«Los pactos PP-Vox son una amenaza seria, la gente es inteligente y tomará nota»

Empieza esta noche la campaña electoral del 23J, ¿con qué sensaciones y con qué ánimo la enfrenta el PSOE?

El ánimo, positivo, con ilusión. Vamos a dar la batalla y más cuando las encuestas dicen que se está consiguiendo la movilización de la izquierda y el objetivo: desenmascarar el bulo que había construido el PP con el sanchismo.

Salen a tratar de revalidar los resultados del 2019 pero después de las municipales del 28M, que fueron un varapalo para ustedes.

No ha sido un buen resultado, aunque la perdida cuantitativa en votos no es muy significativa, la pérdida de poder institucional ha hecho que la izquierda haya perdido capacidad de gobierno. Ante esos resultados en el PSOE, que es un partido de altura, nos hemos puesto a trabajar, y el presidente lo ha hecho en primera persona. Han llevado el debate a los bulos y si eso ha generado apatía, nuestra obligación es desenmascarar al PP y no dejar los mejores años que están por venir para España en manos de la ultraderecha.

¿Cree que hay una derechización del país o todo es fruto de la campaña de descrédito que atribuye al PP?

Es una reacción a esa campaña que indudablemente ha calado. Estamos trabajando para que la verdad se imponga a la mentira, y para que la política limpia se imponga a la sucia. Hacemos un llamamiento al electorado de izquierdas y al voto útil al PSOE, garantía de un gobierno transformador. En esta legislatura lo hemos demostrado: 214 leyes y tres presupuestos. Somos lo que hemos sido siempre: el partido que si está en el Gobierno trabaja con altura de miras y con el BOE para transformar la vida de la gente.

¿Cree que Pedro Sánchez ha revertido su imagen en el maratón de entrevistas que se ha hecho?

Sí. Si la estrategia era demonizar a su persona, lo mejor era que él fuera quien desmintiera las acusaciones y con su mirada limpia y su fortaleza les dijera a los ciudadanos que lo que algunos quieren es que este país esté en manos de la derecha y de la ultraderecha.

¿Va a ser una campaña más de platós que de mítines?

Es una campaña excepcional que hay que adaptar a las temperaturas y que se produce en un mes de descanso al que todos tenemos derecho. Lo que queremos es que el mensaje llegue con veracidad. Tampoco renunciaremos a actos de contacto directo para estar con la militancia, nuestro mejor agente electoral.

Han perdido poder institucional y localidades que han gobernado desde hace años como Puente Genil, Palma o Lucena.¿Qué lectura hace de esas pérdidas?

Una lectura que no es agradable, porque son una gran pérdida. De cara a los alcaldes, lo vemos de una manera injusta porque han han gestionado en tiempos de mucha complejidad, pero, oye, así es la democracia. Las elecciones sirven también para aprender y darle la vuelta a la tortilla.

Esperanza Caro, exalcaldesa de Palma, renunció el martes a su acta de concejal, ¿es una asunción de responsabilidades?

En parte y está hecha desde la generosidad. Quiere dedicarse a lo que el PSOE le ha ofrecido --es la 4 de la candidatura al Congreso--, ha entendido que es el momento de que su equipo tome las riendas del futuro.

¿Qué han aprendido los socialistas del 28M y aplicarán el 23J?

Que no hay mejor defensa que un buen ataque. El presidente convocó unas elecciones porque no quería no asumir la responsabilidad que tiene. En ese ataque ha dicho: aquí estoy, y la verdad se está imponiendo. La seguridad se la está dando el trabajo que se ha hecho y está demostrando que no es ese demonio de cinco cabezas que la derecha quería hacer ver. El PP solo se están dedicando a deshumanizarlo, no quieren debatir ni hablar de propuestas, lo único en lo que insisten es en incitar al odio hacia una persona. Pero no nos dejemos engañar: esto no es contra Pedro Sánchez es contra el PSOE y la izquierda.

¿Hasta qué punto entiende que esos resultados locales son responsabilidad de las direcciones locales y provincial del PSOE?

Aquí el responsable es el PSOE en su conjunto y el PSOE somos todos, aunque unos tengamos más responsabilidad que otros, influyen muchos condicionantes.

En la oposición os han puesto también en la Diputación. El expresidente, Antonio Ruiz, se marcha con críticas a la democracia interna, dijo que se escucha poco a los alcaldes. ¿Ponen en duda sus palabras la unidad que se vendió en el Congreso del PSOE de Baena?

Esa es una crítica fácil y recurrente. A las agrupaciones se las escucha porque los estatutos se organizan así. Entiendo que eso sea una conclusión de tres alcaldes que querían ser legítimamente diputados, pero esta dirección optó porque no lo fueran al entender que tienen que estar en sus ayuntamientos en momentos de debilidad como este. La mayoría coincidió en ese criterio con esta dirección. También dijo que la unidad era forzada, pero entiendo que los valores humanos, como el sentimiento de pertenencia a un partido, no se fuerzan nunca, y que se tienen o no.

Las encuestas apuntan a una victoria del PP con Vox y a que el PSOE podría mantener los apoyos pero con menos escaños. ¿Está habiendo remontada?

Sí, ¿hasta dónde va a llegar? Está por ver. En política nunca está nada ganado ni perdido. Vamos a dar la batalla con argumentos sobrados y la seguridad que te da la gestión de lo hecho. Hay mucho bueno que tiene que seguir viniendo a esta tierra de la mano de la convivencia, la tolerancia, el progreso y el avance, que solo puede traer el PSOE. El PP no ofrece nada de eso comprando los postulados de Vox. El futuro de España no puede estar en manos del retroceso. Haber hecho una apuesta por la igualdad y que haya otros que nieguen el machismo, eso nos hace estar en pie a las mujeres; igual que a los jóvenes, el negar el cambio climático.

¿Confía en que los pactos de PP con Vox afecten a los populares en las urnas o teme que haya una concentración del voto conservador para evitar a Vox?

Ahora sí va a condicionar porque lo estamos viendo. Cuando Vox llegó a la Junta pusimos sobre la mesa la amenaza que suponía pero electoralmente no funcionó porque no se le había visto aún la manita. Ahora se le está viendo: poner maltratadores a presidir parlamentos; lonas que tiran a la basura derechos y libertades, o tirar a la basura la agenda 2030. Eso es una amenaza seria y la gente sabe de lo que estamos hablando, es inteligente y tomará nota. La mayoría social no está en eso.

¿Cree que ustedes han explicado bien sus pactos con Bildu?

No son pactos, son apoyos parlamentarios. En un Parlamento tan fragmentando es difícil, pero para aprobar 214 leyes hay que buscar la mayoría. El PSOE ha buscado apoyos puntuales en distintos grupos parlamentarios para sacar adelante leyes. Si se habla de independentismo se focaliza en Esquerra, no en Junts, donde también se refugia la derecha para sacar cosas adelante. Respecto al tema recurrente de Bildu y ETA, pues ETA no existe y Bildu ocupa legítimamente unos escaños. Si tenemos que aprobar la reforma de las pensiones o la reforma laboral con ellos, pues han demostrado más sensibilidad por los ciudadanos que el PP. Es más importante el para qué, que el con quién.

Una de autocrítica, ¿qué ha hecho mal el PSOE?

Quizá el hecho de que el Gobierno absorbe tanto que todo es gobernar, pero la política también requiere atención. Si ves que hay que gente que apela a la tripas y al odio y que eso está calando, también tu responsabilidad es hacer política apelando a lo bueno que hace el Gobierno. Si lo hubiéramos hecho antes, quizá no hubiéramos vivido el 28M.

¿Cree que la marca Juanma Moreno está por encima de la marca Alberto Núñez Feijóo?

No lo sé. Lo que sí veo es a Moreno con ganas de liderar el PP, es el único que le ha dicho a Guardiola que «tuvo que tragarse sus palabras». Ahí se pone de manifiesto quién es Moreno. Todo el que no piense como la derecha o la extremaderecha está condenado a tragarse sus palabras o que le pase lo que le ocurrió a Pablo Casado.

¿Cómo van a tratar de rentabilizar su gestión de la crisis o las políticas sociales que han hecho en una campaña que parece que solo apelará a la emoción?

Bueno, hay mucho de emoción cuando uno aprueba la ley de eutanasia; también hay emoción cuando podemos decirle a la gente que hoy cobra más que ayer;o cuando rozamos los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Eso y generar esperanzas y expectativas para un país que tiene que avanzar, no retroceder. Los datos económicos ponen de manifiesto que vamos por el buen camino.

Para emoción, la del día de la aprobación de la reforma laboral, que sacaron por el voto de Alberto Casero.

Fue emocionante pero hubo cosas feas, a las que el PP nos tiene acostumbrados --como la compra de dos diputados tránsfugas--. El PP no apela ni siquiera a las emociones, apela a las tripas, el odio y la revancha. Eso no son valores que España merezca, ni creo que nuestros hijos tengan que crecer en un país así.

Además de la base logística del Ejército que apunta al saldo del Gobierno en esta legislatura.

El tren de proximidad, los fondos europeos para planes de turismo sostenible o de transición justa en el Guadiato, las obras de emergencia para que el norte no esté sin agua. Sin el Gobierno de España los vecinos del Guadiato y Los Pedroches no tendrían hoy agua.Eso tiene que significar algo a la hora de puntuar la gestión.

¿Qué propuestas llevan en su programa para Córdoba?

Una defensa a ultranza de los derechos universales, como la sanidad pública o la igualdad; la ley de eutanasia;la de memoria; la de vivienda. Todas las que quiere derogar Feijóo, que solo habla de lo que va a tumbar, no de lo que va a hacer. No quiere debatir y eso es lo que tienen que ver los ciudadanos que cuando alguien no quiere hablar es porque tiene algo que esconder.