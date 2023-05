Candidatos de Cs para las elecciones municipales en Córdoba han ofrecido este martes un desayuno informativo en el que han destacado su apuesta por unir delegaciones municipales en macro áreas y reducir el número de asesores en el Ayuntamiento de Córdoba con el objetivo de conseguir un ahorro para la Administración.

Esta ha sido una de las propuestas planteadas por Jesús Lupiáñez, el número uno de la lista de la formación naranja, que entre otras responsabilidades ha sido coordinador general de Turismo en el Consistorio municipal. Este candidato ha explicado que, frente al anuncio del alcalde y candidato a la reelección por el PP, José María Bellido, de la creación de una concejalía de Agricultura, Cs apuesta por "la unión de delegaciones" y ha apuntado que turismo, promoción y cultura "deberían estar en una macro delegación", porque "al final, acaban pisándose".

Así, ha indicado que "nuestra propuesta es unir cuantas más delegaciones mejor, que haya menos delegados y menos cargos de confianza", lo que supondría "un ahorro para el Ayuntamiento". A preguntas de los periodistas, ha confirmado que, en su opinión, habría que reducir el número de asesores. No obstante, ha admitido que "durante los años de tasa de reposición cero, ante la falta de personal, había que nombrar a más cargos de confianza para que el trabajo pudiera salir". Por esto, si la tasa vuelve a ser del 100%, "habrá que reducir los cargos de confianza", ha adelantado, sin poder precisar el porcentaje de reducción, ya que "habrá que estudiarlo".

En otro orden de cosas, acerca de la posibilidad de que los diferentes problemas surgidos en el grupo municipal durante el mandato pasen factura a la candidatura que lidera, Jesús Lupiáñez entiende que "sería injusto". "Lo de Eva Timoteo fue un circo. El caso Infraestructuras está ahí, pero no nos va a pasar factura porque nuestro partido actuó con total diligencia y contundencia. Se le expulsó (a David Dorado) del partido al no devolver el acta", ha detallado.

El candidato de Cs a la Alcaldía también ha valorado que la decisión de los concejales de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba de no participar en la candidatura para los próximos comicios locales es "algo normal en política. Todos tenemos nuestra etapa y en Cs, más, porque no somos políticos profesionales. Sí nos hemos encontrado con un caso que parece que quiere seguir en la política", ha apuntado en referencia a la ex primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, que se ha pasado a las filas del PP. "El que hace eso, es que no ha sido nunca de Cs", ha afirmado Lupiáñez.

Familia, sostenibilidad y empresa

En cuanto a otras propuestas de la formación naranja para los próximos años si accede al gobierno municipal, el número uno de su lista para el 28-M ha aludido a los ya anunciados cheques por nacimiento o adopción (200 euros) y por la vuelta al cole (50 euros), entre otras medidas.

Asimismo, ha hecho referencia a sus iniciativas en materia de sostenibilidad, para lo que plantean, entre otras actuaciones, plantar 10.000 árboles y avanzar en el entoldado de espacios públicos. Jesús Lupiáñez ha señalado también que "recuperar los porteros es totalmente necesario en los colegios, el problema que nos encontramos es la falta de personal", y a esto ha sumado la necesidad de reforzar de personal los centros cívicos. En materia económica, entre otros objetivos sus actuaciones se dirigirán a "favorecer el emprendimiento y ayudar a que nuestros jóvenes y el talento se queden en Córdoba", ha adelantado el candidato a la Alcaldía.

En el desayuno informativo le han acompañado Fátima Entrenas, directora de cine y número dos de la candidatura; Miguel García Capilla, coordinador de Gestión, Comercio y Mercados en el Ayuntamiento de Córdoba y número tres; María José Fernández, delegada de Alcaldía en Trassierra, que ocupa el número cuatro, y Carlos Bustos, que es profesional del turismo y va en el cinco.

Jesús Lupiáñez ha remarcado que "nuestras encuestas dicen que en Córdoba entramos (en el Consistorio) y que podemos ser decisivos", de ahí que apuesten por mantener esta tendencia e incluso mejorar los resultados.