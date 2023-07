El PP parte como favorito en las encuestas, ¿eso es bueno o malo?

Eso es bueno, mejor estar por delante que por detrás, pero sabiendo que son encuestas y que hasta el 23J no hay nada decidido. Lo que importa es que la gente vaya a votar y espero que lo haga de forma mayoritaria al PP. Si no perdemos ningún voto el 23J habrá cambio en España.

Aspiran a encadenar la tercera victoria consecutiva en la provincia de Córdoba, ¿no temen que se agote la ola del cambio?

Los resultados obedecen a un buen trabajo que se ha hecho y en Córdoba hemos logrado tener un modelo de éxito, el modelo Córdoba. El PP consiguió un resultado histórico en las elecciones autonómicas contribuyendo a esa gran mayoría de Juanma Moreno con 7 escaños (partíamos de 3). Luego, en las municipales, le planteé a mi partido tres objetivos:superar los 300 concejales --tenemos 355--, duplicar las alcaldías --hemos pasado de 14 a 31, más dos cogobiernos-- y conseguir el gobierno de la Diputación. Las cosas se han hecho moderadamente bien y hemos tenido el apoyo de los ciudadanos que han visto en el PP un elemento útil para resolver sus problemas. Ahora quedan -- no hay dos sin tres-- esas elecciones del 23J, con el problema de los 40 grados, porque Pedro Sánchez al ponerlas en esa fecha no quería que fuésemos a votar. Estamos trabajando para tener esa amplia mayoría en Córdoba y darle salida a esas ganas de cambio que hay entre los ciudadanos. La gente ha dicho: ¿No quieres que votemos? Pues ahora vamos a ir a votar presencial o por correo, hay pulsión de cambio. Tenemos que rematar en 15 días.

¿Qué tarea ha puesto a sus candidatos con la aspiración del PP de llegar a los 150 escaños?

Ganar las elecciones. Ahora tenemos dos diputados y, es ambicioso, pero me gustaría llegar a cuatro. Nos vemos fuertes, tenemos apoderados pese a los problemas de las fechas, hay ganas y alegría. Creo que va a ser un resultado histórico también para Córdoba.

¿Cuatro? ¿Y a quién se los quitáis?

Bueno, es un objetivo ambicioso, insisto, pero nos va a llegar voto de otras formaciones como Vox y PSOE, gente que sabe que hay dos alternativas: o Pedro Sánchez y sus socios independentistas y populistas o un amplio gobierno del PP y Alberto Núñez Feijóo. Espero que ocurra igual que con Juanma Moreno y con José María Bellido: que los ciudadanos vean la utilidad de concentrar ese voto de cambio en un partido que responde a los problemas con sensatez, moderación, sentido común y buena gestión.

El PSOE confía en que les desgasten los pactos con Vox, ¿ustedes qué piensan?

Ya vivimos un escenario en Andalucía que fue un pacto con Cs y apoyos de Vox, y luego hubo esa mayoría amplísima del PP. En Córdoba gobernamos en solitario en muchos ayuntamientos y en la Diputación. Creo que los ciudadanos son maduros y ya no compran lo de que viene el lobo. Donde gobernamos, pongo de ejemplo Andalucía, no ha habido ni un solo retroceso en derechos sociales. ¿Hay cosas que mejorar? Sí, pero hoy tenemos una Andalucía líder y envidiada.

¿Cree que están siendo coherentes en esa política de pactos pese a lo ocurrido, por ejemplo, en Extremadura?

Tenemos un partido en el que los territorios tienen libertad para cerrar los mejores acuerdos para sus ciudadanos y lo hacen con el respaldo de la dirección nacional. Este partido es muy grande, hay matices entre territorios, pero de lo que estoy seguro es de que Extremadura va a tener un magnífico gobierno y una magnífica presidenta.

¿Esa presidenta, María Guardiola, tuvo que «tragarse sus palabras» como dijo Juanma Moreno?

Obviamente como muchas veces ocurre en política, tienes que responder a las situaciones e intentar estar a la altura de los ciudadanos.

¿Cómo está viendo el maratón de entrevistas que está haciendo Pedro Sánchez?

Es como estudiar la última noche antes del examen. La imagen que tenemos de Pedro Sánchez de los últimos 5 años la conocemos muy bien. Él quiere salir de ahí, pero eso no lo va a cambiar por mucha tournée que se de por los platós y encima bronqueando a periodistas y clasificándolos de buenos y malos.

Los socialistas opinan que están contrarrestando los bulos que han construido contra su persona y el sanchismo. ¿Han sido excesivos en sus críticas o Sánchez se las merece todas? ¿Ha hecho algo bien?

Insisto, los ciudadanos somos lo suficientemente inteligentes para no creer ni lo que diga uno ni otro. Ahí están los hechos, las contradicciones y las mentiras de Pedro Sánchez. Eso no es una construcción de la derecha, eso es el reflejo de sus acciones y palabras. Seguramente habrá hecho algo bien, porque nunca es todo malo, ni todo es bueno. Lo que es verdad es que tenemos un país donde en vez de ir a consensos y beber de la herencia de la transición, se han echado en brazos de quienes no creen en la Constitución ni el proyecto político de todos. Se han cavado trincheras para separarnos. Eso es lo que muchos socialistas ven y no les gusta de Pedro Sánchez, por eso muchos de ellos nos han prestado su apoyo porque no creen en ese PSOE. Eso lo hemos visto también en Córdoba.

Feijóo ya ha dicho que derogará la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática, la ley de vivienda, la ley trans....

Sí, pero querer derogar la ley trans no significa que no estemos a favor de los derechos del colectivo Lgtbi; o la ley de memoria que no me gusta porque está pactada con Bildu, pero a toda persona que tenga una herida hay que ayudarla, aunque partimos de la base que la herida colectiva se cerró en la transición. Son cuestiones complejas que no se pueden resolver legislando para unos pocos y de espaldas a los colectivos. Hay que gobernar para todos y hay cuestiones morales que necesitan reflexiones importantes y el máximo consenso.

¿Ahí también mete la reforma laboral?

La realidad es que seguimos siendo uno de los países de la UE con más tasa de desempleo y no podemos poner parches para maquillar los números. Lo que hay es que poner las condiciones necesarias para generar empleo, y eso se consigue con un gobierno que no insulta a los empresarios como se ha hecho.

Pero cuantitativamente sí han mejorado los datos de empleo.

Bueno, seguimos teniendo unas tasas de desempleo juvenil preocupantes. Dicen que la economía va como una moto y hemos sido los últimos en salir de las cifras prepandemia. Y viendo cómo está la cesta de la compra o las familias que no llegan a fin de mes, decir que esto va como una moto...

¿Cuáles son las propuestas del PP para la provincia?

Tenemos que resolver los proyectos que llevan años esperando como la N432, donde sigue siendo necesario actuar. Además hay que acometer actuaciones para garantizar el agua en el norte, que pasen por hacer la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera en el que todos los alcaldes coincidieron aunque luego no se metió en el decreto de la sequía. Hay que mejorar la capacidad eléctrica, que está lastrando la capacidad de desarrollo empresarial del norte de Córdoba.

Han apostado para el número 1 por una persona de perfil más técnico y ajena a las filas del PP, ¿cómo ha encajado Isabel Prieto? ¿Qué buscan con estos fichajes?

Querer sumar talentos demuestra la madurez de una formación política. Isabel gestionó el empleo a nivel andaluz después de la herencia de Zapatero. Es un acierto que esté con nosotros. Es bueno que profesionales participen en política y los partidos se tienen que nutrir de fichajes para crecer. Gente que quiera sumar, aquí tiene su casa.

Si el 23J ganan, será la primera vez que en Córdoba tengan todas las administraciones. ¿Van a tener banquillo para tanto?

Hay banquillo porque tenemos personas y estructura en todos los municipios. En la investidura de Fuentes en Diputación hicimos una foto en la escalera barroca en la que estaban el presidente del Parlamento andaluz, dos consejeros, alcalde de Córdoba y treinta más, diputados provinciales, delegados... Ahí fui consciente de la cantidad de resortes que hay y de la enorme responsabilidad que tenemos que hay que ejercer con aún una más grande humildad. Hay que hacerlo de forma, además, coordinada porque tenemos una oportunidad.