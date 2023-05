La estación electoral, el debate organizado por la Asociación de la Prensa de Córdoba y celebrado en la tarde de hoy lunes en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, será el único en el que participen todos los alcaldables cordobeses en esta campaña, después de que la Junta Electoral Central haya vetado a Cs en el de Canal Sur Televisión que se emite el 25 de mayo.

Esta noche, los candidatos a la Alcaldía de la capital José María Bellido (PP), Antonio Hurtado (PSOE), Juan Hidalgo (Hacemos Córdoba), Jesús Lupiáñez (Cs) y Yolanda Almagro (Vox) departieron durante más de 130 minutos y dieron a conocer sus propuestas para la ciudad en un tono respetuoso y en el que solo en los turnos de réplica hubo algo de tensión dialéctica por el formalismo y contención inducido por el modelo de debate.

En el encuentro el candidato a la reelección y alcalde, José María Bellido, defendió su gestión al frente del Ayuntamiento estos cuatro últimos años y pidió una mayoría suficiente para no depender de nadie a partir del 28M. Por su parte, PSOE y Hacemos Córdoba se aliaron contra el PP e hicieron el biscotto de las izquierdas planteando un modelo de ciudad alternativo; mientras que Cs se salió de la ecuación, defendió y criticó a partes iguales al actual gobierno municipal del que este partido forma parte y anunció que no pactará "con los extremos" si depende de ellos la gobernabilidad de Córdoba. Vox, por su parte, mantuvo una postura menos crítica con el PP que la habitual y un discurso que serpenteó por temáticas poco habituales en el discurso oficial de la formación (no se habló de inmigración, pero hubo, por ejemplo, continuos guiños al ecologismo). Se ofreció a un gobierno de las derechas sin apuntar líneas rojas.

Cinco bloques

Con un orden de intervenciones pactadas por sorteo, el debate se vertebró en cinco bloques: modelo de ciudad, pilares de futuro, infraestructuras y urbanismo, cultura y turismo y un último apartado --el más dinámico e interesante-- en el que los candidatos han podido preguntar al resto de candidatos. El encuentro, que estuvo moderado por las periodistas María José Martínez, de la Ser, y Laura García, de Cope, fue seguido en directo por simpatizantes y afiliados de todas las formaciones, que aplaudieron e interrumpieron en algunas ocasiones el ritmo del encuentro.

Candidato por candidato

José María Bellido defendió el trabajo realizado en el mandato pese a la irrupción del covid y pidió una mayoría suficiente para el PP para que "Córdoba siga avanzando" y lo haga de manera sostenible (política de zonas verdes). Aseguró que con su gobierno se han dejado atrás las polémicas estériles, se han rebajado los impuestos --algo que promete seguir haciendo sin que afecte a los servicios públicos--, mientras que "2 personas han salido cada día del paro". El alcalde y candidato a la reelección fue el que más veces nombró la base logística del Ejército (para enfado de la hinchada socialistas) y quien más reclamó al Gobierno central (la Variante Oeste y el ramal ferroviario central) para convertir la ciudad en el gran nodo logístico del sur.

Antonio Hurtado, por su parte, planteó una alternativa de "cambio y esperanza" y defendió un proyecto para los próximos 8 años de transformación económica y social de la ciudad, que aborde los problemas del paro, la lucha contra el cambio climático y desigualdad social. El candidato socialista fue el que menos notas tomó y apenas leyó, y apoyó su discurso con fotografías de la ciudad en las que mostró la suciedad o el abandono de las infraestructuras, al tiempo que criticó la falta de agilidad de un ayuntamiento "que no funciona".

Juan Hidalgo también criticó al gobierno de Bellido --lo tachó de "sordo, indolente e insolvente"-- prácticamente por los mismos argumentos del PSOE. Por otra parte, puso en valor que por primera vez las izquierdas se hayan unido en Córdoba y puso en el foco de su acción de gobierno la emergencia climática, la participación ciudadana y la lucha contra la desigualdad social. También desgranó algunas de sus propuestas más destacadas como la gratuidad de Aucorsa, el entoldado de parques infantiles y el arreglo de los colegios públicos.

Yolanda Almagro, de Vox, defendió una Córdoba donde la familia sea el centro de la políticas, donde se bajen los impuestos, se controlen los gastos y se ponga la cultura en el foco, como mejor marchamo para el turismo. La candidata también hizo una defensa cerrada del comercio local y apuntó un plan río para rehabilitar el entorno del Guadalquivir y los molinos.

Jesús Lupiáñez dijo estar representando a un "nuevo Cs", en un difícil equilibrio en el que al mismo tiempo se mostraba crítico con algunos aspectos del mandato que expira (afirmó que Córdoba no ha avanzado en accesibilidad, por ejemplo), al tiempo que hacía suyos algunos logros en materia de turismo. El candidato naranja defendió un proyecto liberal y progresista, que saque a Córdoba del "letargo del conformismo del bipartidismo" y "se aleje de los debates del populismo", y que dé respuestas a las clase medias "exprimidas y silenciadas".