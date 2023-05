Alianzas. Esa es la palabra que más repetirá Juan Hidalgo (Córdoba, 1974) en la larga entrevista con Diario CÓRDOBA. Lógico, porque viene de armar una difícil coalición con los principales partidos de izquierdas a la siniestra del PSOE, con Podemos e IU (de donde Hidalgo procede) a la cabeza. El candidato quiere partir piñones con todos los colectivos que saldrán en la conversación, desde los empresarios a los inmigrantes, pasando por los hoteleros, los restauradores, los artistas, los sindicatos y hasta el Córdoba Club de Fútbol. Abarloarse con todos menos con la Iglesia, con quien Hacemos Córdoba mantiene sus cuitas. Hidalgo, jovial y cercano, explica con claridad sus ideas, pero se enreda cuando tiene que aclarar alguno de los laberintos dialécticos de la izquierda, que tiende a creer que cambiar el nombre de las cosas es lo mismo que cambiarlas. Como el «urbanismo con perspectiva de género» o el «Bien de Interés Mundial».

RAFAEL ROMERO

Entre las últimas encuestas, el Ecobarómetro sostiene que no hay mayoría, mientras que IECA pone a la izquierda muy cerca de la derecha. ¿Qué cree que podría desequilibrar la balanza?

Una cosa fundamental es la participación. En primer lugar, votar es un derecho que se ha conseguido en la democracia de este país, y en segundo porque ha de ser un deber ciudadano el participar en las elecciones y el gobierno del Ayuntamiento. Ese es el eje central, independientemente del resultado. Creo que hay que empujar y dinamizar a la sociedad por parte de los medios de comunicación y las asociaciones. Teniendo eso, el proyecto político de Hacemos Córdoba es el que va más en consonancia con la realidad social. Con un nivel alto de participación alto, no debemos temer por la izquierda.

ROSA LUQUE

Lidera usted una coalición de seis fuerzas políticas. Dada la experiencia previa de Podemos, ¿no teme que sea un poco caótico representar a tantos partidos?

Primero lo veo como una responsabilidad, un contrato social que debemos tener con la ciudadanía. Le veo una ventaja, en la diversidad reside la riqueza. Esta coalición es un acto de madurez política que centra todos sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de la gente, y yo tengo el honor de capitanearla. Creo que es una ventaja, no una desventaja. Así lo hemos visto en el Gobierno central, donde se han aprobado medidas para toda la gente.

MARÍA JOSÉ RUIZ

En Córdoba se nos llena la boca hablando de los cuatro Patrimonios de la Humanidad. En general, ¿cuál es su programa en cuanto a la cultura?

Córdoba es una ciudad patrimonial, la que posee más Patrimonios de la Humanidad y eso nos tiene que servir para que se sitúe como referente. Debe tener un proyecto para situarla en la punta de lanza como un motor de desarrollo que también suponga la cultura. Falta un poco de historia de Córdoba, por lo que queremos un museo que vaya en la Biblioteca Provincial, que cambiará de ubicación. Ese espacio que queda libre puede ser un gran Museo de la Historia de Córdoba. Proponemos que la cultura se vea como un derecho y un pilar del desarrollo. Eso significa que hay que llevar la cultura a los barrios, con calidad y con espacios dedicados a ella, como el Museo de las Córdobas que sería importante ponerlo en la Fuensanta. Tenemos un gran pintor con una casa museo, Julio Romero de Torres, pero hay que darle vuelo a la casa, que ahora mismo está cerrada y es propiedad de la Diputación. Haremos una alianza para poder abrirla, ya que tiene un gran patio que está cerrado la mayor parte del año. Y pediremos al Gobierno central que de alguna manera traslade el Bellas Artes a otro espacio, un espacio nuevo para un museo nuevo de Bellas Artes. En cuanto al patrimonio, vamos a pedirle a Yolanda Díaz que impulse la figura del BIM, el Bien de Interés Mundial. Queremos que la Mezquita, que es patrimonio de todos los cordobeses, se convierta en un BIM, para que todas las administraciones podamos cuidar de él.

RAFAEL ROMERO

Ha citado la Mezquita. ¿Considera necesario reabrir el debate sobre su titularidad? ¿Por qué cree que hay que hacer otro centro de visitantes?

Creemos firmemente que para cualquier monumento Patrimonio de la Humanidad, la mejor manera de cuidarlo es desde lo público, porque ahí es donde se igualan los derechos. Eso no significa que el Obispado no tenga una parte en la gestión de la Mezquita-Catedral, pero la titularidad debe residir en todos los cordobeses, es de todos y de todas. En eso hay una unanimidad generalizada, la Mezquita es de todos y el mejor gestor es lo público. Dentro de esa manera de pensar creo que es necesario un centro de interpretación de la Mezquita que ponga en valor históricamente este monumento. La mejor manera de tener ese espacio va a ser desde lo público.

VICENTE PALOMARES

Relacionado con la cultura está el tema turístico, donde creo que hay una sobresaturación. ¿Espera coordinar la apertura del turismo a nuevos espacios y coordinarlos y promocionarlos para que Córdoba no muera de éxito?

En el turismo hay una máxima: el sueño de hoy puede ser la pesadilla del mañana. Por eso yo creo que el Imtur (Instituto Municipal de Turismo) debe jugar un papel fundamental a la hora de coordinar la agenda única y diversificar el turismo para que deje de ser estacional, que no sea solo en mayo sino que todo el año tengamos oferta turística y que de alguna manera se impulse así este sector que tanto aporta a la ciudad. Que no tenga una estacionalidad como ahora, sino que disponga de varias ofertas para poder disfrutar de este bien. No podemos turistificar el Casco Histórico. Queremos diversificar los espacios y llevar el turismo a los barrios. Esta es una ciudad maravillosa y todo el mundo lo dice. Hay que poner en valor otras zonas de Córdoba que también tienen patrimonio y podemos darle a los barrios ese juego necesario. Y descongestionar así el centro y el casco histórico. El Imtur debe ser una pieza clave que impulse y sitúe el turismo de alguna manera más sostenible. Hay que generar un turismo sostenible de luces largas, que no vaya improvisado como lo tenemos ahora, como lo hemos visto. Nuestra concejal de Turismo ha dimitido en pleno mes de mayo y eso da fe de cómo está este gobierno municipal. Dimite y como premio se lleva el fichaje por un partido. Deja a Córdoba abandonada y el premio es ir en los puestos de salida.

FRANCISCO DE LA TORRE

Hablando de la importancia del turismo, somos los que más empleo creamos y estamos pendientes de un asunto que han aplicado en otras ciudades en las que ustedes gobiernan. Es la tasa turística. ¿Tiene pensado ponerla en Córdoba?

En este momento lo que tenemos claro es que hay que hacer una alianza con el sector de la restauración. La escuela de formación creo que es importante y tiene que llegar a Córdoba ya, para tener también la excelencia en la gastronomía y diversificar este reclamo, que debe ser de calidad y que está poco explotado hasta el momento. Tiene una gran ventana de oportunidades. En cuanto a la tasa turística, tenemos que estudiar eso de que lo que hoy es un sueño mañana puede ser una pesadilla, pero no es una prioridad para Hacemos Córdoba.

RAFAEL BLANCO

¿Qué opina del procedimiento para la cesión de Caballerizas Reales como entidad pública y de la posibilidad de convertirse en un centro internacional del caballo, con el impulso económico que conlleva?

Hacemos Córdoba no es una formación política que centre sus esfuerzos en tumbar o intentar denostar la gestión anterior. Cuando llegamos a un gobierno lo primero es escuchar y establecer alianzas, intentar cuidar lo que esté bien, y lo que no esté, crearlo. Ese es el espíritu de esta formación. Ni todo lo que viene es malo ni todo lo que está es bueno. Córdoba Ecuestre y las Caballerizas son importantes para el turismo. Seguiremos con esa política de alianzas, con el sector público-privado también. Pero recordando que desde lo público se garantizan mejor los derechos.

AUXILIADORA FERNÁNDEZ

¿Cómo se plantea el reto de la igualdad y de los cuidados?

Queda mucho espacio lamentablemente para avanzar. La política de cuidados estaba invisibilizada un poco. Ahora se están poniendo en valor. Desde este gobierno queremos seguir en esta senda y eso significa que empleos que están muy feminizados, como la ayuda a domicilio, se deben hacer desde lo público. Eso supone remunicipalizar la ayuda a domicilio para dar un empleo de calidad a un sector que está invisibilizado y totalmente oculto. Hay que poner en valor ese tipo de trabajos en los cuidados, que lamentablemente no se hace. Por otro lado, hay que tomar la igualdad como debe ser, una cuestión transversal que se debe atajar desde todas las delegaciones. Hay que hacer unas fiestas con perspectiva de género y participación ciudadana, donde la voz de la mujer se oye menos. Hay que tomar medidas para conciliar horarios y que puedan participar de una manera más activa. El Ayuntamiento debe ser un dinamizador de todas las áreas. En cuatro años ha habido tres concejales de igualdad y eso es un indicador de que este gobierno no le ha dado la importancia que tiene a esta delegación. Eso lo vamos a cambiar.

RAFAEL ROMERO

Vienen días convulsos para el Córdoba Club de Fútbol. ¿Qué planes tiene para el equipo y para el estadio?

Primero, es de justicia felicitar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que ha conseguido con mucho esfuerzo y trabajo la permanencia contra grandes equipos y grandes presupuestos. El equipo ha tenido el arrojo y la valentía de mantenerse, muchas veces invisibilizado, pero el fútbol sala tiene tradición y solera. En la cuestión del Córdoba Club de Fútbol, el Ayuntamiento debe seguir apoyando a nuestro equipo. Yo soy animador y forofo y espero que terminemos esta liga lo mejor posible. Con respecto a las instalaciones deportivas el asunto está atascado desde hace años. Como Ayuntamiento debemos coordinar y establecer alianzas para rescatarlo y mejorar. Tenemos más posibilidades con lo que aún no está construido, el parking que está sin uso porque no está en condiciones... Hay que ponerse como con todas las instalaciones: remozarlas, hacerlas más sostenibles y buscar acuerdos para su mantenimiento.

RAFAEL ROMERO

¿Pero tienen algún plan sobre lo que hay que hacer?

No, no es una prioridad ahora mismo.

ROSA LUQUE

Puedo entender el urbanismo amable que aparece en su programa electoral, pero ¿cómo se hace un urbanismo con perspectiva de género?

Significa que tengamos una iluminación más que suficiente para evitar cualquier ataque por gente que se abriga en la falta de iluminación. Un urbanismo amable y con perspectiva de género es proyectar espacios amplios, que tengan varias salidas con puntos de iluminación, de manera que todo pueda hacerse desde varias perspectivas. Eso es para nosotros un urbanismo con perspectiva de género. Tenemos que hacer un urbanismo en el que por lo pronto tendamos a la cota cero, con otro tipo de movilidad. Ahora hay gente que tiene movilidad reducida y debe andar 100 metros o más para buscar una cota cero. La Córdoba de todos y todas también es la Córdoba de la gente que tiene una movilidad reducida.

MARÍA JOSÉ RUIZ

¿Cuál es su idea para ayudar a los creadores de la ciudad? Los artistas nos vamos a tener que dedicar a otra cosa, porque es imposible vivir de la pintura.

Nosotros lo tenemos claro. Frente a un modelo cultural de grandes eventos, proponemos que cambiemos esta realidad y creemos un modelo de la cultura como un derecho, que se descentralice en los barrios, y para eso es importante la alianza con los creadores locales, que ahora mismo son invisibles. Hay que darles espacios públicos para que expongan. Hay que ayudarlos para que puedan crear, un artista no puede hacerlo si necesita el dinero para subsistir. Se necesita un tiempo para crear sin que haya presión por la subsistencia, para lo que estableceremos becas. Además el artista local puede ser el mejor embajador de Córdoba. Un artista que exponga en el mundo es nuestro mejor embajador. Son personas que van dando el nombre de Córdoba en otras partes del mundo. Eso lo tendremos en cuenta. Queremos abrir los centros cívicos con talleres y cursos de escritura, de lectura de poesía, que vayan destinados a esa generación de creadores. Hay una base muy sólida con la escuela de oficios y la de danza.

VICENTE PALOMARES

Ya se habla menos de la base del Ejército y más de atraer empresas para hacer de la ciudad un nodo logístico, que puede ser de los mejores de Europa. ¿Llevan en su programa cuestiones concretas para que este momento histórico de verdad cambie el modelo productivo hacia otro más industrial?

Hay varias cuestiones que llevamos en el programa. No se pueden poner todos los huevos en la canasta de la base logística del Ejército de Tierra. Hay sectores que hay que dinamizar, como la escuela de formación de la hostelería que va a dotar de profesionalidad a las personas y por ende yo creo que va a traer un salario más digno. Ése es un proceso que debe llegar a Córdoba ya. Otro sector importante es el comercio, pero hay que hacer otra política, no la liberalización de horarios, que no llega al comercio local. No lo ayuda sino todo lo contrario, lo hunde más por culpa de las empresas multinacionales, que tienen un sistema productivo extractivo, que lo que hace es precarizar la vida laboral en las grandes superficies y hundir aún más las posibilidades de un comercio floreciente. Vamos a limitar esa medida a lo que había antes. En la generación de empleo hay dos puntos muy importantes. Uno es la política pública de empleo, el Ayuntamiento como generador de empleo. Tenemos un déficit en las empresas públicas, estamos perdiendo empleo y estamos empeorando el servicio público. Tenemos que tener un Ayuntamiento que debe creer en el coche que lleva. La primera medida para eso es crear empleo público y de calidad en nuestras empresas públicas. Luego está el Imdeec, que debe apoyar y blindar de alguna manera y reverdecer todo lo que sean las alianzas público-privadas para que vayan a un modelo productivo más sostenible y mejor. Y hay una cuestión en Córdoba que es invisible: la innovación digital. Hay un sector digital pujante, tiene más de 12 empresas que son punteras y que han ganado premios, como una app sobre igualdad. Son empresas con un modelo productivo que tiene muchas ventajas para sus empleados, con jornadas de lunes a jueves y horarios más flexibles. Ese es el modelo que hay que mirar y que trae productividad y riqueza.

FRANCISCO DE LA TORRE

¿Piensa facilitar la llegada de grandes cadenas hoteleras al Casco Histórico? ¿Qué va a hacer con las viviendas turísticas?

Estos días leía un dato del INE que ponía a Córdoba como la segunda capital de provincia con más densidad de viviendas turísticas con 1.526 declaradas. Y es la número 11 de toda España. Eso nos sitúa con un problema primero para el derecho a la vivienda para los cordobeses y además con un turismo que no es el más adecuado. En este caso creemos que el Casco Histórico debe tener un uso residencial prioritario. Los locales que se cierran por falta de gente se convierten en viviendas turísticas. Proponemos modificar el PGOU y dotarlo de las medidas que sean necesarias para fomentar el arraigo en el Casco. Pero ya se están diversificando a otros barrios como el Campo de la Verdad, imposibilitando el arraigo de la gente de nuevo. Eso no contribuye al derecho a la vivienda. Hay que regular mucho mejor y parar esta sangría que supone la vivienda turística. En cuanto a la oferta de pernoctaciones, hay que dinamizar el turismo de grandes eventos, ya que ahora mismo no hay capacidad para absorber a toda la gente de un gran congreso. Somos conscientes de que necesitamos ese tipo de hoteles y servicios para que la ciudad sea competitiva en el sector de congresos, es algo que nos están demandado.

RAFAEL ROMERO

¿Cree que es necesario un tercer palacio de congresos como plantea el PSOE?

No creemos que sea prioritario en Córdoba. Sí lo es tener una oferta hotelera de congresos o dinamizar lo que ya tenemos. Hay un mastodóntico edificio con un coste anual considerable y hay que darle funcionalidad. Se trata de consolidar lo que hay, no es el momento histórico de grandes edificios. Hay que cuidar los que tenemos, como el campo de fútbol o los colegios que están prácticamente arruinados. Tenemos que consolidar lo que ya tenemos, mejorarlo y buscar la sostenibilidad. El cambio climático está ya aquí y no espera.

RAFAEL ROMERO

Propone construir 6.000 viviendas, de las que 1.000 estarían en el Casco Histórico. ¿Cómo prevé resolver el problema del aparcamiento, la sostenibilidad energética y la instalación de placas solares en el Centro?

Respecto a la sostenibilidad, el Ayuntamiento debe ser un impulsor a la hora de propiciar que la gente que pueda tenga placas solares. Además, con eso baja la factura de la luz y se es más eficiente. Creo que hay espacio y sitio en esta ciudad para situar una cooperativa energética que pueda suministrar a los vecinos. Además, hay que hacer un plan de choque para que desde lo público tengamos esa sostenibilidad. En cuanto a vivienda, dos cuestiones. La empresa pública Vimcorsa debe ser un gran protagonista y generador de vivienda desde lo público. Eso aminorará esa situación actual, en la que no hay posibilidad de adquirir vivienda pública. Venimos de los años 80, cuando la obra pública llegaba al 46 por ciento del total, y hemos revertido el modelo. Creemos en un modelo de ciudad más cercano y habitable y tenemos medidas de movilidad con empresas públicas, por ejemplo el autobús gratis. En Córdoba, que es una ciudad transitable, debe haber menos coches y más personas. Queremos que la ciudad sea más transitable.

RAFAEL BLANCO

Hablamos de cultura pero no creemos en ella, y eso se nota a la hora de tomar medidas, lo mismo que en el turismo. ¿Por qué los políticos no nos escucháis más? Nosotros pisamos el terreno y lo conocemos. ¿Vamos a ir a una democracia participativa real? Porque no queremos tantas agencias, sino hacer que funcionen las que hay.

En líneas generales estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Somos una coalición de seis organizaciones. Ha habido mucho que escuchar para ponerse de acuerdo. Hemos construido un programa con más de 300 colectivos en una escucha activa. Por un lado, la mejor manera de gobernar es escuchando a la gente. A mí me gusta escuchar el doble de lo que hablo, defiendo la doble gobernanza. Hemos llegado a un tiempo de ostentación del poder, con mucha foto y poca toma de decisiones. Mucho lirili y poco larala. Yo me considero una persona valiente en la toma de decisiones. Cada uno tiene sus área y hay que dejarse aconsejar, pero hay que tomar decisiones. Gobernar no tiene que estar mediatizado por el casticismo de cuatro años. Gobernar significa poner las luces largas pensando en la mejora de las condiciones de vida de la gente. No estamos pensando en un gobierno de cuatro años, 12 o 25. Estamos pensando en organizar, planificar y mejorar Córdoba, independientemente de cuándo se corte la cinta. Hemos tenido cuestiones como la Ciudad de los Niños donde se ha visto cómo se cortaba la cinta para luego mantener cerradas las instalaciones. No tenemos apriorismos en la política y buscaremos esa alianza con los agentes sociales, porque es fundamental para gobernar bien y consolidar lo que hay. Hay que consolidar y mejorar lo que ya hay y escuchar a la gente que lleva años trabajando por la ciudad, con más disgustos que alegrías, que sigue luchando. Nosotros queremos ir de la mano de esa gente para conseguir que Córdoba mejore. Ahí es muy importante la defensa de lo público porque es lo que garantiza el derecho de todos. Hay que impulsar cuestiones como el IMAE, el Imtur, Vimcorsa, Aucorsa… todas la empresas públicas, que hay que ponerlas en el centro de la política como generadoras de esos derechos. Lo público debe blindar los derechos de todos.

AUXILIADORA FERNÁNDEZ

Para que una ciudad marche bien los ciudadanos deben hacerlo también. En el ámbito de lo social, donde yo me muevo, hay preocupación por las drogadicciones. ¿Qué tienen proyectado hacer en este tema en Hacemos Córdoba? En cuanto a inmigración, apuestan mucho por la cooperación internacional, pero ya tenemos aquí a muchos migrantes que quieren hacer de Córdoba su ciudad y les está costando mucho trabajo.

El Ayuntamiento debe ser de todos, también de la gente que viene para vivir aquí desde otros países. Muchas veces los migrantes se ven forzados a huir de sus lugares de origen. Debemos darles oportunidades y que los proyectos que hagan tengan viabilidad. Un gran aliado de ellos debe ser el Ayuntamiento, apoyado por otras administraciones. En este tema, los ayuntamientos tienen competencias más limitadas, pero hay que desarrollarlas. Ningún político debe excusarse en que no es su competencia para dejar de hacer cosas. Un ayuntamiento tiene todas las competencias de los ciudadanos y hay que saber gestionarlas. Si otra administración tiene más responsabilidad en un asunto determinado, el Ayuntamiento deberá ser un enlace entre el ciudadano y esas otras administraciones, pero no debemos desentendernos de los problemas. Hay que atender a todo el mundo por igual. Con las adicciones pasa lo mismo. Las vemos como un iceberg del que se está viendo sólo la punta. El Ayuntamiento de Córdoba debe aplicar políticas en esta realidad que está invisibilizada ahora mismo. Debemos paliar y ayudar a esta gente que cae en su vida. Tenemos que volver a la vía y a la sintonía social. Este sector de los cuidados es un sector muy importante, y vamos a seguir estudiando, apoyando e impulsando estas iniciativas. Debemos atajar los problemas sociales con las políticas públicas, con planes integrales que vayan a nuestros barrios más vulnerables y prever esta cuestión.