Los partidos políticos que aspiran a formar parte de la nueva Corporación municipal en Córdoba cumplen esta noche de jueves con la liturgia de la pegada de carteles, cada vez más virtual o simbólica, como pistoletazo de salida al 28 de mayo. 15 días para movilizar al electorado propio, pescar en el ajeno y animar a la bolsa de ciudadanos que aún no han decidido su voto.

Los populares apelan a una mayoría suficiente que les permita gobernar en solitario, lo que implica crecer notablemente respecto a los anteriores comicios, cuando obtuvieron 9 concejales. Para ello, el candidato a la reelección José María Bellido ha concebido una lista que quiere pescar en los caladeros de Vox y, sobre todo, de Cs, mientras exhibe su gestión en estos cuatro años.

Los socialistas, por su parte, entienden que es un momento decisivo para Córdoba y que ha llegado la hora de darle la vuelta a Capitulares. Con Antonio Hurtado, a la cabeza, hacen un llamamiento amplio a su electorado, al que deben movilizar de aquí al día 28 de mayo si quieren crecer en votos. Hacemos Córdoba, por su parte, podrá comprobar en apenas 15 días si la suma de 6 fuerzas políticas (entre ellas IU y Podemos) multiplican y no solo suman para inclinar la balanza. Ciudadanos cruza los dedos para que se hayan equivocado todos los sondeos y Vox, porque sus votantes hayan esquivado todas las encuestas y sean el voto oculto.

El PP, en el parque del Flamenco

El alcalde de Córdoba y candidato a la reelección por el Partido Popular, José María Bellido, inicia la campaña electoral pidiendo a los cordobeses «una mayoría suficiente para seguir avanzando en el cambio iniciado». Con el lema Córdoba avanza, los populares aspiran a crecer en votos a su derecha y a su izquierda respecto al 2019, cuando lograron 9 concejales, para poder gobernar en solitario y sin necesidad de pactos. «No podemos dar pasos atrás volviendo a gobiernos que ya sabemos lo que trajeron a la ciudad: paro, una peor economía y polémicas y enfrentamientos entre nosotros», dice el candidato.

En la avenida de la Arruzafilla, junto al parque del Flamenco, el alcaldable redunda en el mensaje ecológico y de vertebración social que ha forjado en torno al anillo verde, es decir, el sistema de parques públicos que abrazan la ciudad de este a oeste y a los que se les ha dado un gran impulso en este mandato. En su discurso, defiende que Córdoba ha avanzado estos últimos cuatro años y empleó los argumentos que ha venido esgrimiendo estas semanas como la rebaja fiscal practicada en el municipio, la creación del empleo, el impulso de nuevos proyectos como la base logística del Ejército o el desbloqueo de otros tanto como la apertura del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, la expropiación de Caballerizas o la reforma de la Ciudad de los Niños. «Hemos trabajado por una Córdoba de todos y para todos; alejada de polémicas estériles como las que vivimos en el anterior mandato. Córdoba Avanza cuando todos tenemos claro que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entre todos podemos devolver a Córdoba al lugar que se merece», concluyó.

Hurtado, en el distrito Sur

El candidato Antonio Hurtado (PSOE) ha elegido para la pegada de carteles uno de los distritos con mayoría de vota socialista, el distrito Sur, y en concreto, la plaza de la Unidad, para reivindicar la necesidad de impulsar desde el Ayuntamiento políticas que reequilibren la ciudad y la saquen de la lista negra de los barrios más pobres de España. «Es un momento decisivo para Córdoba», asegura el candidato socialista, consciente de la necesidad que tiene de movilizar sus propias filas de cara a los comicios y atraer a los cordobeses descontentos con la gestión del PP en los últimos cuatro años. «Los socialistas hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de Córdoba para que participen el próximo 28 de mayo y hagan una apuesta segura por el cambio y por la esperanza», dice Hurtado.

El candidato socialista hace también un llamamiento amplio a la sociedad cordobesa y pide el voto: a los 31.000 demandantes de empleo de la ciudad; a las 6.000 familias que necesitan una vivienda o tienen amenaza de desahucio; a las feministas; a los jóvenes y a las madres y padres de los niños de colegios públicos sin climatización ni sombras en sus recreos; a las personas con discapacidad; a los mayores para «que no tengan miedo a pasear por las calles por el mal estado de las aceras y tienen derecho a un envejecimiento activa»; a los artistas; a los deportistas «que no tienen instalaciones para hacer su práctica», a los gitanos, inmigrantes, miembros del colectivo LGTBI y a los investigadores; a los pequeños comerciantes y hosteleros; y por último a los taxistas, «que esperan a alguien como yo que les quite la espada de Damocles que significa las VTC», y a los ecologistas.

La confluencia, al Potro

La confluencia de las izquierdas, es decir, los seis partidos que concurren bajo la marca de Hacemos Córdoba a los comicios locales (Izquierda Unida, Podemos, Equo, Alianza Verde, Mas País e Iniciativa del Pueblo Andaluz) dieron el pistoletazo de partida a la campaña electoral desde la plaza del Potro. El candidato, Juan Hidalgo, que se ha reunido ya con más de 300 colectivos quiere seguir haciendo una campaña de cercanía para seguir explicando su proyecto político y social para Córdoba.

Con las alas de la última encuesta (el Ucobarómetro que le da a la coalición 7 concejales y la segunda mejor valoración a su candidato), Juan Hidalgo asegura que inicia la cuenta atrás al 28M con «el firme propósito de gobernar Córdoba para hacerla más sostenible, más humana y mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en la ciudad». Para hacer eso posible, la confluencia apuesta por «poner en el centro de las políticas a las personas, el bien común y la mayoría social» y hacerlo a través de la escucha activa y la participación.

«Queremos una Córdoba, limpia, transparente, de las personas, de la gente, de las organizaciones sociales y de los barrios para que tomen decisiones en la gobernanza de la ciudad», aseguró Juan Hidalgo.

Ciudadanos, nuevo y sostenible

El candidato de Ciudadanos, Jesús Lupiáñez, se fajará para hacer ver a la ciudadanía cordobesa, primero, que su partido no está amortizado como vaticinan algunas encuestas (la última, la del CIS), y segundo, que su candidatura representa «un nuevo Cs» por lo que pone cierta equidistancia con la gestión de quienes han formado parte, junto al PP, del gobierno municipal desde 2019. Los naranjas se dan cita en la Judería, en el hotel Carpe Diem, ubicado en la calle Barroso. Para lanzar un mensaje sostenible, el candidato ya advirtió hace unos días que harían una pegada virtual de carteles y que también han renunciado a enviar papeletas a los domicilios para ahorrar ese gasto de papel (se suman a la petición que han realizado más de 800.000 personas al INE para que no les envíen propaganda electoral a sus casas).

Vox estrena candidata en estas elecciones municipales (Yolanda Almagro), pero repite en la ubicación para la pegada de carteles: el Bulevar de Gran Capitán, junto a Ronda de los Tejares. La formación inicia la campaña con el objetivo de "impulsar a Córdoba al lugar que merece" y de demostrar la necesidad de dar un cambio al actual "estado de dejadez de la ciudad". En este sentido, Yolanda Almagro quiere que los cordobeses decidan "si Córdoba sigue en el vagón de cola o es hora de que Vox cuide Córdoba como para abrir un numeroso abanico de posibilidades en cuanto a lo económico, social, turístico y cultural".

Otros candidatos

En la misma ubicación que Vox, pero unas horas antes, han hecho su pegada de carteles los representantes de Pacma, con Javier Luna a la cabeza. El representante del partido animalista insiste en que el mensaje de su formación incluye contenidos medioambientales y sociales, además de los de defensa del mundo animal, y que su proyecto es un proyecto integral para la ciudad de Córdoba.

Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, con su candidato Sandro Mora, han elegido la Glorieta Llanos del Pretorio, para comenzar su campaña, en la que tratarán de hacer llegar su voz a la ciudadanía pese a no contar con los recursos económicos y la presencia mediática que tienen los grandes partidos.

El partido Córdoba Crece, el de los parcelistas, explica que defiende «propuestas para toda la ciudad» y no exclusivamente para las parcelaciones. Rafael Salazar, el número 1 de esta formación, ha elegido la zona de la Biblioteca de los Patos para dar el pistoletazo a su campaña.

Manolo Ortega, de Andalucía entre todos, ha estrenado la campaña electoral con un puñado de denuncias a la Junta Electoral por el supuesto uso fraudulento de las comparecencias de prensa municipales del alcalde y su número 2, Salvador Fuentes, para hacer anuncios electorales.