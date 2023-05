Este próximo 28 de mayo se celebrarán en toda España las elecciones municipales, pero también en algunas comunidades tienen lugar los comicios autonómicos y otras elecciones en distintos territorios. Antes de acudir a las urnas, ¿realmente conocemos los entresijos de nuestro sistema electoral?

¿Cómo son las papeletas en estas elecciones?

Las papeletas para estos procesos deben estar impresas por una sola cara y contener la denominación, sigla y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de electores y electoras que presenten candidatura. Además, deben incluir la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos y candidatas, y suplentes que componen la candidatura.

El color de las papeletas y los sobres de cada elección será el siguiente: las papeletas de las elecciones municipales serán de color blanco; las de las elecciones autonómicas, color sepia, salvo que la comunidad autónoma haya dispuesto otro color; las de Cabildos Insulares serán color verde claro; donde haya, elecciones a Entidades Locales de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, las papeletas y sobres para estas serán de color verde claro, salvo que la comunidad autónoma haya dispuesto otro color; y, por último, para las elecciones a Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, el color de las papeletas y sobres será azul cielo.

En el caso de las elecciones municipales, corresponde a las corporaciones locales la entrega a las mesas electorales de las papeletas necesarias para su celebración. Esto sucede igual para los Cabildos Insulares en sus respectivas elecciones.

Las primeras papeletas y sobres de votación que se fabrican son entregadas a la Oficina del Censo Electoral para que atienda las solicitudes de voto por correo y del voto de las personas que residen en el extranjero.

Sobre los votos

Es sabido por todos que a la hora de votar estos pueden ser válidos -en los que se incluyen los votos en blanco- y nulos. Pero ¿conocemos el motivo que los convierte en diferentes?

¿Cuándo un voto se considera válido?

Se considera voto válido al voto a candidatura y al voto en blanco, depositado en la urna con las exigencias legales correspondientes.

¿Qué es un voto en blanco?

Son votos en blanco: los sobres que no contengan papeleta, el voto emitido a favor de una candidatura legalmente retirada, las papeletas en las que no se haya marcado ningún candidato o candidata en el caso de elecciones a municipios de hasta 250 habitantes o en régimen de concejo abierto, las papeletas en las que no se haya escrito el nombre de la candidatura, en el caso de electores o electoras temporalmente en el extranjero en las elecciones municipales.

¿Cuándo un voto es nulo?

Son votos nulos: los que se emiten en sobres o papeletas diferentes del modelo oficial, las papeletas sin sobre, los sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas, los que se emiten en sobres alterados, las papeletas en las que se hubiera modificado, añadido o tachado el nombre de los candidatos y candidatas, alterado su orden de colocación, así como aquellas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado.

En el caso de las elecciones municipales, las papeletas en las que se hayan marcado más de cuatro candidatos o candidatas en municipios entre 101 y 250 habitantes, o más de dos en municipios de hasta 100 habitantes.

En el caso de elecciones correspondientes a municipios en concejo abierto, las papeletas en las que se hayan marcado más de un candidato o candidata.