El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, calificó este sábado de "vergüenza" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su mandato haya gastado más "en propagada institucional que en inversiones hidráulicas, concretamente, más del 25% de lo invertido en agua".

Juan Espadas se pronunció así durante el acto de arranque de campaña, en Sevilla, del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez es "sensible" con los momentos difíciles que viven Andalucía y todo el país por la sequía, y agradeció los más de 2.000 millones aprobados en Consejo de Ministros extraordinario en medidas para afrontar "con seriedad y rigor" la escasez de agua, "con obras e infraestructuras y, sobre todo, con ayudas para agricultores y ganaderos". De este modo, indicó que "cada vez que hay una crisis, este Gobierno de España está ahí", y criticó que el PP prefiera "utilizar el agua y la sequía en campaña y no dejará de hacerlo para confrontar, no para trabajar codo con codo entre administraciones y resolver problemas".

Sobre las candidaturas socialistas en las municipales, Juan Espadas aseguró que tienen "liderazgo, gestión, proyecto y equipos", que se presentan "con las manos abiertas para trabajar por sus vecinos y vecinas".