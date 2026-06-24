Universidad Loyola: una propuesta universitaria innovadora, internacional y líder en Andalucía

La Universidad Loyola, con su campus de Córdoba, vuelve a ser líder en Andalucía en resultados académicos, internacionalización, y producción científica. Los últimos resultados de la 13ª edición del ranking CYD, que cuenta con la información más completa y el mayor número de universidades de España, consolidan el liderazgo de la Universidad Loyola en Andalucía en esas dimensiones que definen la calidad universitaria destacando sobre el resto de las universidades de la comunidad.

Una universidad con vocación internacional

En los ámbitos de ADE y Derecho, la institución destaca por ofrecer una formación con una marcada proyección internacional, reflejada en el elevado porcentaje de asignaturas impartidas en idiomas extranjeros, la presencia de profesorado internacional y las oportunidades de movilidad y prácticas en el extranjero, con datos que la sitúan a la cabeza de las universidades andaluzas. Estos resultados refuerzan la capacidad de Loyola para preparar a sus estudiantes en entornos globales y multiculturales.

Empleabilidad y conexión con el mercado laboral

A esta dimensión internacional se suman unos excelentes resultados en empleabilidad. Los egresados del ámbito de ADE y Derecho registran algunas de las tasas más altas de contratación indefinida, afiliación a la Seguridad Social y adecuación entre empleo y formación de todo el sistema universitario andaluz. Además, los datos muestran una elevada estabilidad laboral y salarios competitivos pocos años después de la graduación, lo que confirma la capacidad de la Universidad Loyola para facilitar una inserción profesional sólida y alineada con las demandas del mercado laboral.

Reconocimiento internacional AACSB

Además, desde el año pasado, los grados en ADE y en Datos y Analítica de Negocio, los Másteres in Management, y el MBA, de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola, cuentan con la acreditación AACSB, reconocimiento que solo tienen ocho universidades en España y menos del 6 % de las escuelas de negocio a nivel mundial.

Como universidad de la Compañía de Jesús, Loyola ofrece una experiencia universitaria centrada en la excelencia, la internacionalización y el acompañamiento personalizado. Junto al campus de Córdoba en las ciudades de Sevilla y Granada, Loyola apuesta por una propuesta educativa que está pensada para formar profesionales competentes, éticos y comprometidos con los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Alumnado de Loyola. / Universidad Loyola

La oferta académica a partir de septiembre en Córdoba

Para el próximo curso, Loyola ofrece una amplia propuesta de grados y dobles grados en áreas con alta proyección laboral y capacidad de transformación social. La universidad mantiene una oferta especialmente orientada a ámbitos estratégicos como la digitalización, la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la salud, la creatividad, la comunicación y las nuevas formas de liderazgo.

Titulaciones como ADE, Datos y Analítica de Negocio, Economía, Derecho, Criminología, Psicología, Publicidad y Marketing Digital, Relaciones Internacionales, Enfermería, y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, reflejan la variedad de itinerarios disponibles para quienes buscan una formación conectada con los desafíos del presente.

La posibilidad de cursar dobles grados es otra de las grandes señas de identidad de Loyola. Estas combinaciones permiten obtener dos titulaciones universitarias y desarrollar perfiles más versátiles, capaces de moverse con solvencia en entornos profesionales complejos.

El proceso de admisión para el curso 2026/2027 ya está abierto. / Universidad Loyola

Másteres oficiales en Córdoba

En másteres, destaca la incorporación del Máster Universitario en Auditoría en el campus cordobés. Este nuevo programa ofrece una formación avanzada y práctica que combina la auditoría financiera, la verificación del informe sostenibilidad y el uso de la tecnología y el análisis de datos en estas áreas, preparando a profesionales que busquen puestos de responsabilidad en el ámbito empresarial o acceder a la profesión de auditor de cuentas.

También está disponible, desde hace años, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. Pensado para habilitar la profesión regulada de psicólogo general sanitario, este máster oficial te ofrece una formación de calidad basada en la evidencia científica en la que se prioriza tu formación como profesional y el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión.

Admisión abierta para el curso 2026/2027

El proceso de admisión para el curso 2026/2027 ya está abierto, con pruebas periódicas hasta el mes de agosto. Toda la información sobre grados, dobles grados, másteres y admisión está disponible en uloyola.es.