El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este mandato el plan de lucha contra el cambio climático, que incluye más de 80 medidas para combatirlo, y ha implantado las zonas de bajas emisiones, entre otras metidas. Todos los partidos coinciden en señalar la sostenibilidad como uno de los grandes retos de la capital para los próximos 4 años.

PP: la ciudad con más parques por habitante

Queremos que Córdoba sea la ciudad de España con mayor dotación de metros cuadrados de parques por habitante. Para ello, seguiremos haciendo grandes parques arbolados del anillo verde. Seguiremos cambiando el modelo urbano de Córdoba por uno más verde. Creemos en una Córdoba más adaptada y adaptable al cambio climático. Para combatirlo, apostamos por más naturaleza en la ciudad, por más cubiertas y fachadas verdes, por más árboles en el espacio de uso público y en el privativo (privado e institucional). Además, se impulsará el proyecto Sadeco 5.0, que apuesta de economía circular que convierte en energía los residuos urbanos, por la renovación de flota de vehículos municipales por otros que tengan emisiones cero, así como por la instalación de dos nuevas depuradoras en las Jaras y Trassierra.

PSOE: crear una agencia para la investigación

Promoveremos la agencia de investigación de lucha contra el cambio climático. Actualizaremos el plan de movilidad sostenible; haremos un concurso de ideas sobre la definición de la zona de bajas emisiones; y definiremos las condiciones para circular en esas áreas. Aumentaremos las masa arbórea y utilizaremos los toldajes para crear zonas de sombra y de descanso. Crearemos sombras en los parques infantiles y en las zonas de recreo de los colegios públicos.

Hacemos Córdoba: entoldado de parques infantiles

En principio, se debería aprobar realmente el plan municipal, sobre el que el PP solo ha hecho una aprobación de escaparate. Nuestro programa recoge decenas de medidas concretas, pero, sobre todo, es una cuestión transversal y prioritaria que informa casi todas las áreas. Las cosas están cambiando y la ciudad también tiene que hacerlo, de ahí que planteemos un plan con dos ejes, uno general y otro localizado. Desde Hacemos Córdoba planteamos convertir la ciudad en un elemento que palie esa temperatura general, y ahí es fundamental reverdecerla, ampliando actuaciones como el plan Axerquía verde a otros barrios y distritos o ampliar las zonas verdes, también en cualquier calle o actuación a través de arbolado o toldos.

Al mismo tiempo, desde el eje localizado, se propone actuar en zonas más concretas, donde juegan nuestros niños y niñas, creando sombras con árboles o toldos; donde pasean nuestros mayores; en las marquesinas de los autobuses; o para que haya más zonas con agua corriente y una red de refugios climáticos amplia y permanente.

De igual forma, desde la coalición también vamos a promover programas de rehabilitación energética, de forma que las casas dejen salir menos calor, medidas para promover fachadas y azoteas verdes, así como que el pavimento de las calles se tienda a despermeabilizar.

Ciudadanos: un plan verde y de sombras

El cambio climático es real y conviene recordarlo puesto que algunos partidos siguen negando lo evidente. Desde el nuevo Cs apostamos por un modelo de ciudad más verde, sostenible y adaptada a los nuevos retos climáticos que se nos presentan ya a corto plazo. Una ciudad que mira al futuro no puede ponerse una venda en los ojos, hay que anticiparse a lo que está por llegar. Nosotros presentamos un plan verde y de sombras que permita que Córdoba esté preparada para el cambio climático: plantación de 10.000 árboles, sustitución de todos los tocones en 4 años, impulso de nuevos corredores verdes que conecten nuestros barrios, entoldado de plazas y espacios abiertos, parques infantiles, paradas de bus y taxi y de los centros comerciales abiertos, entre otras actuaciones. Sin olvidarnos del plan municipal contra el cambio climático, recientemente aprobado, que nos va a permitir tener establecidos los indicadores a medir para verificar si vamos en la buena dirección y a seguir trabajando en ese objetivo desde las diferentes áreas municipales.

Vox: cambiar granito por zonas verdes

Desde la época íbera romana y musulmana, atendiendo a la aridez del clima normal en esta zona, se han hecho las infraestructuras hidráulicas necesarias para el transporte del agua y acumulación de la misma. A eso hay que añadir, aprovechando el nivel de desarrollo técnico actual, todas las medidas de reciclaje de agua y aprovechamiento de la misma. Por otro lado, nuestro objetivo es el de cambiar granito por zonas verdes, jardines hispano árabes, fuentes, árboles, tierra, albero... No podemos querer seguir teniendo césped en estas latitudes y adecuando las especies arbóreas al clima de aquí. No podemos implantar jardines nórdicos en el sur de Europa.

En la construcción hay que emplear materiales eficientes como tejas solares, aislamientos térmicos, promover que las máquinas de aire acondicionado se suban a las terrazas y que no estén a pie de calle, o el sombreado en toldos en calles donde no se puedan instalar árboles. Y, por supuesto, en la construcción aprovechar la luz exterior. Se están haciendo, sobre todo, centros municipales como la biblioteca, sin ventanas y sin luz exterior, y en los que tenemos que encender luces. En las instalaciones deportivas y en algunos servicios municipales hemos visto que no hay ventanas al exterior, lo que nos obliga a usar en exceso el aire acondicionado. Hay que volver al modelo de construcción con balcones, zonas de sombra y techado, lo que hace un efecto invernadero. Hay que llevar las casas patio a las viviendas, con balcones, toldos. No podemos tener cubiertas planas en Córdoba.