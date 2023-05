El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha comprometido este martes a cubrir "al 100%" las plazas de portería de los colegios públicos cordobeses, detallando que en estos momentos son 13 los centros que no tienen portero. En estos casos, el Ayuntamiento de la ciudad ha recurrido a la contratación de vigilantes de seguridad privada, que abren y cierran las puertas del colegio.

Hurtado se ha reunido con asociaciones de madres y padres de alumnos, y ha indicado que "hay muchas quejas al respecto. El vigilante se limita a abrir y cerrar el centro educativo, pero un portero profesional tiene una serie de trabajos añadidos que son los que valoran mucho los padres y las madres de los colegios. Se preocupan por las circunstancias personales y particulares que puedan tener sus hijos".

Por otro lado, el número 1 de la plancha socialista ha adelantado que si acceden al gobierno municipal "vamos a exigir a la Junta de Andalucía una rehabilitación integral de todos los centros educativos de la ciudad, porque muchos colegios están en un estado lamentable. El esfuerzo que se hizo de climatización no alcanzó a la totalidad de los colegios y tampoco ha servido de mucho porque (las máquinas) no están funcionando en la mayoría de los casos", ha comentado a modo de ejemplo.

Respecto a la recogida de los niños del colegio a las 12.00 horas para evitar los tramos de más calor, ha valorado que este tipo de medidas extraordinarias se adoptan "cuando no somos capaces de abordar el problema. Es más razonable que adaptemos los equipamientos y podamos hacer una vida normal. No podemos dejar de educar a nuestros hijos para que no sufran un desmayo".

Así, entre sus propuestas se encuentra la "implicación en la climatización" de las aulas y la constitución de una comisión de seguimiento "para comprometernos en un mantenimiento óptimo", una labor que desarrollarían en el marco de un "plan de mantenimiento con fondos municipales". "Como alcalde, a partir del 28 de mayo me voy a ir con las Ampas si hace falta a la delegación de Educación o a la Consejería. Hay situaciones kafkianas, incluso de inseguridad para los niños y las niñas. Estoy dispuesto a poner los recursos necesarios, no va a haber problemas de dotación para este fin", ha prometido Hurtado.

Junto a otras cuestiones, ha criticado que en estos momentos "están siendo las Ampas las que están recogiendo dinero de las familias y lo están dedicando al mantenimiento de los colegios, al alcalde debería darle vergüenza de esa situación, eso está ocurriendo en Córdoba. La Junta lleva años sin invertir en rehabilitación y el Ayuntamiento no está manteniendo", ha asegurado.

Áreas de sombra en el recreo

La actuación en los centros educativos se completará con la creación de áreas de sombra en las zonas de recreo. "Algunos niños incluso se desvanecen como consecuencia de las altas temperaturas", ha indicado el candidato que le trasladan las familias. Asimismo, el PSOE espera "renaturalizar" las áreas de recreo, una actuación que se enmarcaría en la "renaturalización de la ciudad". También quiere "fomentar los huertos escolares".

En cuanto a la posibilidad de que una empresa externa se ocupe de las zonas verdes en los colegios y edificios públicos, como ha avanzado el Ayuntamiento de Córdoba, el candidato socialista ha manifestado que "cuando un trabajo es puntual y extraordinario, lo normal es que vayas a una contratación externa, pero cuando se requiere de forma permanente, tengo que tener medios para ello. El servicios de Parque y Jardines tiene que prestar ese servicio también en los colegios", ha reivindicado.

Antonio Hurtado ha afirmado este martes que "echar manos de las carpas de las verbenas", como ha anunciado que hará el área municipal de Infraestructuras para paliar el calor en los centros educativos "es una chapuza más. El Ayuntamiento tiene 40 millones de superávit que podría invertir justamente en crear áreas de sombra", ha explicado.

Otra iniciativa que plantea el PSOE es la apertura de las zonas de recreo de algunos colegios públicos por la tarde, para que los niños de aquellos barrios donde escasean las zonas de esparcimiento puedan ir a jugar a estos espacios. Entre otras ideas, también se ha comprometido a celebrar una feria de centros de enseñanza públicos de toda la ciudad con la finalidad de ponerlos en valor.