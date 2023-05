¿Qué cree usted que falta por mejorar en Puente Genil, lo más urgente?

Falta un alcalde con ilusión y ganas de gobernar. Esteban Morales quiso irse al Parlamento de Andalucía y no le votaron ni en su pueblo. Se vuelve a presentar porque no tiene más remedio. Al actual equipo de gobierno le sobra soberbia y prepotencia. Vamos a recuperar el respeto por el adversario político. Falta gestión. Han demolido la estructura municipal en casi todas las áreas. Las obras públicas son un desastre, no hay mantenimiento de edificios, instalaciones deportivas ni colegios. Los polígonos están abandonados, al igual que las zonas verdes. La limpieza viaria es insuficiente. Mejoraremos las actuales instalaciones deportivas a corto plazo, desarrollando una nueva Ciudad Deportiva Norte junto al cuartel de la Guardia Civil. También tenemos un Plan de Urbanismo de 1991. Es una prioridad desarrollar un nuevo plan que recoja las necesidades actuales y aporte seguridad jurídica.

¿Cuáles son las principales líneas de su programa electoral

La primera es la carencia de aparcamiento en zonas comerciales y en los barrios. Aprovecharemos solares públicos y privados para generar 1.000 nuevas plazas. La gestión del tráfico precisa una auténtica variante interior, como la circunvalación del Río de Oro, mejorando y ensanchando su trazado. Necesitamos conectar el casco urbano con la Vía Verde del Aceite en Campo Real. Sólo nosotros hemos presentado una alternativa viable. Otra prioridad es la seguridad ciudadana. Pondremos en marcha una red de cámaras de grabación del tráfico en accesos al casco urbano, aldeas, urbanizaciones y polígonos. Vamos a innovar en la gestión energética, uno de los gastos municipales más altos. Lo haremos con el desarrollo de renovables en edificios y espacios públicos. Trabajaremos con los centros educativos, los empresarios y la Consejería de Educación para implementar ciclos de FP dual. Promoveremos un convenio para prácticas y cursos de especialización con la Universidad de Córdoba y activaremos un plan de actuación frente a la sequía para garantizar el suministro de agua.

¿Cómo definiría su lista?

Pues como un equipo centrado en resolver los problemas, capaz de un cambio histórico en nuestro pueblo. Con una gran experiencia profesional. Con personas del ámbito de la empresa privada y expertos en servicios públicos.

¿Estaría dispuesto a firmar algún pacto para gobernar o ayudar a que gobierne otra lista en caso de que fuera necesario?

Estoy dispuesto a ganar las elecciones con una amplia mayoría para gobernar. Tenemos un gran equipo y hemos trabajado las mejores propuestas.