El presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró este martes que la Junta gobierna «para todos» en Sevilla independientemente de quien esté en el gobierno local, pero advirtió de que «no es lo mismo» si al frente del consistorio está el candidato popular, José Luis Sanz, porque ambos reman «en la misma dirección». El presidente de los populares andaluces participó en un acto con vecinos y simpatizantes del barrio sevillano de Triana, desde donde pidió el apoyo de los ciudadanos el próximo 28M para que la Junta cuente con la «complicidad» de un gobierno local del PP para «remar por Sevilla en la misma dirección de modelo de ciudad».

«Desde el gobierno andaluz, gobierne quien gobierne, hemos sido capaces de poner a Sevilla por encima pero hay algo a lo que nadie puede ser ajeno: no es lo mismo la complicidad que José Luis y yo tenemos, no es lo mismo que coincidamos en el mismo modelo de ciudad, no es lo mismo que coincidamos en el mismo modelo de sociedad, no es lo mismo que los dos juntos rememos en la misma dirección», subrayó Moreno. Juanma Moreno reconoció las «ganas de cambio» que tienen los sevillanos hacia un nuevo modelo de ciudad y de gestión que representa la candidatura del PP a la Alcaldía de Sevilla liderada por José Luis Sanz.

En el coloquio, que transcurrió en plena calle y ambos sentado en un banco, Moreno se ha mostró convencido de que José Luis Sanz será alcalde a partir del próximo 28 de mayo, algo que indicó que está notando en las calles de la ciudad, donde se vive una «pulsión de cambio».