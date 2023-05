Córdoba tiene algunas de las barriadas más pobres del país, y en los últimos años, ha ostentado ese triste liderazgo --ha oscilado entre tener cuatro o cinco de los barrios más empobrecidos en función de si se ha incluido también El Higuerón, Majaneque o Alameda del Obispo-- del que no ha logrado salir peses al impulso de algunos planes municipales y algunos proyectos en colaboración con la Universidad.

PP: La mejor solución: generar empleo

La mejor manera de solucionar los problemas de estas barriadas es impulsando el empleo en toda la ciudad. Una Córdoba con más empleo es sinónimo de más oportunidades para todos y de la mejora de la situación y de los barrios y vecinos de Córdoba. En este mandato se han puesto los pilares para que estas oportunidades comiencen a llegar con proyectos como la base logística o el desarrollo de sectores como la construcción. Además , somos conscientes de que es necesario seguir profundizando en el análisis realizado por la Universidad Loyola en su estudio de Transformación Social en zonas desfavorecidas de Córdoba. A esto hay que unirle unos Servicios Sociales que van a seguir avanzando en la mejora de la atención y el tiempo de respuesta gracias a un impulso de digitalización, así como el bagaje de ser el gobierno local más social de la democracia con 12 millones en ayudas para que nadie se quede atrás.

PSOE: Empleo, formación, educación y vivienda

Trabajo, formación y educación, vivienda, asistencia social y acceso a la cultura y al deporte. En las barriadas de menor renta de Córdoba hay un alto porcentaje de exclusión social. No hay mejor manera de ayudar a estas familias que propiciándole un puesto de trabajo. En muchos casos, previamente es necesario darles una formación adecuada. Abordaremos el alto índice de fracaso escolar mediante apoyo a las familias y a la infancia. Queremos involucrar a las empresas municipales y organismos autónomos del Ayuntamiento en la formación de jóvenes para que puedan formar parte de bolsas de trabajo del Ayuntamiento. También incluiremos en estas bolsas de trabajo a los hombres y mujeres mayores de 52 años y que no pueden acceder al subsidio por no tener cotizaciones recientes. Pondremos en marcha la escuela de cocina de la Fogara en las Palmeras y la escuela de comercio y hostelería donde podrán adquirir formación adecuada jóvenes de estas barriadas. La mejora de los equipos de servicios sociales y los equipos de tratamiento familiar son indispensables en estas barriadas. La rehabilitación y accesibilidad de estas viviendas también en un cometido a llevar a cabo con fondos europeos, tanto la instalación de ascensores como las reformas de eficiencia energética. La cultura en red debe llegar a estas barriadas al igual que el deporte de base con la mejora de los equipamientos deportivos.

Ciudadanos: Formación y policía de barrio

La transformación social de estos barrios es una tarea pendiente que hay que abordar como un asunto de ciudad, con la implicación de todas las administraciones, y hacerlo codo con codo con los colectivos vecinales, que están haciendo un trabajo encomiable en estos barrios. La falta de ilusión y de esperanza desanima a los jóvenes y genera tasas elevadas de abandono escolar en estos barrios. Desde el nuevo Cs incidiremos en la formación de los jóvenes para que puedan incorporarse al mercado laboral, desde la Formación Dual o a una específica adaptada a la demanda de perfiles laborales. Es necesario hacer un enfoque especial en la brecha de género en relación a prevenir el abandono escolar, fundamental para el progreso y la autonomía personal y laboral de las niñas de estos barrios. Por otro lado, apostaremos por el incremento de la seguridad potenciando la figura de la policía de barrio para que se convierta en un aliado de los vecinos, acompañándoles en su día a día, escuchándoles y previniendo la comisión de delitos. Seguiremos colaborando con las entidades que llevan años aportando su tiempo y conocimientos a la mejora de estos barrios.

Hacemos Córdoba: Empobrecidos, no desfavorecidos

No son barrios desfavorecidos, son empobrecidos. Que nadie quede atrás es uno de los mensajes centrales en la propuesta de gobierno municipal de Hacemos Córdoba. Esto implica, sin lugar a dudas, una atención especial y urgente para apoyar a los barrios más desfavorecidos de la ciudad en sus grandes retos: vivienda, empleo, convivencia, servicios públicos, educación, cultura, limpieza y saneamiento, seguridad, … el abordaje de estos problemas requiere de grandes alianzas a nivel de barrio, encabezadas por el gobierno de la ciudad con la participación de las asociaciones del barrio, de empresas del barrio, de otras instituciones públicas, de la universidad. Cada barrio merece un plan especial, revisando la marcha de los que están aprobados, pero no desarrollados y planteando nuevas propuestas de inmediato. Será una prioridad inmediata para Hacemos Córdoba en el gobierno de la ciudad, con mesa transversales que impliquen a varias áreas de gobierno de forma coordinada.

Vox: Reforma integral de las barriadas

No podemos tener siempre en titulares que Córdoba tiene cinco de lo barrios más pobres de España, no podemos resignarnos a esto, las diferentes administraciones tenemos la gran responsabilidad de poner una solución a esto. Tras conocer la realidad de sus vecinos a pie de calle, promoveremos la rehabilitación integral de las barriadas, ofrecer instalaciones donde se puedan formar, centros cívicos y deportivos adecuados, donde la juventud pueda desarrollarse en una ambiente sano, mas vigilancia y seguridad pues son los residentes en estos barrios los que mayormente sufren el menudeo, la ocupación y la inseguridad en sus calles. Abogar porque tengan infraestructuras educativas suficientes y programas de formación específicos para que salgan del abandono y del fracaso.