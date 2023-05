Jesús Lupiáñez, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Córdoba, ha criticado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, por “faltar a su palabra” y no respetar el pacto firmado con la formación naranja hasta el final de mandato. "Al fichar a una de nuestras concejales .--ha dicho en referencia a Isabel Albás-- ha faltado a su palabra; Cs no admite devoluciones, se la puede quedar”.

El alcaldable se ha dirigido a los cordobeses "moderados y sensatos" que no quieren un gobierno con Vox ni con Hacemos Córdoba. "La maquinaria del PP va a intentar llamar al voto útil, pero el único voto útil es Cs, el único que se compromete a todos vosotros.

Por otra parte, Jesús Lupiáñez ha destacado que “en el nuevo Cs volvemos a nuestras esencias y presentamos un equipo renovado y experimentado formado por personas libres y con las manos limpias, que sabemos que cuando pase etapa política pueden volver a la actividad privada”. También ha dicho que los retos de Cs pasan por hacer de Córdoba “una ciudad más sostenible, más abierta” y ha recordado que “el nuevo Cs se va a encargar de abordar los grandes retos de la ciudad que el viejo bipartidismo no ha sido capaz de abarcar en 40 años”, convirtiendo a Córdoba en la mejor ciudad para vivir y formar una familia”.

Un gobierno de retroceso

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha llamado a los cordobeses a votar a su formación entendiendo que es "el voto útil" si no se quiere "un gobierno de retroceso con la extrema derecha o la extrema izquierda”. Frente a ello, el dirigente naranja cree que es necesario para que Córdoba “siga avanzando” y supere su “carencia de servicios” porque “se merece estar entre las principales capitales españolas. “No queremos un gobierno de retroceso del PP con la extrema derecha ni una réplica del de España con el PSOE y los extremistas y nacionalistas”, ha dicho el dirigente liberal que ha añadido que “en esta ciudad necesitamos cuatro años más de un gobierno de centro moderado, que ponga sentido a izquierda y derecha”.

Vázquez, que ha comparecido junto al candidato Jesús Lupiáñez, ha censurado las palabras del alcalde del PP por decir que "votar a Ciudadanos es tirar los votos a la basura". “En Cs respetamos todos los votos y no nos atrevemos a decir que unos se tiran a la basura”, ha dicho Vázquez, para quien este tipo de declaraciones “sólo reflejan qué tipo de personaje es este señor”, en referencia a Bellido. El dirigente nacional ha resaltado también el valor del candidato liberal y el equipo que presenta en estas elecciones frente a los de otras listas. “Son gente que viene del sector privado, no como otros candidatos que se dedican a vivir de la política. Los de CS vienen a servir, no a servirse”, ha remarcado, para añadir que “sabemos que aquí, la mayoría de la futura alcaldía de la ciudad de Córdoba se va a crear desde el centro a los extremos, y no de los extremos al centro”.

Compra de votos en Melilla

Por otra parte, el secretario general ha anunciado que Ciudadanos ha registrado esta misma mañana una petición en el Congreso para que los ministros de Exteriores e Interior expliquen “si existe una injerencia de Marruecos” en la trama de compra de votos de Melilla. Así lo ha explicado el secretario general de CS tras asegurar que “los servicios de seguridad de España parecen ver indicios de la implicación de Marruecos” en esta operación. Al mismo tiempo, el partido también ha pedido a la Comisión Europea la comparecencia de Josep Borrel para que detalle la posible injerencia de un país como Marruecos en unas elecciones locales de un país europeo.