Yolanda Almagro (Jaén, 1972) es la única candidata a la Alcaldía de Córdoba en las listas de los grandes partidos, aunque en los minoritarios hay también otras líderes. Licenciada en Periodismo, ha sido directiva de banca durante dos décadas. En la entrevista realizada por representantes de la ciudad apuesta por impulsar la vivienda a precios asequibles, «bajar impuestos y adelgazar gastos superfluos» en el Ayuntamiento de Córdoba. Entre otras ideas, entiende que «en la igualdad de la mujer, para los que estamos formados, no hay problema. El problema lo tienen quizá las clases más pobres».

RAFAEL ROMERO. Director de Diario CÓRDOBA.

La hemos escuchado decir que no hay líneas rojas en una posible negociación para un acuerdo de gobierno con el PP, pero ¿exigiría entrar a formar parte del equipo de gobierno?

Si los cordobeses nos dan la fuerza suficiente, lo exigiremos. Si no, tendremos que impedir que la izquierda gobierne en Córdoba. Eso lo tenemos claro. Lo hemos dicho a nivel nacional, los votantes pueden estar tranquilos porque nuestro único socio preferente es el PP. Por supuesto, queremos entrar en el gobierno si tenemos los votos suficientes.

RAFAEL ROMERO. Director de Diario CÓRDOBA

¿Qué ha aprendido Vox en el mandato que acaba de finalizar? Ha sido casi a partes iguales muleta de gobierno y también azote.

En las anteriores elecciones nos tuvimos que quedar en la oposición y posibilitamos el gobierno. Fuimos generosos. De hecho, Juanma y Bellido están ahí gracias también al apoyo de Vox y eso lo agradecimos Andalucía y Córdoba, porque fue el cambio que tanto deseábamos para poner políticas de derechas. Hemos visto la buena labor que han hecho mi compañera y mi compañero del grupo municipal, denunciando aquellas cosas que creíamos que no se estaban cumpliendo, como las bajadas de impuestos en la intensidad que nosotros pensábamos que se debería acometer. En las cosas que están en el sentido común de nuestros votantes lo hemos apoyado.

PILAR CIELOS. Presidenta de Córdobaactiva.

¿Cómo van a colaborar con los agentes sociales y económicos si eliminan las subvenciones para el desarrollo de acuerdos en materia social y laboral, o el apoyo al emprendimiento?

Es la forma. Lo tenemos en el programa nacional y en el municipal. Por ejemplo, en Córdobaactiva estáis empresas que hacéis sinergia, os apoyáis unos a otros, y participan entidades como CECO. En el Ayuntamiento entendemos que tiene que ser igual, tenemos que invertir, no subvencionar, me gusta mucho más la palabra invertir, en proyectos con una finalidad clara, medibles. No tiene nada que ver una subvención sin finalidad con un programa de inversión para llevar Córdoba al exterior y vender la marca.

"No se puede tener solo 48 plazas en el centro de emergencia habitacional"

SALVADOR RUIZ. Director de Cáritas.

En los últimos datos que ofrecíamos, en torno a 400 personas habían pasado por nuestros recursos de situación de sin hogar, que quizá sea la extrema vulnerabilidad. ¿Qué medidas propone Vox para las personas sin hogar?

Vuestro trabajo es un termómetro esencial. Sobre todo, se vio con la pandemia cómo los servicios públicos cerraron sus puertas y no atendieron en el peor momento a las personas más necesitadas. Ahí solo funcionaron Cáritas y todos los colaboradores de Cáritas. Eso nos da una idea de la importancia de estas instituciones que están ahí para todos. Esa sensibilidad que aportáis me gustaría aportarla nosotros y atajándolo de muchas formas, porque empezamos viendo la poca sensibilidad que hay a la hora de construir VPO para alquiler o alquiler con opción a compra cuando hay 5.000 inscritos activos, pero 25.000 personas de verdad que quieren vivienda de alquiler y que tienen un 72% menos del salario mínimo interprofesional. Hay que poner planes de acción específicos para que haya vivienda. Nosotros queremos liberalizar suelo, que haya una oferta adecuada de vivienda a un precio asequible y, por supuesto, colaborar con toda aquella institución que esté haciendo un servicio tan importante como el vuestro. La mejor forma de erradicar la pobreza y la exclusión social es que haya trabajo en esta ciudad y que haya sensibilidad en hecho reales, gobernando para ellos. No se puede tener solo 48 plazas en el centro de emergencia habitacional si tenemos 400. También hay que apostar por que a edificios públicos se les pueda dar el formato de casa de acogida. Esto va a ir a más por desgracia y hay que ponerle ya el objetivo.

"Ayer estábamos en el Sector Sur y no os cuento las barbaridades que me decían los comerciantes de allí (...) Navajazos, mafias enconadas (...)"

MARISOL CHACÓN. Empresaria.

¿Qué van a hacer para ayudar a las empresas?

La receta que siempre ha tenido éxito a lo largo de la historia, bajar impuestos y adelgazar gastos superfluos, eso siempre redunda en el bien de la ciudad. A todos los impuestos municipales hay que pegarle una reducción al mínimo legal, porque podemos permitírnoslo, para que la gente respire un poco. Luego, necesitamos promocionar la ciudad en todas sus vertientes, no crecemos. O el apoyo concreto al comercio local. Todos nos demandan que haya calles limpias, bien iluminadas, que haya parking. Sin parking los barrios se mueren y estamos viéndolo ya. Los mercados de abastos, el zoco. Nos estamos cargando el corazón de Córdoba y sin ese modelo que sustenta todo el atractivo turístico va a ser difícil que podamos seguir viviendo de ese mismo modelo turístico. Barrios seguros. Ayer estábamos en el Sector Sur y no os cuento las barbaridades que me decían los comerciantes de allí de lo que pasan en su día a día. Navajazos, mafias enconadas, inseguridad máxima. No pueden salir ni a pasear. Y, por supuesto, las medidas de incentivación fiscal y de apoyo directo.

MARISOL CHACÓN

¿Y se puede hacer?

Ha dado resultado en Castilla y León. Lo hizo Thatcher en Inglaterra. Esas medidas siempre funcionan. Cuando bajas impuestos, recaudas más porque aumenta la actividad.

RAFAEL ROMERO

Si tuviera que decir medidas concretas que lleven en su programa que les hagan diferenciarse del PP, ¿cuáles serían?

Pues que no estamos aquí para políticas de titulares. Estamos hartos de ver los mismos titulares durante 10, 15 o 20 años. Siempre voy a, I am going to, voy a hacer, pero nunca se hace. Por ejemplo, Urbanismo sabemos cómo está de colapsado. Si la limpieza no va mejor, si los monumentos de siempre están como están, los molinos, nuestra noria, toda la suciedad, el río cómo está de degradado. Más que las ideas, yo diría que le pongo un suspenso al equipo y a la forma de gestionar la ciudad.

"Aquí se tiene en cuenta a todos los colectivos minoritarios, que me parece muy bien, pero al final el 80% está olvidado"

RAFAEL ROMERO

En las grandes ideas todos los partidos están de acuerdo. ¿Qué propuestas diferenciadoras tienen para el votante conservador que tenga la duda?

Por ejemplo, poner a la familia en el centro de todas las políticas. Aquí se tiene en cuenta a todos los colectivos minoritarios, que me parece muy bien, pero al final el 80% está olvidado. Aquí se censa mucha gente ilegal y estamos viendo hoy (por el miércoles pasado) que a un señor le han robado y que lo tienen que deportar porque era una persona con antecedentes penales. En materia de seguridad en nuestros barrios, de presencia policial, de asegurar la vida de los ciudadanos que componen Córdoba y no de otras minorías que vienen con unos problemas muy grandes. Tenemos que gobernar para el grueso de los cordobeses. La familia va para atrás. Y se están estrangulando muchos temas de ciudad que podríamos crecer en empresa porque no se está invirtiendo. El peor problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos una gestión económica ágil, no hay presupuesto. Dotación de nuestros servicios públicos. No tenemos complejos, y eso sí que nos diferencia, en abanderar nuestro modelo cultural, nuestro estado de derecho romano, nuestras tradiciones frente a todo lo que se nos impone desde fuera desde una minoría. Ya representamos a muchísima más gente que nos va conociendo. Los barrios más marginales son los que más nos piden ayuda, porque son los que más sufren este tipo de situaciones.

"Los barrios más marginales son los que más nos piden ayuda"

ROSA MATA. Secretaria general de Metal Córdoba.

Uno de los problemas de la empresa son los impuestos, las tasas, etcétera. Otro que se nos plantea es la falta de personal cualificado. ¿Qué tienen previsto?

No tenemos relevo generacional para los actuales empleados: soldadores, camioneros, de la construcción, orfebres. Vamos a perder todos los sectores económicos actuales, desde los patios hasta el último sector, porque no hay relevo generacional y no se ésta haciendo nada. Señores, tenemos un 33% de paro juvenil. Hay gremios que son duros, pero que están bien pagados y tienen unos planes de formación estupendos, pero no hay gente. Nuestra idea es poner unas bolsas donde la oferta y la demanda se puedan encontrar, con medidas efectivas. Si usted lleva más de un año en paro y no acepta tres trabajos seguidos, habrá que hacer algo. Y, por supuesto, los polígonos industriales, que yo le diría parques empresariales, necesitan como la ciudad una buena dosis de inversión. Necesitan la presión a otras administraciones para que las salidas y los accesos, y demás estén bien. Por mucho que hagamos incubadoras y tal, las medidas reales son impuestos, inversión, inversión e inversión.

"Vamos a perder desde los patios hasta el último sector, porque no hay relevo generacional y no se ésta haciendo nada"

RAFAEL CASTELLÓ. Arquitecto.

¿Qué tienen pensado para la Gerencia de Urbanismo?, ¿Qué perfil tienen pensado para el gerente o dirigente?

Cualquier empresario que haya venido a organizar un evento o pedir una licencia, un ciudadano que pida una licencia para un ascensor y se la den 12 años más tarde. Un desastre. Todos sabemos el problema y como bien dices es el motor y tiene que ponerse a trabajar. Evidentemente, habrá que dotarlo suficientemente de recursos, un programa informático bueno. Incentivar que las licencias salgan en tiempo y forma. Hay un compromiso de que en tres meses se atienden. Hibridando funcionarios y técnicos con perfiles de arquitectos, ingenieros y empresarios, y que haya conexión y fluidez en las comunicaciones, que no tengas que pedir audiencia.

"Urbanismo habrá que dotarlo suficientemente de recursos (...) Incentivar que las licencias salgan en tiempo y forma"

ALFONSO MORALES. Presidente de la Federación de Peñas Cordobesas.

¿Qué proyectos tienen para los colectivos que de una manera u otra somos garantes de las tradiciones y de la cultura?

Lo mismo que la Gerencia es el corazón de Córdoba, vosotros sois el alma, porque, efectivamente, mantenéis la esencia del ser cordobés, que está en peligro de extinción lo mismo que nuestro casco histórico y la Fiesta de los Patios. Me preocupa mucho lo que veo en los actos culturales, solo hay canas. El mayor peligro de las peñas no es que haya más subvención o menos, hay que preocuparse de que no estamos con los jóvenes y quién va a tomar el relevo de esas peñas y esas asociaciones. Habría que reconvertir el sector de las peñas para que sea un motor cultural de la ciudad como hasta ahora pero jugando con las armas de ahora.

RAFAEL ROMERO

¿Qué medidas lleva Vox en Córdoba para frenar los efectos del cambio climático?

Es esencial remodelar y rehabilitar el casco histórico y barriadas de los años 70. Y adaptarlo energéticamente. La rehabilitación energética es una industria en sí misma. Tanto en instalaciones deportivas, instalaciones municipales, parking, tenemos que poner placas solares. En el casco histórico yo sugeriría que no se puede poner una placa solar en una casa con un tejado árabe. Yo vivo en una y si cada uno pusiéramos una cosa de esas sería horroroso. Tenemos derecho a tener energía barata, pero existen comunidades energéticas que compran hectáreas fuera y no tienen un impacto horroroso en un casco histórico que tenemos que vender. Y en la planificación de los nuevos edificios, tener en cuenta lo que los romanos hacían y todos los antiguos: reciclar las aguas. Con esas aguas que todos vertemos en la ducha, el fregadero y demás, si cada uno la recicla para riego de jardines y uso común, ahorraríamos muchísima agua. Tendremos que ir a jardines del sur. Un árbol quita diez grados y donde no se pueda, pues toldos. Fuentes para tener agua reciclada y eso lo conectamos con el plan hidrológico nacional que lleva demandando Vox desde 2014. Cuando pase la campaña habrá restricciones, ya os lo digo, porque no tiene sentido que no haya habido restricciones con el nivel de los pantanos. Ser una ciudad auto sostenible es el mayor reto al que nos enfrentamos.

RAFAEL ROMERO

¿Cuál es la política de Vox respecto a las parcelaciones?

Lo primero es reconocer, con la ley Lista, que están ahí, que hay que darle soluciones y lo más perentorio es el abastecimiento de suministros, luz y agua. Al final, son ciudadanos que pagan Contribución y que necesitan servicios.

PILAR CIELOS

Si van a reducir los cargos y las concejalías, ¿esto podría afectar a los servicios públicos a los ciudadanos?

No, porque cuando eres eficaz en el servicio, precisamente si reduces asesores y, digamos, grasa, estás dando mejor músculo y mayor eficacia a los servicios. No se puede perder ni un euro en algo que no sea absolutamente necesario. Los asuntos sociales, la dependencia, lo que de verdad nos preocupa a todos que es comer. Ya lo sabemos, va a tener un coste horrible que el Euribor esté en el 3,75% y siga subiendo, va a tener un coste horrible que no haya producto en el campo porque nos lo están machacando. Tenemos industria del metal parada porque no tiene suficiente energía para poner a funcionar nuevas fábricas. Tenemos que estar invirtiendo para que las empresas no se nos caigan y dando los servicios públicos primarios, que es que la gente pueda comer y que tenga un sitio donde vivir.

SALVADOR RUIZ

Córdoba tiene cuatro de los barrios más pobres de España. ¿Qué estrategia tiene Vox para reintegrar estos barrios en la vida ordinaria de la ciudad?

Después de hablar con los vecinos y ver sus necesidades, siempre me piden lo mismo, conciliar para que pueda dejar a mis cuatro niños que tengo colgados mientras que atiendo. Centros cívicos con servicios que puedan dejar a sus hijos para conciliar, bien para formarse bien para trabajar. Los centros cívicos son mini ayuntamientos en los barrios y tienen que tener todos los servicios a disposición de los ciudadanos. Limpieza. Ellos sí que nos piden Policía, presencia policial, que los okupas se vayan en 24 horas. Salían todos los niños de allí súper limpios, pero el entorno se te partía el alma, callejones de basura, dejadez, suciedad, es horrible. Ellos lo que nos reclaman es ganarse la vida, que le demos los medios para conciliar, limpieza y seguridad en sus barrios.

RAFAEL ROMERO

¿Cuáles son las políticas de igualdad de Vox?

A mí me afecta tanto que mi hermano se separe y no tenga dónde alquilar un piso como que mi amiga se separe y no tenga tampoco dónde alquilar un piso. Hoy separarse es una cosa de lujo. Eso es un problemazo. Es muy importante la política de vivienda real de alquileres. Además, teniendo que dejar a sus hijos julio y agosto por las tardes en algún sitio. Por eso los centros cívicos, aprovechar los solares, por ejemplo, los cines de verano, para hacer infraestructuras deportivas y que puedas dejar a tu hijo y formarte e ir a trabajar. Lo mejor que puede hacer una persona cuando le va mal sea hombre o mujer es poder separar su vida, independizarse y no tener que hacer crónica la situación.

RAFAEL ROMERO

¿Y para los que no estamos separados? ¿Consideran que son necesarias las políticas de igualdad?

Es que yo igualdad, en 2023, después de ser la única candidata mujer, 25 años en dirección bancaria, yo creo que eso está muy superado. Donde no está superado es en las franjas más pobres, ahí es donde no, porque efectivamente hay que poner el foco. Pero también quiero dar un dato. A nosotros se nos visualiza mucho, porque es verdad la violencia de género y demás, pero hay 1.000 hombres que se han suicidado. En Proyecto Hombre, cuando lo visitamos, ahí hay una lacra silenciosa que también es importante. Hay señores que ante la incertidumbre económica de ver que no pueden abastecer a sus hijos se sienten incapaces, que su empresa no puede seguir adelante y tienen problemas de ese tipo, toman la decisión de suicidarse. A mí me duelen todos. Esos 1.000 hombres que se han suicidado y no han visto otro camino o esos hombres que están en la calle también hay que atenderlos. Hay que atender todos los problemas.

RAFAEL ROMERO

No entiendo qué relación tienen los suicidios de los hombres con la igualdad de género.

Me refiero a que la igualdad de la mujer como tal los que estamos formados en 2023 no hay problema. El problema lo tienen quizá las clases más pobres, que son las que tienen el problema a la hora de independizarse.

MARISOL CHACÓN

Tengo diez sobrinos con edades de 17 a 24 años y dicen que el ocio en Córdoba, para su edad, es cero. Se tienen que ir a Sevilla y a Málaga a divertirse, o a la provincia de conciertos.

O a Granada, sí. No tienen nada y además el poco que hay molesta a los vecinos porque está en el centro. Se aburren como una ostra. Yo tengo tres adolescentes en casa y lo sé bien. Nosotros hemos diseñado para ellos el plan Arenal, que está dentro del plan Río. Revitalizar todo ese río, que es el único maltratado en Europa. Desde el Cordel de Écija hasta la manzana de oro donde iba el pabellón de Riff Producciones, justo al lado de la Calahorra, hasta el Arenal, hacer una orilla dinámica. Por ejemplo, en El Arenal, ya que hay que hacer unas infraestructuras que nunca se acometen de instalaciones eléctricas y de alcantarillado para que nuestra Feria vaya a más, esas inversiones vamos a recuperarlas con ocio nocturno. Con unos autobuses búho, puede ser una solución. Sería una zona muy agradable con las condiciones de seguridad suficientes para que allí se centre el ocio nocturno de Córdoba. También daría muchos puestos de trabajo.

"Pongamos los esfuerzos en que nuestra estructura productiva no se pierda"

ROSA MATA

Otra de las cuestiones que preocupan a las empresas es la digitalización y las nuevas formas de trabajo. ¿Qué medidas prevén en esta materia?

Está claro que hay que hacer un esfuerzo por invertir en esa modernización de todas las estructuras, pero no hay que perder las formas tradicionales de negocio, las visitas a los parques empresariales, esas simbiosis que hacéis también en Córdobaactiva. En lo tecnológico podemos dar ayudas, subvenciones específicas, formación, pero al final lo que todos queremos es que las cosas funciones eficientemente cuando pides un permiso o una licencia, que haya un parque empresarial bien dotado, que haya unos servicios bien comunicados y no podemos perder la vista de eso también. Antes hay que dedicarse a quién va a trabajar en tu fábrica, cómo va a llegar a la fábrica, cómo vas a exportar. Todos los modelos innovadores están echando gente a la calle porque se han dado cuenta de que con la inteligencia artificial vamos a sobrar muchísimos, pero nosotros tenemos la suerte de que todavía no hemos pasado por eso. Alguien tiene que conducir los camiones, construir, poner la electricidad de nuestras casas. Pongamos los esfuerzos en que nuestra estructura productiva no se pierda. Eso es fundamental.

RAFAEL CASTELLÓ

El casco histórico de Córdoba tiene un par de problemas importantes: es de los más grandes de Europa y tiene que luchar con unas posibilidades que tiene Córdoba de expansión privilegiadas. Eso hace que sea muy fácil irse y contra eso tenemos que luchar. En esta legislatura se han hecho avances, pero creo que no son suficientes. Pongo un ejemplo, el turismo. Ahí tenemos una riqueza absoluta. ¿Tienen medidas concretas?

Muchísimas. Primero, una cosa que nos diferencia mucho del PP: Libre circulación. Si queremos centros vivos no puedo tener todo tipo de restricciones para ir a mi casa y para que vengan a visitarme, y para que entren al hotel o al alojamiento. Sin parking no hay vida en los barrios, no hay comercio, no hay gente que los habite. Y por supuesto, infraestructuras. El centro cívico de San Agustín, que se arregló la mitad, podría estar dando servicio a esas personas mayores que son las que quedan allí, que necesitarían ir para hacer sus trámites presenciales. O si el convento Regina estuviera funcionando ya, todo eso serían faros de luz que junto a los parking harían que la vida en los barrios, junto a esas iglesias fernandinas, rutas de los conventos. El convento de Santa Marta está que se cae. No estamos cuidando los tesoros que tenemos y empezamos a hacer incubadoras, incubadoras e incubadoras. Y mucho nombre en inglés. Que no, señores, que los conventos se nos caen, que el caserío se nos cae, que estamos matando la gallina de los huevos de oro, que los cuidadores de patios y los que están en las peñas tienen de 70 años para arriba, que se nos hunde Córdoba y dos patrimonios de la humanidad y no estamos poniendo remedio ni preocupación en ello. Por favor, todos los grupos tenemos que ir a ese plan director del casco histórico que es mandato de la Unesco. Tenemos una responsabilidad enorme ante el mundo de conservar lo que tenemos y no perder lo que nos hace únicos.

"No estamos cuidando los tesoros que tenemos y empezamos a hacer incubadoras, incubadoras e incubadoras"

ALFONSO MORALES

¿Qué mensajes lanzaría a los mayores de Córdoba?

Que tenéis una responsabilidad muy importante de enseñar el modo de vida cordobés a las siguientes generaciones. Y el Ayuntamiento tiene que estar ahí. Si hay que llevar charlas a los colegios, que se haga. Si hay que hacer caminos intergeneracionales donde los llevéis a conocer las peñas, los arcángeles de san Rafael, la casa de las Siete Campanas, que lo hagamos. Las siguientes generaciones que viven en Poniente y que ya no saben muchas cosas de nuestra historia, que los traigamos al centro. Leer poemas de nuestros autores, ir a Julio Romero a verlo a su tumba y ver los versos, llevarlos por los museos. Hacer de cicerones que, como abuelos a nietos, tenéis esa responsabilidad tan importante, además de recogerlos de los colegios y de haber criado a vuestros hijos, de que no se pierda ese romanticismo de lo que es ser cordobés. Nosotros os apoyaremos, porque creemos que el modelo del ser cordobés es parte de nuestro patrimonio y tenemos que conseguir que ellos también tengan esas vivencias.