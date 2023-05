Las formaciones a la izquierda del PSOE, que se presentan de nuevo en confluencia el próximo 28 de mayo en cinco de las ocho provincias de Andalucía, pondrán por segunda vez en menos de un año a prueba su capacidad para captar la confianza de los votantes y si la unidad conseguida es tan frágil como en la anterior convocatoria. Los partidos que componen Por Andalucía, que fracasaron en las últimas elecciones autonómicas (5 diputados), se presentan a los comicios locales bajo la marca Con Andalucía (Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) y lo hacen unidos después de una larga negociación, ADN de la izquierda, pero no en toda Andalucía. La confluencia ha presentado candidaturas en alrededor de 400 municipios andaluces de las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Málaga y Almería, y sus capitales respectivas.

En las otras tres provincias y capitales, la unidad se ha tornado imposible y por uno u otro motivo sus componentes concurren solos o en coaliciones en las que no están todos, debido en buena medida a las abiertas discrepancias que desde las elecciones andaluzas mantienen Podemos e IU. El calendario electoral de Con Andalucía tiene marcada en rojo la fecha del 22 de mayo. Ese día será el único en el que participe en la campaña de Andalucía Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno. Ese lunes, Díaz respaldará por la mañana en Sevilla a la candidata de la confluencia, Susana Hornillos, y por la tarde a Toñi Morillas, la aspirante de la coalición en Málaga.

La vicepresidenta hará campaña en once comunidades autónomas, entre ellas Andalucía con el fin de «ayudar a consolidar gobiernos progresistas e impulsar candidaturas de confluencia, pero no aclara qué partidos apoyará cuando las fuerzas «progresistas» sean rivales. Sumar no se presenta a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo pero el respaldo de su líder ha sido requerida por las formaciones que podrían incorporarse a su candidatura para las generales.

Entre ellas está Podemos, que mantiene una relación tensa con Díaz por no haber llegado todavía a un acuerdo para las elecciones legislativas, y entiende que la vicepresidenta debe hacer campaña por su espacio, que es Unidas Podemos. «Siempre ha sido y será bienvenida a Andalucía», aseguran fuentes de Podemos, que ven más ventajas que inconvenientes en la presencia de Yolanda Díaz.

Con Andalucía se presenta a los comicios locales con el objetivo de impedir que la derecha acceda a los ayuntamientos andaluces y con la idea de que «ni por acción ni por omisión» dejarán que esto ocurra, lo que en la práctica abre la puerta a pactos postelectorales, previsiblemente con el PSOE-A en la mayoría de los casos. No obstante, los dirigentes consultados eluden concretar sobre la estrategia de alianzas hasta que se conozcan los resultados y sitúan su objetivo en la campaña en evitar que la mayoría absoluta conseguida por el PP en las andaluzas tenga una réplica en las municipales. Sí creen que la labor desempeñada por Unidas Podemos como socio del Gobierno de Pedro Sánchez tendrá efectos «positivos» en el electorado progresista, así como el reconocimiento de los avances en los derechos conseguidos.