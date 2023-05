Vox se compromete a promocionar, restaurar y realizar planes culturales relacionados con el patrimonio de Córdoba para impulsar turismo y cultura de calidad y en concreto recuperar la casa de Julio Romero de Torres y la Calahorra. La candidata a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, y el candidato número 5 de la lista de Vox en la capital, Miguel Castellano, han anunciado hoy sus planes relacionados con el patrimonio cordobés "para buscar el turismo y la cultura de calidad que Córdoba merece”.

Castellano y Almagro han reivindicado las señas de identidad de la cultura cordobesa desde el Museo Julio Romero de Torres. “Mientras que el Ayuntamiento apuesta por colecciones que están muy lejos de nuestra identidad cordobesa, está dejando perder obras de gran valor de Julio Romero de Torres con el derecho de tanteo, no apostando por esas colecciones y obras de arte que se están subastando en la capital de España y no las traen aquí. La dejadez con la casa de Julio Romero de Torres debe acabar. Las instituciones no se ponen las pilas para trabajar por lo que demandan los cordobeses. Abrir esta casa museo es para poner en valor esta plaza y ese patrimonio que es referente en toda España y en el patrimonio nacional e internacional”.

La Calahorra

Por otro lado, han explicado que van a "recuperar para la ciudad de Córdoba el Castillo de la Calahorra, que data del siglo XIV y es la entrada a Córdoba por el puente" y que desde hace año gestiona la fundación Roger Garaudí a través de un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba. Para ello, Almagro dijo que hay que dotar la Calahorra de todos los ingredientes culturales, como la teatralización y su puesta en valor, "para que esto sea patrimonio público de todos los cordobeses”.

Por otro lado, la candidata de Vox anunció su intención de recuperar la ruta de los molinos," tan importantes para el entorno de nuestra ciudad. Esto es el turismo de calidad que queremos y el ejemplo de ciudad que queremos, para que sea luz para otros pueblos y ciudades, un ejemplo de cultura bien gestionada”, dijo.

Restauración de la noria

Yolanda Almagro también se compromete a invertir en la restauración de monumentos como la noria de la Albolafia, que está "en el escudo de nuestra ciudad y debe ser, adecentada y restaurada, porque tenemos que dar una imagen de limpieza, restauración teniendo nuestro patrimonio en buen estado”.