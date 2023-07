El cabeza de lista de Sumar para el Congreso de los Diputados por Córdoba, Enrique Santiago, ha destacado este domingo que el año pasado "20.000 jóvenes tuvieron que salir de nuestra provincia" y ha subrayado la propuesta de una "herencia universal, para que se acabe la discriminación entre los jóvenes según su origen familiar" y que cuando estos acaben los estudios puedan hacer un master, opositar, emprender o estar al frente de "negocios familiares que necesitan ser modernizados".

El candidato ha participado en un encuentro en la barriada de Villarrubia al que han asistido más de 200 personas. Entre otras cuestiones, ha aludido a la situación de la sanidad y ha afirmado que "no puede ser que en la provincia de Córdoba la sanidad pública esté siendo arruinada, esté siendo cerrada, prácticamente, con servicios de atención primaria que no funcionan por las tardes. No puede ser que en Córdoba solo puedas ponerte enfermo en horario de oficina", ha criticado en referencia al cierre de los centros de salud por la tarde en verano.

Enrique Santiago ha indicado, además, que "las listas de espera son un grave problema que Sumar va a solucionar con una propuesta presentada por nuestra compañera Yolanda Díaz, una ley para impedir las listas de espera eternas". En esta línea, ha apuntado que la sanidad tiene 54.000 personas en lista de espera en Córdoba y que más de 14.000 personas están esperando desde hace tiempo para ser operadas.

Igualar pensiones al salario mínimo

Este candidato ha destacado, asimismo, el objetivo de mejorar los ingresos de los pensionistas. "Hemos trabajado mucho durante esta legislatura para que las subidas fueran reales y no las que hacía la derecha, pero somos conscientes de que en la provincia de Córdoba demasiados pensionistas están cobrando pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional, especialmente, las mujeres", ha precisado. "Nuestro compromio es trabajar para acercar todas las pensiones a una cuantía equivalente al SMI", que es de 1.080 euros en la actualidad, ha anunciado.

En materia de comunicaciones, ha manifestado que "esta tierra necesita un servicio de cercanías como el resto de España, con frecuencias, con calidad". Así, ha valorado la necesidad de contar con unas comunicaciones "dignas, que faciliten el desarrollo integral del territorio, que permitan a la gente que tenga más facilidades para ir a su trabajo y a estudiar".

"Un voto valiente"

En otro orden de cosas, Enrique Santiago ha señalado que "también nos preocupa acabar con la precariedad de las mujeres, con las brechas salariales, tener trabajos dignos en sectores fundamentales como los servicios de cuidados o la limpieza". A este respecto, ha comentado que "gracias a la subida del SMI, ha habido sectores hasta ahora poco atendidos como el agrícola o la limpieza cuyos salarios han subido hasta un 28%".

El candidato ha reivindicado que "Sumar es el voto más útil, el voto que impide que en este país haya un gobierno de la derecha y la ultraderecha". De este modo, lo ha definido como "un voto valiente, que refuerza un espacio político para empujar al PSOE y que salga de su cobardía para cambiar la realidad, como ocurió cuando subimos el SMI o cuando hicimos la reforma laboral", ha defendido.