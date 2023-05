¿Qué balance de gestión de estos cuatro años hace el PSOE?

El balance de estos 4 años se resume en un gobierno de IU que no ha querido diálogo, imponiendo una dictadura democrática con su mayoría y que además no ha sabido aprovechar los recursos a su alcance, dedicándose a contentar a sus afines, a beneficiar a sus amigos y a no estar a la altura de los vecinos que tantas necesidades han tenido y siguen teniendo. Durante estos cuatro años hemos hecho propuestas, hemos aprobado todo lo que se nos ha presentado y que fuera bueno para el pueblo, pero, sin embargo, nos hemos encontrado con la negativa a cuantas propuestas hemos hecho desde los grupos de la oposición.

¿Qué cosas son imprescindibles para mejorar el pueblo?

Para mejorar Aguilar se necesitan voluntad y acuerdo, que redunde en la mejora del empleo, en la facilitación a la hora de implantar empresas y, fundamentalmente, invertir en seguridad. Un pueblo seguro es una garantía para sus vecinos y para aquellas personas que quieran apostar por el pueblo, estas tres cosas en estos cuatro años no las hemos visto.

¿Cuáles son las líneas generales del programa del PSOE de Aguilar?

Las líneas generales del PSOE son seguridad, empleo, fomento del turismo, apoyo a las iniciativas particulares, autónomos y empresas y, fundamentalmente, los servicios sociales, no dejando a ningún vecino sin las condiciones mínimas para vivir.

¿Y sus principales propuestas para los próximos cuatro años?

Nuestras propuestas para estos 4 años pasan por modificar las normas subsidiarias para poner suelo al servicio de empresas, cambiar los usos de Pasur, sacar a concurso público todas las plazas disponibles, fundamentalmente las de la Policía Local para dar más seguridad, crear planes de empleo para nuestros jóvenes y dar calidad de vida a nuestros mayores con políticas sociales que hagan que sea una realidad.

En tres palabras, ¿cómo definiría su candidatura?

Mi candidatura se define como comprometida, experimentada y honrada.

¿Cree que afectará el tema de las grietas de la barriada de El Carmen al aumento o disminución de votos?

El sentido del voto creo que afectará al equipo de IU por varias cuestiones, ha ido a remolque de los planteamientos de los grupos de la oposición, no ha escuchado al pueblo y ha creado, intencionadamente, división. Cuando no se escucha no se puede pedir la confianza, ocurre con las grietas de la barriada del Carmen, donde dijeron a los vecinos que desde el Ayuntamiento no se podía hacer nada y cuando han visto las propuestas de los grupos, entre ellos el PSOE, han dado un paso atrás para desdecirse y sumarse al arreglo. Eso desemboca en una falta de credibilidad que creo que le pasará factura.

¿Estaría dispuesto a firmar algún pacto con otros partidos para gobernar?, ¿con cuáles?

El PSOE va a ser la lista que mayoritariamente tenga la confianza el 28 de mayo. Es evidente que no se puede llegar a acuerdo con IU, que en estos cuatro años ha dinamitado cualquier entendimiento, fruto de su arrogancia y soberbia, y con el resto de grupos solo será cuestión de ver si hay más de lo que nos una que de lo que nos separe.