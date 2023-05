La coalición Izquierda Unida Córdoba, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dando por buena la candidatura del alcalde, Antonio García, que antes pertenecía a IU, ha emitido una nota en la que denuncia que las personas que integran la candidatura de IU en Montemayor están recibiendo “descalificaciones, insultos, presiones e injurias”, hechos que la formación “rechaza y condena”.

En su nota, IU no valora la decisión del Constitucional pero la asume, pues indica que ante la sentencia que les daba la razón sobre el nombre de la candidatura montada por Antonio García, si alguien “creyese que no era ajustada, en vez de crear tensión y distorsionar la realidad, lo que debía hacer es recurrirla. Recurrieron y el TC ha fallado a su favor. Para eso están los tribunales”, concluye sobre ese particular la coalición.

Se pronuncia, asimismo la organización política sobre la actitud del candidato de Contigo Montemayor y alcalde del pueblo, asegurando que el causante de los hechos (se refiere a la denuncia contra García por presunta violencia machista) “en vez de asumir su responsabilidad personal, pedir disculpas a su organización y al pueblo y dar un paso al lado, decidió que debían primar sus intereses particulares sobre los colectivos”.

Y reconoce Izquierda Unida que “desde la detención del que fue nuestro alcalde, IU ha tenido que tomar decisiones difíciles”, pero se ha hecho “desde la convicción de que nuestros principios y valores están por encima de sillones, sueldos o determinada parcela de poder. Y por ello, reiteramos nuestra tolerancia cero con la violencia machista”.

Concluye la organización señalando que pese a todo no va a caer en provocaciones “ni vamos a hacer lo mismo. Seguiremos trabajando más y mejor por Montemayor, defendiendo nuestra ideología”.