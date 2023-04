El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Córdoba, Jesús Lupiáñez, espera que la actual portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, "cumpla su palabra de retirarse de la vida política, tal como ha mantenido ella misma ante el partido, al declinar repetir en la lista de Cs". Lupiáñez ha remitido un comunicado a los medios ante la posibilidad de que Albás se presente a las próximas municipales en la lista del PP.

En un comunicado, Lupiáñez ha reaccionado así después de que "a raíz de la información publicada el pasado martes por un medio de comunicación en el que se avanzaba la posible incorporación de Isabel Albás a la candidatura local del PP".

Albás, ni confirma ni desmiente

Jesús Lupiáñez solicitó a la también primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba "que desmintiera la noticia, en el caso de no ser cierta", a lo que Albás le respondió "que no eran declaraciones suyas y que no iba a confirmar ni a desmentir la noticia", según el comunicado del candidato de Cs.

Por ello, "pasadas casi 48 horas desde la petición y al no producirse ese desmentido", el candidato le ha vuelto a solicitar "que haga públicas sus intenciones y confirme o desmienta dicha información".

En cualquier caso, Lupiáñez espera que la portavoz municipal de Cs "cumpla su palabra de retirarse de la vida política, tal como ha mantenido ella misma ante el partido al declinar repetir en la lista de Cs".