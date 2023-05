El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP-A, Juanma Moreno, pidió hoy lunes en Córdoba y de cara al próximo 28 de mayo "una mayoría suficiente" para José María Bellido que "dé estabilidad institucional y política" y que sirva para que la ciudad "siga avanzando" y para sumar votos que permitan al PP conquistar la Diputación de Córdoba. Moreno ha acompañado este mediodía a José María Bellido, candidato a la Alcaldía de Córdoba, en la Feria de Córdoba después de visitar por la mañana Palma del Río. El número 1 del PP por Córdoba y candidato a la reelección ha aprovechado para hacer un llamamiento a la participación el 28M para consolidar "esa Córdoba que avanza" con el modelo del PP y de Juanma Moreno. En ese modelo, dijo el alcalde, caben todos, incluidos quienes nunca han votado al PP o quienes han votado en otras ocasiones "a Cs o al PSOE".

No son solo comicios locales

Por su parte, el presidente andaluz deseó que los ciudadanos reflexionen el próximo domingo sobre qué quieren para su ciudad y para el progreso de su entorno y subrayó dos cuestiones sobre las elecciones municipales: la primera, que estas elecciones no son solo unos comicios locales porque trascienden lo local. "No es lo mismo que José María Bellido siga siendo el alcalde de esta ciudad, donde ha generado grandes proyectos, y ha colocado a Córdoba en la agenda política e institucional de Andalucía y España, y está transformando la ciudad de manera clara y contundente, no es lo mismo que haya un cóctel de partidos tipo Frankenstein como el que vivimos en el Gobierno de España con el señor Sánchez".

En segundo lugar, pidió el voto para que el cambio que se registró en Andalucía hace un año pueda consolidarse. "Por muchas reformas que yo haga, si yo bajo impuestos y los ayuntamientos no lo hacen; si yo quito trabas burocráticas y los ayuntamientos no lo hacen; si traemos una inversión extranjera y cuando se quiere asentar el ayuntamiento no le da licencias, el cambio no va a funcionar".

Por último, Juanma Moreno también se dirigió a los ciudadanos que se dirigen a él para hablar de forma crítica de las políticas de Pedro Sánchez para decirles que este 28M "tienen la posibilidad de censurar esas políticas".

A por la Diputación

El presidente del PP andaluz aseguró que el PP sale en estas elecciones en la provincia de Córdoba optando "a todo", incluida la Diputación de Córdoba, "a una mayoría en la ciudad de Córdoba y por supuesto recuperar ese instrumento de transformación de la provincia", aseguró para admitir que es un objetivo difícil porque tienen "adversarios muy asentados en el terreno y tienen instrumentos poderosos". En todo caso, dijo Moreno, "hay una ola de cambio en Andalucía que sigue vigente y esa ola nos tiene que llevar también a cambiar las diputaciones". El dirigente andaluz recordó que el PSOE llevan gobernando varias diputaciones desde hace "muchísimos años" y ayuntamientos, desde el año 79. "Es hora también que muchos de esos ayuntamientos también cambien". Por todo ello, Moreno afirmó que aunque "con los pies en la tierra" salen a ganar "con ilusión y entusiasmo de optar a todo"

Mensaje a Pedro Sánchez a cuenta del agua

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía mandó hoy un mensaje a Pedro Sánchez desde Córdoba a cuenta de las políticas del agua y le reclamó que "de una vez por todas tenga una agenda de agua y que tome decisiones urgentes para auxiliar a nuestros agricultores y ganaderos". En este sentido, Moreno exigió a Sánchez que adopte medidas para evitar que "muchas explotaciones agrarias y ganaderas pierdan la oportunidad de subsistir si no tienen una ayuda directa del Estado".

El presidente andaluz solicitó al Gobierno que ponga en marcha "las obras de urgencia" que tiene pendientes, dos de ellas en la provincia de Córdoba, y lamentó que la Junta de Andalucía haya desplegado 300 millones en obras hidráulicas (32 en la provincia de Córdoba), que están en fase de ejecución frente a "escasamente 10 millones" del Estado. En particular, Juanma Moreno recordó la situación que se vive en varias comarcas andaluzas por la sequía como el Valle de los Pedroches en Córdoba.

La lista más votada

A preguntas de los periodistas, el también presidente del PP andaluz respondió al compromiso adquirido por el alcalde de Granada y candidato del PSOE a la reelección, Francisco Cuenca, de dejar gobernar a la lista más votada. Moreno confesó sentirse "sorprendido" por esas declaraciones del dirigente socialista, puesto que no es lo que su partido ha defendido en otras ocasiones. "Hemos tenido un debate hace escasamente cuatro o cinco meses en el que el señor Sánchez y la cúpula de su partido se han posicionado clara y rotundamente en contra", recordó. Pese a todo ello, Juanma Moreno insistió en que el PP defiende el respeto hacia las decisiones de los ciudadanos, pero también que esta cuestión se merece ser objeto de debate nacional, que se someta a la discusión de PSOE y PP que permitan, llegado el caso, hacer modificaciones en la ley Electoral.

Barrios desfavorecidos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, admitió hoy en Córdoba que es "gravísimo" el problema que tiene la comunidad respecto a los barrios desfavorecidos, un problema que dijo se remonta década atrás y que no se ha podido evitar porque "se ha hecho política de consolidación de guetos". El presidente abogó por emplear otras perspectivas para tratar de erradicar la existencia de estos barrios con el implemento de oportunidades para jóvenes que consigan, además, recibir capacitación suficiente para la vida laboral. En todo, caso, Moreno entiende que la cuestión solo podría afrontarse con "un gran acuerdo" entre todas las administraciones para llevar a cabo una acción decidida en esos barrios.