La UCO amplía su oferta de posgrado con cuatro nuevos másteres oficiales para el curso 2026-2027

La Universidad de Córdoba ampliará su oferta de posgrado en el curso 2026-2027 con cuatro nuevos másteres oficiales en música, gestión pública, turismo e ingeniería civil. Las nuevas titulaciones se incorporan a una programación académica que combina especialización, empleabilidad y proyección internacional, y que sitúa a la UCO entre las universidades andaluzas con una oferta más amplia y diversa de estudios de posgrado.

Los nuevos títulos responden a ámbitos estratégicos para el desarrollo social, cultural y económico y vienen a completar una oferta integrada por más de medio centenar de másteres oficiales, entre ellos programas habilitantes para el ejercicio profesional, titulaciones interuniversitarias y dobles títulos internacionales.

Titulaciones que responden a las demandas de la sociedad y del mercado laboral

Entre las novedades destaca el Máster Universitario en Música (Investigación/Interpretación), que incorporará por primera vez estos estudios a la oferta oficial de la UCO. Desarrollado en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y la Orquesta de Córdoba, ofrecerá dos itinerarios especializados orientados a la investigación y a la interpretación, reforzando la conexión entre la universidad y el ámbito artístico y cultural.

La Universidad también ofertará por primera vez el Máster Universitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, impartido conjuntamente con la Universidad de Málaga. El programa está orientado a formar profesionales capaces de liderar empresas turísticas en un entorno marcado por la digitalización, la sostenibilidad y la innovación.

Otra de las novedades será el Máster Universitario en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas, dirigido a quienes desean especializarse en gestión pública, gobernanza y diseño de políticas públicas, con una formación orientada a afrontar los desafíos de las instituciones contemporáneas.

La nueva oferta se completa con el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, una titulación habilitante que permitirá acceder a una de las profesiones reguladas con mayor responsabilidad técnica en el ámbito de la ingeniería civil y que reforzará la oferta académica de la Escuela Politécnica Superior de Belmez.

Además, quienes accedan a un máster oficial podrán beneficiarse de la bonificación del 99 % del precio de los créditos aprobados en primera matrícula del grado durante los dos cursos anteriores, una medida impulsada por la Junta de Andalucía que facilita el acceso a la formación de posgrado en las universidades públicas andaluzas.

Con estos nuevos títulos, la Universidad de Córdoba continúa adaptando su posgrado a las demandas de la sociedad y del mercado laboral, ampliando las oportunidades de especialización para titulados y tituladas de distintas áreas de conocimiento.