que está en zona de desarrollo, calificado para VPO y que no se ha puesto en carga. Ahora necesitamos cuatro años diciendo que queremos viviendas sociales, implicando a Vimcorsa. Ésta era una empresa que estaba promocionando vivienda, muchísimas, con un programa social tremendo, con un músculo tremendo. Yo he sido gerente de una empresa pública de vivienda, como Provicosa y mi referente era Vimcorsa, pero ahora no es lo que fue. En cuatro años ha entregado solo 104 viviendas, es algo inédito para una empresa. Tenemos las herramientas y un PGOU que nos obliga al desarrollo de vivienda social, falta el interés político. Con el PGOU hay que tener mucho cuidado. Si decimos que vamos a actualizar el PGOU, eso puede crear falsas expectativas y una parálisis, porque si lo vas a cambiar me espero a ver qué vas a hacer. Yo quiero culminar este PGOU, tendremos que ir a modificaciones puntuales, como hemos hecho en la BLET. Pero no quiero lanzar un mensaje de cambiar el PGOU porque me puede producir parálisis más que dinamismo.

"Si decimos que vamos a actualizar el PGOU, eso puede crear falsas expectativas y una parálisis, porque si lo vas a cambiar me espero a ver qué vas a hacer"

RAFAEL ROMERO

Entre sus propuestas electorales está ampliar la zona de bajas emisiones y crear una red de aparcamientos públicos. ¿Puede concretar algo más?

Voy a hacer un concurso de ideas sobre la definición de zonas de baja emisión. Quiero que toda la ciudad sea zona de bajas emisiones, no lo quiero reducir al centro de la ciudad. Estamos en la segunda ciudad de España con peor calidad del aire. Hay una movilidad insostenible y tendremos que abordar ese problema. Después del concurso de ideas, me sujetaré a lo que salga de ahí, pero mi opinión es hacerlo extensible a toda la ciudad. En cuanto a los aparcamientos, tienen que hacerse con el plan de movilidad correspondiente. Son necesarios. Hay aparcamientos que están ya definidos y eso hay que desarrollarlo. Hay que construir aparcamientos, pero también ser capaces de dar un poco de sentido a todo un plan de movilidad, con la peatonalización como una realidad, con el transporte público, donde no se utilice el coche privado para cualquier movimiento en la propia ciudad. Aparcamientos sí, pero unidos a un plan de movilidad muy transformador que nos lleve a la conclusión de que harán falta aparcamientos, pero no tantos como se piensa. Ahora todo el mundo pide aparcamientos, pero eso significa un nivel de uso del coche que es insostenible.

RAFAEL ROMERO

¿Qué nuevas zonas se podrían peatonalizar?

Primero todos los centros comerciales abiertos, que deben tener su zona peatonal. Eso no es solo una denominación, significa peatonalización, mobiliario urbano, luminarias, cooperación empresarial, promoción… pero uno de los elementos fundamentales es la peatonalización, y lo tenemos comprobado. Hay resistencia siempre, pero luego al final la gente se da cuenta de la mejora en la calidad de vida. Peatonalizar es hacer a la vez las obras de urbanismo comercial, para mejorar la accesibilidad, con sistemas sostenibles. Todas las áreas comerciales tienen que ir unidas a áreas de peatonalización.

JUAN ANDRÉS DE GRACIA

Seguimos teniendo 11.000 viviendas irregulares, con entre 40.000 y 50.000 vecinos. Su partido ha hecho un esfuerzo en el Parlamento andaluz para tener una nueva ley, un elemento específico para estos casos. La Gerencia tiene que ponerse a trabajar. ¿Cuáles son sus planteamientos para que estos vecinos se incorporen a la ciudad?

Hay 120 parcelas en Córdoba, 11.000 viviendas y 50.000 personas. Esos son los datos. Es un problemón no de las personas, sino porque se ha dejado hacer. Un porcentaje alto será de segunda vivienda, pero hay otras familias para las que las parcelas son su única vivienda. Es la realidad, con el consentimiento que ha habido durante décadas. Primero quiero disciplina urbanística, que no haya ninguna más. Esto no ha parado, no se ha frenado la parcelación ilegal. Seguirá subiendo, aunque no de forma exponencial porque hay saturación. Por de pronto hay que frenar esto. Ese es el primer cometido, que no haya ninguna parcelación más. Hay que poner una policía urbanística y que se actúe, hay que frenar las parcelas ilegales y tenemos que tomar conciencia todos. Luego están las parcelas que ya hay. En primer lugar están las que se pueden legalizar según el PGOU; hay que seguir colaborando con ellas. Algunas están en fases muy avanzadas y pueden tener un efecto de arrastre, con una junta de compensación tutelada por la Gerencia para que empujemos todos a que eso que está en el PGOU se culmine, porque no se ha legalizado ni una sola todavía. Al PGOU le queda mucho por desarrollar y vamos a avanzar en eso, y no sólo en lo que me interesa sino también en lo que no, como los equipamientos en parcelas legalizadas. Ese es el segundo paso, seguir colaborando con los vecinos en las parcelas que son legalizables. Luego están las que no son legalizables, que no están en el PGOU, y para eso está la Lista. Tenemos la obligación de reglamentar, cosa que no se ha hecho. Hay que aprobar el reglamento correspondiente para sacarle el máximo aprovechamiento. Estamos pendientes de cómo abordar los efectos de esa ley. Y hay que ser lo más generoso posible para prestar los servicios básicos, eso es de sentido común. Dentro de la legalidad y de la norma, con el reglamento que aprobemos hay que sacarle el máximo de provecho a la Lista, porque ese era su objeto: abordar el problema humano en unas circunstancias derivadas de una disciplina urbanística consentida, que en muchos casos son primera vivienda.

ANTONIO DÍAZ

Hablemos de la presión fiscal dentro de las competencias municipales. ¿Piensa subir los impuestos?

Hay que abordar una reforma fiscal. Para mí eso es primero facilitar el pago de los tributos, dándole posibilidades a los contribuyentes y sin aplicar excesivos intereses de demora, dando facilidades para contribuir con sus impuestos. En segundo lugar, no puedo tener un modelo fiscal justo si a la par no estoy abordando una lucha radical o seria contra el fraude fiscal, que existe mucho. La línea de facilitar al contribuyente el pago de sus obligaciones, como la lucha contra el fraude forman parte de mi reforma fiscal. Vayamos al núcleo de la fiscalidad, las figuras fiscales. Aquí este ayuntamiento tiene los tres impuestos obligatorios y los dos voluntarios. Plusvalía e ICIO son voluntarios, los obligatorios son el IBI, vehículos y el IAE. Hay que aplicar el principio de suficiencia económica: los impuestos están para garantizar la calidad de los servicios, Si quiero servicios de mucha calidad lo mismo no tengo ese margen, porque tengo que garantizar mi suficiencia financiera. Voy a ampliar al máximo las bonificaciones por eficiencia energética, creación de empleo y para familias numerosas. Es decir, que van a bajar. Voy a crear otra figura dentro de las tasas, para crear una de aprovechamiento de dominio público para los bancos. Eso no existe. Y tiene que haber progresividad fiscal. Lo que ha hecho Vox estos años obligando a bajar el IBI rústico es antiprogresivo. Porque evidentemente quien tiene propiedades rústicas no es el ciudadano de a pie. Se concentran en una parte ínfima de la población y eso lo voy a revertir. Ese camino que se ha dado se desandará en el caso del IBI rústico. En plusvalías igual, es un impuesto progresivo y por exigencia de Vox se ha reducido sustancialmente. Va a volver a los niveles que teníamos. En resumen, progresividad a rajatabla, suficiencia financiera, facilidades de pago y lucha contra el fraude.

«El PGOU no prohíbe las placas solares, es un acuerdo posterior de la Gerencia»

ANTONIO DÍAZ

¿Entonces va a subirlos?

Por un lado los voy a bajar y por otro los voy a subir. Y crearé uno nuevo.

RAFAEL ROMERO

Volviendo a la eficiencia energética. Quienes vivimos en el Casco tenemos muchas dificultades para instalar placas solares. ¿Tiene pensado cómo se puede resolver ese problema?

Eso tiene fácil solución. El PGOU no prohíbe las placas solares, es un acuerdo posterior de la Gerencia. Eso lo vamos a suspender. El Plan Especial del Casco Histórico no hay que modificarlo porque no prohíbe las placas. Hay que establecer un protocolo con la Junta para ver qué condiciones hay que exigir para poder instalarlas en determinados sitios. Quien pueda tendrá autoconsumo, y quien no tendrá una comunidad autoenergética. Tú puedes sacar las placas de una parte del Casco Histórico y a través de una comunidad energética poderte beneficiar de un precio bajo de la energía.

EVA POZO

En su programa indica que quiere apostar por el Parque Tecnológico Rabanales 21. Me gustaría preguntarle no tanto por el cómo piensa hacerlo, sino para qué.

Uno de los magnetismos que hay que crear si queremos una actividad económica de más valor añadido es el tecnológico. Si tenemos los sueldos más bajos es porque tenemos actividades económicas de muy poco valor añadido. Nuestra actividad predominante es servicios con hostelería y comercio. Si queremos tener buenos salarios y buenas pensiones debemos tener motores económicos de gran valor añadido, y éste es uno de ellos. Tenemos una infraestructura que debe dar cabida a todo este tipo de actividades. Los parques tecnológicos que estaban consolidados lo han llevado mucho mejor. Aquí ha habido un añadido: no se ha dado el apoyo institucional que tienen otros parques. Lo que yo quiero es capitalizar el parque. Tenemos un cinco por ciento, creo que eso es nada. Qué menos que ayudar a consolidarlo para que el parque supere ya está situación de permanente crisis. Creo que hay que salir de la situación de falta de convicción de la ciudad cordobesa, yo de eso estoy convencido. Eso es muy importante para Córdoba. Hay quien cree que Rabanales 21 es un suelo industrial, que no lo es. Es en parte tecnológico, que tiene que albergar empresas de mucho valor añadido.

JOSÉ MARÍA MOLINA

¿Cree que la pérdida de la Capitalidad Cultural de 2016 ha restado expectativas y objetivos en la programación cultural? ¿Cuáles son sus ideas para la cultura?

Yo hablo de cultura y patrimonio, son cosas que van ligadas. Empezaré por lo segundo. Se dedican 60 céntimos por persona a la cultura, eso es lo que dedica cada ciudadano a conservar una ciudad que tiene cuatro Patrimonios de la Humanidad. Yo voy a crear un departamento de patrimonio, que es muy importante, para impulsar dos cosas. También quiero un plan especial para el Alcázar, que tiene un elevadísimo valor; ya he hablado incluso con el rector para que haya garantías técnicas y arqueológicas de un buen desarrollo del plan. El segundo aspecto que he tratado con él es la puesta en valor del anfiteatro romano del Rectorado. Son dos elementos de un alto valor patrimonial. Con respecto al otro tema cultural, hubo un fracaso y frustración con el tema de 2016. Yo estuve allí y no dábamos crédito, nos dejaron KO, porque era mucha la apuesta de la ciudad. De pasar de eso a ni hablar de cultura, creo que hay un gran trecho. Puedo entender un primer efecto y reacción, pero la frustración no puede durar 20 años. Gran parte de los visitantes vienen por el patrimonio, más allá de los eventos culturales que ya no tienen el nivel que tenían antes, como Cosmopoética o el Festival de la Guitarra. La gente venía a ver actuaciones que sólo había en Córdoba. Venían autobuses de Sevilla y Granada a ver a premios Nobel de cultura económica. Tendremos que recuperar ese nivel. Otro tema es que la cultura no puede ser una actividad de élite y deslumbre, debe ser algo de lo que se beneficie toda la ciudad, todos los vecinos. Un barrio se volvió loco con una batucada y todo el mundo salió a la calle. Eso es porque no tienen alicientes culturales, pero la cultura debe llegar a todos sitios. Debemos trabajar en cultura en red, en centros cívicos y los grandes eventos hay que llevarlos allí también. El Festival de la Guitarra puede estar en otros espacios públicos, debemos hacer un esfuerzo por no concentrarlo y que todos los eventos se expandan por toda la ciudad. Como la zona de bajas emisiones, puede ser toda la ciudad. ¿Por qué tiene que beneficiarse solo el Centro? Y luego están las iniciativas como la Fundación Gala, que lleva años sin apoyo, Córdoba Ciudad de las Ideas o Córdoba 2030. Son gente con talento que se sienten huérfanos porque no hay apoyo institucional. Y no es problema económico, porque hay 40 millones de superávit.

«En Córdoba se dedican 60 céntimos por persona a la cultura»

RAFAEL ROMERO

A eso iba. Llevamos dos mandatos con remanentes. ¿Cómo se puede solucionar la baja ejecución y dónde va a centrar el superávit? ¿En qué se puede usar que no se esté empleando?

Yo tengo una ventaja y es que mi especialidad es la Hacienda Pública. La maquinaria tiene una inercia. Puedes tener un Mercedes para ir a 500 por hora, pero si no sabes conducir no te sirve para nada. Aquí hay una maquinaria que no sabe manejarse. El Ayuntamiento hay que ponerlo en marcha porque falta personal. Haré un plan de choque contra la burocratización municipal. Por ejemplo, me he tenido que involucrar en el Ingreso Mínimo Vital, que es un auténtico laberinto, y hay personas que lo pierden por la burocracia. Esta maquinaria hay que saberla echar a andar. Lo primero es mi casa y para eso hay que tener cultura administrativa. En el Ayuntamiento no saben administrar. Le han quitado 40 millones del bolsillo a los ciudadanos para meterlos en el banco, donde tienen 230 millones. Te sobra el dinero, pero una administración pública no debe tener superávit. No soy partidario del superávit, porque eso es dinero ocioso. Hay que saber gestionar. También hay dos cuellos de botella. Uno es de personal pero el otro es de gestión. Eso hay que ponerlo en marcha porque la gestión es fundamental y el dinero que tenemos hay que saberlo emplear. Tenemos un superávit de 40 millones, más el dinero de fondos europeos que estamos perdiendo. Ya debería estar lista la ordenanza del mercado ambulante, condición necesaria para beneficiarte de fondos de la Junta. En cuatro años no se ha hecho esa ordenanza y se han perdido 53.500 euros para servicios básicos y para la mejora de todos, Y no es sólo eso, esto es el último ejemplo. Estamos perdiendo una cantidad tremenda de fondos. Se ha perdido el dinero de aparcamientos por no presentar un proyecto competitivo, eso es de juzgado de guardia, y estamos perdiendo más fondos europeos. Las partidas de Next Generation se van a prorrogar casi seguro y acabarán con el próximo mandato municipal. Yo me voy a volcar en este aspecto, porque no es solo que haya un superávit, a eso hay que sumar lo que hemos dejado de percibir.

ANTONIO DÍAZ

Pero para poder usar el superávit hay que cambiar la ley nacional...

Es que yo no quiero superávit. Hay que hacer inversiones sostenibles. Por ejemplo, no habrá ni un solo autobús de diésel, que son un 40 por ciento de Aucorsa, los voy a cambiar todos; ahí ya tengo una inversión sostenible, un remanente aplicado a renovar la flota con una contratación para comprar autobuses. Pero es que no tengo que llegar a esa situación, quien usa remanentes es porque no ha sabido gestionar, no ha sido capaz de aprobar el presupuesto. Eso es demostrativo de lo que es este gobierno.

«Voy a crear una tasa de aprovechamiento de dominio público para los bancos»

RAFAEL ROMERO

Aquí podría darse un caso de pacto de izquierdas. Después de ver lo reñida que está la situación a nivel nacional y la experiencia del anterior mandato, ¿cree que una confluencia a tantas bandas daría la estabilidad que necesita la ciudad?

«Yo quiero mayoría absoluta», dice Bellido. Y yo también. Eso se lo copio. Pero ahora no hay mayoría absoluta, dicen las encuestas. Aquí hay dos alternativas de gobierno, una de PP con Vox, que va a exigir estar en el gobierno, y otra de PSOE con Hacemos Córdoba. Si no tengo mayoría absoluta, haré gobierno con Hacemos Córdoba, y no engaño a nadie. Si no saco mayoría absoluta voy a gobernar con Hacemos Córdoba. También tengo claro qué gobierno va a ser: a mí no me maneja nadie. Si soy alcalde, la nave la manejo yo, porque el alcalde va a ser socialista.