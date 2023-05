Las expectativas de Vox para las próximas elecciones municipales en Andalucía se centran en pactar con el PP en aquellos lugares donde estos no logren la mayoría suficiente, sobre todo en las cuatro capitales que actualmente están en manos del PSOE, y de esta forma condicionar la gestión que no pudo lograr en las autonómicas. Las alcaldías de algunas capitales de provincia de Andalucía podrían decidirse, en algunos casos, por un puñado de votos, por lo que donde el PP no logre la mayoría suficiente tendría que pactar, en teoría, con Vox tras las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Vox, que seguiría fuera del Ayuntamiento de Cádiz, sería la llave para desalojar al PSOE de las alcaldías de Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

Vox ha renovado a seis de sus ocho cabezas de lista en las capitales de provincia de Andalucía para el 28-M, de forma que solo repiten los candidatos que presentó hace cuatro años en Huelva, Wenceslao Font, y Sevilla, Cristina Peláez, y confía en lograr representación en los ayuntamientos de Cádiz y Málaga, donde en estos momentos no tiene. Sus seis nuevos candidatos son Beatriz Sánchez, en Granada; Juan Francisco Rojas, en Almería; Francisco Miguel Martín, en Cádiz; Antonio Alcázar, en Málaga; Manuel Ureña, en Jaén, y Yolanda Almagro, en Córdoba. Entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, se sucedieron cuatro procesos electorales en Andalucía: autonómicos, municipales y generales y en el primero de ellos se produjo la irrupción de Vox, que se colocó en una pugna electoral que hasta el momento se disputaban PSOE, PP, Ciudadanos. Aunque Vox ya está presente en las autonómicas de 2015, sus resultados no llegaron a ser significativos puesto que apenas alcanzaron el 0,5 %, y es en diciembre de 2018 cuando esta formación consigue el 10 % del voto y logra 12 escaños, aunque en las municipales sufre una importante caída en el número de electores que apenas supera el 3 %. Vox, tercera fuerza política Sin embargo, en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Vox se consolidó como tercera fuerza política , con el 20,61 % y casi igualando al segundo partido, el PP, que obtuvo 20,78 %.Curiosamente, el crecimiento en autonómicas y generales no se produce en las municipales, y en mayo de 2019 Vox logra 125.630, que en Andalucía se traduce en 104 concejales, solo el 3,24 %, unas cifras lejanas de los 395.978 votos de las anteriores elecciones autonómicas con las que consiguieron 12 diputados autonómicos. Vox solo se presentó en 156 ayuntamientos andaluces -de los 778 que existen- y destacó en la provincia de Granada, con 37, como la de mayor número de candidaturas, mientras que la de Jaén, con 7, fue la que menos. La formación de Abascal no ganó en ningún municipio andaluz, aunque en localidades como El Ejido (Almería) quedó segundo con siete concejales, dos menos que el PP, que fue la formación ganadora. De las ocho capitales andaluzas no entró en Málaga ni en Cádiz, y en Sevilla consiguió dos concejales; al igual que en Córdoba, Almería, Huelva y Jaén, mientras que en Granada obtuvo tres ediles. En total, Vox llegó a perder en estos comicios más de 270.000 votantes respecto a las elecciones autonómicas. El 2 de diciembre de 2018, Vox consiguió 396.000 votos, frente a los 125.000 de las municipales de 2019, lo que puso de manifiesto que las formaciones de ámbito local y las consolidadas diluyen las posibilidades de partidos como Vox. Por primera vez en un Parlamento en España En las elecciones autonómicas en Andalucía de 2018 esta la formación entra por primera vez en un Parlamento en España con más de 396.000 sufragios, que le otorgan 12 diputados, lo que supone casi 365.000 votos más de los que logró en 2015, en las anteriores elecciones, cuando su porcentaje se quedó en un 0,45% con 18.017 votos. En las pasadas elecciones andaluzas del 19 de junio de 2021, Vox obtuvo 14 diputados pero la mayoría absoluta lograda por el PP hizo que fracasara el objetivo de condicionar el Gobierno regional.