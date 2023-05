El PSOE de Lucena sigue acercando su programa electoral para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo a todos los barrios de la ciudad, y también lo hace en sus pedanías. Esta mañana, en la plaza Mayor de las Navas del Selpillar, el candidato a la Alcaldía de Lucena, Juan Pérez, junto a la candidata socialista para las Navas del Selpillar, Rocío Montes, han presentado las 50 medidas que recoge el programa para seguir transformando este entorno natural lleno de oportunidades.

Rocío Montes pretende revalidar su puesto en la alcaldía con “ilusión, ganas de trabajar con honradez, humildad y constancia para el crecimiento de mi pueblo, construyendo desde la escucha y reivindicando nuestras raíces y nuestra identidad”, ha explicado. Una candidatura que se presenta a las elecciones municipales habiendo triplicado el presupuesto de las Navas del Selpillar y trabajando para “hacernos visibles” a través de la cultura, con proyectos como Selpia Contemporánea, el documental Pedáneos, la promoción del vino de las bodegas Lara y su Ö Gallery. A la vez que “estamos desarrollando un proyecto turístico que ya cuenta con zona de caravanas, vestuarios y baños accesibles, recepción de visitantes y una sala cultural”, ha destacado.

Logros en accesibilidad

Arropada por sus compañeros, la candidata socialista ha hablado de “una transformación física palpable en estos cuatro años” con intervenciones en calles como Virgen del Carmen, Virgen de Araceli o la propia calle Navas, que ha ganado en accesibilidad y en la que se han renovado sus infraestructuras; o la renovación del alumbrado público hacia sistemas de bajo consumo, “que suponen un reto hacía el que avanzamos para crear territorios más sostenibles”.

Cuatro años en los que Rocío Montes ha podido dar solución a problemas como el NS1 y quiere seguir “luchando e intentando, junto a mi equipo, desarrollar un plan urbanístico que no limite a mis vecinos y vecinas, creando oportunidades para que los jóvenes se queden en el pueblo”; con medidas como una mejor conexión con Lucena, con un transporte público digno, para que los naveños puedan desplazarse para realizar deporte, ocio, compras o llevar a sus hijos a clases particulares.

"Vamos a construir una sala deportiva y la dotaremos con personal, al igual que la sucursal de nuestra biblioteca, que se encuentra dentro de la red pública andaluza, para dinamizar a nuestros niños y niñas, a los jóvenes y, por supuesto, a nuestros mayores; así como un nuevo peón de usos múltiples para el mantenimiento de nuestras calles y zonas verdes", añadió.

“Con Juan comparto la pasión por las Navas. Una pasión que es de 365 días, y no cada cuatro u ocho años como intentan aparentar otras candidaturas. Una pasión que es la que nos empuja a reivindicar y a pelear por esta tierra, desde una sanidad pública digna hasta impulsar la construcción de la depuradora o el carril bici”, ha recordado la candidata para las Navas del Selpillar. “Mi candidatura no se olvida de las Navas. Juan Pérez no lo permitiría, y mucho menos yo”.

Rocío Montes ha finalizado su intervención interpelando a sus vecinos, “las Navas nos necesita, está en juego su futuro y su presente”, para que el próximo 28 de mayo no falten a la cita con las urnas y voten por el PSOE de Juan Pérez.