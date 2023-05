El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha avanzado este miércoles su intención de impulsar "un plan de choque" en el Ayuntamiento de Córdoba con la incorporación de 600 empleados públicos. En concreto, ha detallado que 435 plazas están ya dotadas y aparecen en ofertas públicas de empleo de años anteriores pero no se han cubierto. Estas serían para el propio Consistorio, mientras que el resto beneficiarían a las empresas públicas.

"En Sadeco, en el primer año, incorporaríamos 100 trabajadores, si bien es cierto que queremos los 200 efectivos que faltan", ha detallado. A modo de ejemplo, Hurtado ha comentado que el plan beneficiaría, además, a Aucorsa, y recoge 80 plazas de Policía Local y otras tantas de bomberos.

El PSOE se ha comprometido a desarrollar esta actuación durante el primer año de mandato. Conllevaría, asimismo, la actualización del convenio colectivo de forma acordada con los representantes sindicales, la elaboración de una relación de puestos de trabajo y la valoración de los mismos para determinar complementos y retribuciones, y un plan de teletrabajo.

En una atención a los medios de comunicación en el barrio de Ciudad Jardín, el candidato socialista ha afirmado que en estos momentos existe una "situación de saturación total de muchos servicios municipales por falta de personal, de digitalización y de medios materiales". En su opinión, esto afecta a distintas áreas como la limpieza, los servicios sociales, Aucorsa, la Policía Local, Infraestructuras y Parques Jardines. "Están echando mano de contrataciones externas", ha lamentado.

Atención al ciudadano y carriles bici

Por otra parte, Antonio Hurtado ha anunciado que si el PSOE accede al gobierno municipal impulsará "un servicio potente de atención a los usuarios de los servicios municipales. No solo telefónico y telemático, también presencial. Muchas personas tienen una brecha digital y no tiene que ser todo con cita previa, que además se dilata en el tiempo la atención". Según ha informado, los resultados se medirían con un plan de evaluación de la satisfacción de los ciudadanos.

En otro orden de cosas, el candidato socialista a la Alcaldía ha detallado que pretende "conectar los polígonos industriales con carriles bici", en el marco de "una red completa" de vías para ciclistas que llegarían "a todas las instalaciones y equipamientos municipales". De este modo, ha valorado que "las ciclocalles no sirven para nada" y ha hecho hincapié en que "la clave de los carriles bici es la continuidad. Hay que hacer una red continua para que sean útiles. Salir de un carril bici es un enorme peligro", ha advertido. Hurtado ha indicado que "el problema es que no nos creemos que la bici debe ser un medio de transporte prioritario en Córdoba".

Ascensores, peatonalización, aparcamientos y cultura

Antonio Hurtado ha desgranado las claves del proyecto socialista para rehabilitar Ciudad Jardín, que son la instalación de ascensores para hacerlo más accesible, la peatonalización de algunas vías y una inversión en "urbanismo comercial" para "dar al barrio otra vertiente" en esta actividad, y "un aliciente cultural" que, a su juicio, podría ser el anfiteatro del Rectorado de la Universidad de Córdoba. En último lugar, ha subrayado la importancia de ofrecer aparcamientos. "Tenemos ahí el aparcamiento de la plaza de toros, que se podría haber hecho si se hubiese presentado un buen proyecto a los fondos europeos", ha criticado.

"La ministra de Defensa está horrorizada"

El número uno del PSOE para las municipales en Córdoba ha asegurado este miércoles que "Bellido está agarrado a una poltrona y todavía me da más fuerza querer sacar de la Alcaldía a alguien que no merece ser alcalde". En este sentido, ha afirmado que el candidato a la reelección por el PP "no dice la verdad" respecto a las promesas que, según Hurtado, ha incumplido en la ciudad. También ha manifestado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "está horrorizada con esas declaraciones", en alusión a las afirmaciones con las que hace unos días José María Bellido indicó que el 28-M "nos jugamos culminar" la base logística del Ejército de Tierra.