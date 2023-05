El uso de energías renovables se ha topado en Córdoba con la protección que tiene el centro de la ciudad por parte de la Unesco y de una resolución municipal de la Gerencia de Urbanismo que limita su instalación. En el actual mandato, con los precios de la energía disparados, los vecinos han pedido una solución para poder apostar por las energías verdes

PP: actualizar la ordenación urbana

Actualizaremos la ordenación urbanística (flexibilizándola y corrigiendo disfunciones) en el conjunto histórico de Córdoba, garantizando la necesaria protección de los valores patrimoniales del mismo, así como las edificaciones que lo componen. Priorizaremos la atención a todo lo concerniente al casco histórico, no sólo a través de la delegación municipal creada al efecto en el actual mandato, sino como un elemento transversal en la acción de todo el equipo de gobierno. De ahí que, además de ultimar el plan de gestión solicitado por la Unesco, y teniendo siempre presente el vigente Plan Especial de Protección del Casco, sea necesario trabajar en todas las direcciones mencionadas teniendo muy presente el conciliar la deseable habitabilidad de quienes viven en el casco, con las expectativas que éste genera desde el punto de vista turístico y por la organización de actividades culturales y de ocio.

PSOE: una solución de la mano de la Junta

Llevaremos un acuerdo a la Gerencia Municipal de Urbanismo para suspender el de fecha 31 de julio de 2007, que no permite la instalación de placas solares en el casco histórico de Córdoba. A su vez, estableceremos un protocolo para la instalación de captadores fotovoltaicos en el casco histórico, en colaboración con la Junta de Andalucía, donde se determinen las condiciones a exigir para evitar el impacto paisajístico y sobre el patrimonio. Por último, promoveremos la creación de comunidades energéticas para universalizar el derecho a una energía más económica y limpia.

Hacemos Córdoba: sin cambiar el Plan Especial del Casco

Hemos propuesto desde hace dos años acuerdos diversos, aprobados por el Pleno pero que no se han cumplido por la Gerencia Municipal de Urbanismo, para facilitar su instalación. «Si verdaderamente la ciudad quiere apostar por la sostenibilidad, es necesario que desde el Ayuntamiento se incentive la instalación de placas solares en los diferentes barrios de la ciudad, incluido en el casco histórico». Desde la colación de izquierdas coincidimos con las iniciativas que están proponiendo las asociaciones de vecinos y vecinas del casco histórico. A partir del 28 de mayo llevaremos al consejo rector de la Gerencia de Urbanismo un acuerdo que posibilite, con determinadas condiciones de implantación, la instalación de paneles solares para autoconsumo energético sin necesidad de modificar el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepch), y la consiguiente anulación del acuerdo de 2007.

Ciudadanos: sin cambios en el Plan Especial del Casco

Para el nuevo Ciudadanos la derogación de la actual norma que lo impide (de 2007) es una prioridad. Es cierto que una parte de nuestro casco histórico está sujeto a la declaración de Patrimonio de la Humanidad y tiene limitaciones, pero creemos que hay margen para conjugar ambos intereses y conseguir dar respuestas a las demandas de los vecinos. Si queremos que nuestro casco histórico siga siendo un barrio de Córdoba, un barrio lleno de vida y sostenible energéticamente, tenemos que trabajar para que sea posible la instalación de placas solares y desde Cs nos comprometemos a abordar lo antes posible una solución que lo posibilite.

Por ello adaptaremos la norma de aplicación en todas las zonas que define el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico para posibilitar la implantación de las placas solares, sin tener que cambiar el Pepch. Y lo haremos de manera consensuada y elaborando un documento más justificado y detallado que permita agilizar el procedimiento para los vecinos y para el propio Ayuntamiento.

Vox: evitar el impacto estético en el casco

Desde Vox tenemos claro que hay que hacer un trabajo serio que concilie evolución y desarrollo con respecto a nuestro patrimonio. Es una pena que la Gerencia Municipal de Urbanismo en 4 años no haya dado una directriz clara y se estén incumpliendo constantemente los plazos. Las comunidades energéticas son una posible solución, porque el impacto estético en el casco histórico en cada casa sería terrible siempre que se vea desde la calle. El problema es el impacto estético en las casas del centro, si queremos que sea patrimonio histórico hay que guardar la imagen. Estas comunidades energéticas te suscribes por un precio y te dan energía a cambio. No se puede ir como este ayuntamiento que ha querido poner 200 placas y no es posible por el impacto estético en un sitio señero y como hemos dicho anteriormente siendo dubitativos e inclumpliendo plazos.